26 декабря в социальных сетях начала появляться информация о закрытии сочинской трассы на длительный срок. Что вызвало у поклонников автоспорта немалый резонанс. Во-первых, как минимум странно закрывать зимой чуть ли не единственный круглогодично функционирующий кольцевой трек в стране. Во-вторых, о том, что «Сочи Автодром» может постигнуть печальная судьба, слухи ходят уже не первый месяц. Поэтому стоит вспомнить обо всем обстоятельно.

В настоящий момент трассой в Сочи управляет компания «Росгонки», которая одновременно является промоутером российского этапа чемпионата Формулы 1. Впрочем, это не значит, что компания занимается исключительно королевскими гонками. Наоборот, последняя пара лет запомнилась многим людям из гоночной отрасли тем, что трасса на берегах Черного моря стала жить полной жизнью зимой. В частности, гораздо активнее чем раньше проводились трек-дни – которыми пользуются не столько отдельные энтузиасты быстрой езды, сколько гоночные команды для тренировок и обучения своих клиентов.

Целый ряд коллективов, которые летом используют главным образом подмосковные трассы или «Игору Драйв» под Петербургом, стали на зиму привозить свои машины на берега Черного моря. И, к примеру, этой зимой спрос на аренду боксов на «Сочи Автодроме» превысил предложение. Во многом потому, что другой кольцевой трассы, которую можно было бы использовать круглогодично (и тем более – которая расположена в курортной зоне), в стране, по большому счету, нет. Команды зарабатывали на сдаче в аренду техники, трасса зарабатывала на аренде боксов и стартовых взносах на трек-дни – примерно так и выглядит полноценная будничная жизнь полноценного автодрома. О соревнованиях тоже не забывали: в этом году трасса второй год принимала гонки многоэтапного зимнего дрифт-турнира.

Шестой этап РСКГ, «Сочи Автодром» Фото: Evgeniy Safronov

Казалось бы, все просто прекрасно. Но есть нюанс. Трасса находится на так называемой федеральной территории «Сириус». Администрация которой, в частности, управляет всеми объектами Олимпийского парка – к примеру, дворцами спорта, между которыми проложен трек. И в частных разговорах в последние годы не раз можно было услышать, что автодром мешает реализации имеющихся у администрации «Сириуса» планов по дальнейшему развитию этой зоны. Есть даже мнение, что именно с прессингом со стороны «Сириуса» связан запланированный на 2023 год перенос Гран При России на «Игору Драйв».

В этой картине судьба «Сочи Автодрома» выглядела печальной: предсказывалось, что трассу то ли разберут совсем, то ли оставят маленький и подходящий разве что для покатушек участок вокруг здания боксов. Впрочем, руководство «Росгонок» и после официального сообщения о переезде Гран При под Петербург уверяло, что автодром на берегах Черного моря продолжит функционировать и развиваться. И словами не ограничивалось: если в нынешнем году проведение в Сочи этапа кузовного Кубка мира WTCR стало следствием отмены азиатского турне из-за ситуации с коронавирусом, потом стороны заключили уже полноценный многолетний контракт. И начало казаться, что рассказам о скором исчезновении «Сочи Автодрома» верить не стоит...

Так по какому поводу паника?

Однако в последние выходные года в социальных сетях стали появляться тревожные сообщения. Самым подробным стал пост известного дрифтера Аркадия Цареградцева. В нем рассказывалось, что по инициативе «Сириуса» автодром «попал под запрет проведения любых событий». По словам Аркадия, это связано с «шумом» и «борьбой с авто-хулиганами» (что бы это ни значило).

Другие сообщения обвиняли в случившемся и конкретных людей – к примеру, Алину Кабаеву (с именем известной спортсменки связывают центр художественной гимнастки, который строится на соседнем с трассой участке).

Через некоторое время компания «Росгонки» официально подтвердила, что на автодроме приостановлено проведение «гоночных программ» (под которыми понимается все, кроме собственно соревнований). Причиной было названо «недопущение распространения коронавирусной инфекции» (при этом автомобильный музей в здании главной трибуны продолжил работу).

