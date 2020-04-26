Гонки Формулы 1 скучны. Вот 7 способов сделать их зрелищнее

Две гонки Формулы 1 за один уик-энд? Гонка, запланированная на вечер среды? Еще пару месяцев назад это показалось бы сущим бредом. А теперь эти идеи вполне серьезно обсуждают люди, от которых многое зависит – руководители чемпионата, промоутеры Гран При и главы команд. И если пауза из-за коронавируса дала возможность развернуться фантазии, почему бы не пойти еще дальше?

Если не усложнять, главная претензия к Формуле 1 в том, что гонки скучны. Между тем, многие другие турниры вовсю используют самые разные способы сделать заезды более зрелищными и менее предсказуемыми. Может быть, самой популярной гоночной серии в мире стоит взять на вооружение некоторые из этих методов?

1. Перевернутая стартовая решетка

Поначалу поклонники Формулы 1 со стажем воротят от этой идеи нос. Но буквально спустя четверть часа могут с восторгом вспоминать победу Кими Райкконена на Гран При Японии 2005 года. Финн тогда стартовал с 17-го места – и решающий обгон совершил в первом повороте последнего круга. Здорово ведь было!

Плюс есть немало чемпионатов, где схема с переворачиванием стартовой решетки прижилась настолько, что ее уже считают чем-то само собой разумеющимся.

И даже пилоты, которым пары очков не хватило до чемпионского титула, не спешат обвинять в своих неудачах схему формирования стартового поля.

Правда, тут есть нюанс. Схема работает в чемпионатах, где за выходные проводится несколько гонок. К примеру, победитель квалификации в первом заезде стартует с поула, а во втором – с какой-нибудь шестой позиции. А обладатель шестого времени, наоборот, отправляется на поул. Или выигравшему первую гонку пилоту предоставляется не самое выгодное место на старте второго заезда.

В Российской серии кольцевых гонок победитель первого заезда уик-энда на подиуме вытягивает из шлема шарик с номером (от 6 до 10) своей стартовой позиции на старте второй гонки Фото: SMP Racing

С другой стороны, сейчас активно обсуждается идея проводить на одной и той же трассе по две гонки подряд – причем вторую планируют уже чуть ли не на среду. Может быть, тогда отказаться от второй квалификации и просто перевернуть решетку?

2. Режим атаки

Схема простая: каждый пилот по ходу гонки в течение нескольких минут может сделать свой мотор ощутимо мощнее. В серии IndyCar для этого надо нужно нажать соответствующую кнопку, в Формуле Е – проехать по определенной части трассы, уйдя для этого с идеальной траектории.

Пожалуй, именно благодаря электрическому чемпионату эту идею не всегда воспринимают серьезно. К примеру, не очень понятно, зачем заставлять пилотов терять время ради повышенной мощности. Да и основатель чемпионата Алехандро Агаг подкидывает дров в костер, вспоминая, что подглядел эту идею в простенькой видеоигре Mario Kart.

Фото: Джо Портлок / Motorsport Images

Однако команды Формулы 1 и без того регулярно играют режимами работы мотора.Только вся эта игра остается невидимой для зрителя – до нас доносятся разве что непонятные обрывки радиопереговоров вроде «включи шестой режим». И раз непонятные манипуляции все равно имеют место, почему бы не добавить понятных?

3. Джокер-круг

В ралли-кроссе каждый участник по одному разу должен проехать по альтернативному участку трассы – который ощутимо длиннее привычной траектории. Это добавляет в короткие заезды тактический элемент. При плотной борьбе определиться с оптимальным моментом для выполнения джокер-круга не так и просто.

На схеме трассы, которую демонстрируют организаторы этапа мирового ралли-кросса на «Нюрбургринге», хорошо виден дополнительный участок трассы для джокер-круга (выделен красным) Фото: Nürburgring GmbH

В Формуле 1 это решение могло бы стать тем же, чем раньше были дозаправки – только не придется тратиться на дорогостоящее оборудование. Благодаря проездам по джокер-кругу машины будут чаще оказываться в непосредственной близости друг от друга. А пилотам придется чаще атаковать, выжимая из своих машин максимум. Правда, это должны позволять и шины.

4. Машины разных классов в одном заезде

Будем надеяться, что не сбудутся недавние предсказания Зака Брауна о возможности банкротства сразу четырех команд Ф1. Однако в нынешней непростой ситуации кроме надежды неплохо бы запастись и вариантами – на случай развития событий по наихудшему сценарию.

Почему бы в этом случае не объединить заезды Формулы 1 и менее быстрой Формулы 2? Так уже делали полвека назад.

Гран При Германии 1967 года на «Нюрбургринге», где Жаки Икс на машине Ф2 не уступал по скорости большинству гонщиков Ф1, не просто так регулярно всплывает во всевозможных списках легендарных гонок.

На Гран При Германии 1967 года стартовали 25 машин, 8 из которых были болидами Формулы 2 Фото: Райнер Шлегельмильх

Молодым пилотам будет уделено большим внимания. А для лидеров борьба усложнится из-за необходимости чаще обгонять медленные машины. Опять же, столкновения лидеров с отстающими на круг пилотами болельщики вспоминают долго.

5 и 6. Гонки подлиннее со сменой пилотов

Гоночные автомобили сейчас весьма надежны – а гонщики достаточно хорошо подготовлены, чтобы на «24 часах Ле-Мана» находиться за рулем по три, а то и четыре часа. Подряд. Почему бы тогда не внести в календарь несколько трехчасовых Гран При с целью как следует проверить на выносливость и технику, и пилотов?

Теоретически можно даже разрешить смену пилотов по ходу таких заездов. В конце концов, никто же не вычеркивает из Формулы 1 гонку 1955 года в Буэнос-Айресе. Она проходила при 40-градусной жаре – и из семи финишировавших машин только в пяти от старта до финиша за рулем находился один и тот же пилот.

Конечно, механизм начисления очков в этом случае вызовет бесконечные дискуссии – но может быть, провести в таком формате пару внезачетных гонок? Кстати, это будет отличной возможностью посадить за руль запасных пилотов.

7. Гонки в темноте

Скажем честно: история с вечерними и ночными заездами Формулы 1 выглядит своеобразно. Добровольно откажемся от проведения гонок днем – и потратим огромные деньги, чтобы после захода солнца на трассе было светло как днем. Да, время телетрансляций для зрителей в Европе и Америке оказывается более подходящим – но с точки зрения условий на трассе в этих гонках нет ничего особенного.

То ли дело ночная часть «24 часов Ле-Мана». Совсем другие ощущения! Кстати, самые быстрые лемановские машины из класса LMP1 не так и сильно отличаются по динамике от автомобилей Формулы 1. А значит, их светотехнику вполне можно взять за основу при разработке фар для Ferrari и Red Bull.

Ночь в Ле-Мане незабываема для тех, кто проводит ее на трассе. А вот картинка трансляции в эти часы привлечет далеко не каждого телезрителя Фото: JEP / Motorsport Images

Кстати, недавно Лукас ди Грасси в колонке для Motorsport.com предложил поставить фары на болиды Формулы Е. Так что электрический чемпионат вполне может увести из-под носа Формулы 1 еще одну любопытную идею.

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