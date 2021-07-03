Гонки слишком дороги – даже Вольф не хочет видеть там сына!

Вместе с Тото Вольфом, возглавляющим команду Mercedes, на проходящем в этот уик-энд Гран При Австрии присутствуют супруга Сьюзи и 4-летний сын Джек. И в интервью британскому телеканалу Sky Sport после окончания пятничных тренировок руководитель чемпионского коллектива затронул и семейную тему.

«Я нечасто бываю на своей родине – и поэтому приехать сюда вместе со Сьюзи и нашим маленьким сыном просто здорово. За исключением того, что сын просыпается в шесть утра и заявляет, что нам всем пора вставать. Это немного раздражает – но в любом случае я предпочитаю быть здесь с ними».

Помешан ли он на машинах? К сожалению, да – он унаследовал гены дедушки и бабушки [семья Сьюзи Вольф владела магазином мотоциклов, и отец выступал в мотогонках]. Да и Сьюзи ничем не лучше [супруга Вольфа выступала в картинге, младших сериях и DTM, а сейчас возглавляет команду Venturi в Формуле Е].

Я пытаюсь этому сопротивляться – и надеюсь, что он займется футболом. От этого я получал бы гораздо больше удовольствия, чем от его езды на прокатном картинге. К тому же, занятия футболом не столь дороги, как гонки – и я потихоньку продвигаю эту идею. И пока из связанных с машинами».