Но очень быстро выяснилось, что дело отнюдь не только в продолжающейся пандемии. Буквально через несколько часов в новом официальном сообщении от имени «Росгонок» говорилось уже о том, что «коммерческие активности превышают допустимые параметры уровня шума». При этом, по словам пресс-службы, опасаться за судьбу соревнований (включая зимний Sochi Drift Challenge) оснований нет.

Столь быстрый переход от одной причины к другой сам по себе вызвал подозрения. К тому же, в конце второго сообщения под словами «Благодарим за понимание» отмечены аккаунты Аркадия Цареградцева (вроде бы не являющегося сотрудником «Росгонок») и территории «Сириус». В то время как имя, к примеру, возглавляющего компанию «Росгонки» Алексея Титова не упоминается совсем.

Подозрения только усились, когда посвященное судьбе трассы заявление появилось в инстаграм-аккаунте территории «Сириус». При этом стоит уточнить, что до недавнего времени на медиа-площадках территории гоночной трассе почти не уделялось внимания. В том же инстаграм-аккаунте даже о последнем Гран При России не было ни одного поста – а на официальном сайте «Сириуса» появлялась лишь информация об изменении схемы дорожного движения и режима работы отдельных объектов.

Теперь же администрация территории заявила, что с 1 января «Сириус» в рамках работы с гоночной трассой «примет все полномочия по спорту. Это означает, что мы будем формировать календарный план всех мероприятий». При этом в заявлении было сказано, что все запланированные на 2022 год соревнования состоятся. А хоть какое-то отношение к трек-дням и другим активностям имела, по большому счету, одна фраза: «Администрация Сириуса создаст рабочую группу с участием коллег из Сочи Автодрома, Сириуса и общественности».

Что конкретно стоит за упомянутыми заявлениями – сказать сложно. Можно предположить, что речь не более чем о структурных (и несильно влияющих на работу трассы) изменениях, в рамках которых «Росгонки», ранее сохранявшие высокую степень самостоятельности, встраиваются в единую структуру «Сириуса». А можно и заподозрить, что речь идет о полноценной смене власти на автодроме. С уверенностью можно сказать только об одном – если вам небезразличная судьба трассы Гран При России, в ближайшие дни за новостями из Сочи стоит следить особенно внимательно...

Обновление

Уже после выхода этого материала Аркадий Цареградцев разместил новый пост, гораздо оптимистичнее первого. В нем подтверждалось проведение на трассе соревнований, а относительно других активностей дрифтер написал, что «предстоит еще большая работа по утверждению возможности кольцевых и дрифт тренировок», в которой «огромный шаг уже сделан».

При этом спортсмен поблагодарил «за оперативную реакцию и возможность обсуждать проблемы вместе» Дмитрия Плишкина (главу администрации «Сириуса») и Елену Шмелеву (председателя совета «Сириуса», руководителя одноименного образовательного центра, вокруг которого выросла федеральная территория, и председателя комиссии по образованию и науке в структуре партии «Единая Россия»). Почему среди участников диалога вновь не были упомянуты компания «Росгонки» и ее руководство – так и осталось моментом, вызывающим определенные вопросы...

Чуть позже на связь с общественностью вышел и сам Дмитрий Плишкин (который, кстати, был назначен на свой пост только в конце октября этого года). Чиновник опроверг самые радикальные слухи – к примеру, о планах по сносу трассы («разные варианты реконструкции рассматриваются. Но во всех вариантах целостность трассы будет сохранена») и строительстве на этой территории жилья.

Но гораздо более интересным стало заявление, что «администрация «Сириуса» не принимала решений о закрытии автодрома и прекращении учебно-тренировочных сборов» (если верить этому, получается, что заявление Цареградцева в самом первом посте было ложным). А также не слишком понятная информация, что «если вы хотите инициировать такое на территории, то нужно обратиться в администрацию и к организации, на объектах которой вы планируете это сделать». Обращаем внимание, что в очередной раз никак не была упомянута компания «Росгонки» (хотя, по логике вещей, проведение каких-либо мероприятий на автодроме логично обсуждать именно с ней).