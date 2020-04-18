«Гонки как иностранный язык». Латифи рассказал о нежелании гоняться, теории гонок и отцовских деньгах

О том, как попал в автоспорт

У меня был нестандартный путь. Я не из автоспортивной семьи, у меня нет никакого бэкграунда в автоспорте. [Владелец трассы в Торонто Дэвид Теннисон] убедил меня начать выступать. Меня несколько раз пришлось уговаривать попробовать себя в картинге, потому что мне не было интересно. Я рассматривал гонки как хобби.

Но на третий раз меня подтолкнули. Родители сказали, что если мне не нравится, то я не обязан это делать, и могу заняться чем-то другим. Я провел одну гонку и запал. Мне было 13 лет и с тех пор страсть к автоспорту начала во мне расти. Остальное – история.

О разнице между картингом в Северной Америке и Европе

По нашим стандартам я выступал на высоком уровне. Но потом провел несколько гонок в Европе и это не шло ни в какое сравнение. Выступление в Европе намного лучше учит и развивает тебя. Борьба намного плотнее и ты большему учишься.

Об обучении гонкам

Из-за того, что я поздно начал, у меня не получалось многое прочувствовать самому по себе. Так что тренер учил меня, как на бумаге. Он чертил мне что-то на белой доске, показывал, как учиться в процессе езды. Так что я учился скорее в теории, изучал гоночную науку.

Когда ребенок садится в карт в четыре-пять лет, это все, что он знает. Для них это также естественно, как говорить на родном языке. А я практически учил иностранный, поэтому все шло гораздо медленнее.

О нежелании переходить в формульные гонки

Я начал добиваться результатов в картинге, выигрывать гонки и турниры, и не хотел бросать это. Мне все так нравилось, я получал все больше удовольствия, и не хотел уходить из картинга.

О помощи семейного богатства

С человеком вроде меня тема денег всегда будет обсуждаться. Гонки это дорогой спорт. Чтобы выступать, тебе нужно найти средства. Не важно, будут это семейные деньги, личные или корпоративные спонсоры или что-то еще. Из ниоткуда деньги не приходят.

Но в Формуле 1 несколько лет назад ввели систему суперлицензий. Так что кого попало сюда не берут. А мои результаты в последние годы, скажем так, изрядно превзошли их требования. Так что я чувствую, что заслужил свое место здесь.

О тестах на прошлогоднем Williams

Этой машиной было трудно управлять. Очень, очень трудно. Но пилотирование таких машин повышает твои навыки. Я очень уважаю Джорджа [Расселла] и Роберта [Кубицу], потому что мне было тяжело каждый раз, как я садился в эту машину. А они ездили на ней весь год! Но если спросить их сейчас, стали ли они лучше, я удивлюсь отрицательному ответу.

О целях на сезон-2020

Сейчас трудно говорить о целях на конкретную позицию. Мы еще не знаем, на каком месте будет наша команда. Я буду доволен, если мы будем прибавлять от начала и до конца года. И в плане моей работы, и в плане машины.

Ну и в Формуле 1 тебя всегда сравнивают с напарником. У меня очень сильный соперник в лице Джорджа Расселла, его высоко ценят, он восхитительно провел прошлый год. Так что я жду борьбы с ним. Знаю, что его считают одним из сильнейших, и в первых гонках у него будет преимущество, ведь он уже не новичок. Но я определенно хочу его обойти. Этого всегда хочется, кем бы ни был твой напарник.

Моя цель – как можно быстрее сравняться с ним по темпу и начать на него давить. То, как я выступлю на его фоне, и будет мерой успеха для меня в этом году.