Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В Формуле 1 уже добрый десяток лет действует система штрафных баллов – они присуждаются за каждое нарушение, и если пилот за 12 месяцев соберет 12 таких баллов, то не сможет выступить в ближайшем Гран При.

Баллы сгорают спустя год после начисления, и пока еще никто за все время работы этого механизма не добрался до неприятной отметки – хотя в разное время Даниил Квят, Льюис Хэмилтон и другие гонщики оказывались в опасной близости от нее.

В нынешнем пелотоне главными нарушителями остаются Макс Ферстаппен и Пьер Гасли – у обоих по семь баллов. Правда, действующему чемпиону мира можно особенно не волноваться – уже 12 сентября он потеряет два балла (начисленных, к слову, за прошлогоднюю аварию с Льюисом Хэмилтоном в Монце), а до конца чемпионата сгорят и остальные. В этом году голландец пока ни разу ничего не нарушил.

Вот как выглядит ситуация у остальных пилотов Ф1:

Штрафные баллы Гонщики Когда сгорят (сколько) 7 Макс Ферстаппен

Пьер Гасли 12 сентября (2)

10 октября (2) 6 Фернандо Алонсо

Эстебан Окон

Юки Цунода

Александр Элбон 10 октября (2)

12 сентября (1)

14 ноября (2)

27 марта (2) 5 Лэнс Стролл 26 сентября (2) 4 Гуаньюй Чжоу

Даниэль Риккардо 27 марта (1)

26 марта (1) 2 Джордж Расселл

Кевин Магнуссен 10 июля (2)

8 мая (2) 1 Серхио Перес

Себастьян Феттель

Валттери Боттас

Николя Латифи Ландо Норрис 12 сентября (1)

10 июля (1)

10 июля (1)

21 ноября (1)

10 июля (1) 0 Льюис Хэмилтон

Шарль Леклер

Карлос Сайнс

Мик Шумахер

Если говорить исключительно про сезон-2022, то тут главным нарушителем пока остается Алекс Элбон.

Четверо участников чемпионата вовсе не имеют никаких нарушений за последние 12 месяцев – это оба представителя Ferrari, Льюис Хэмилтон и оказавшийся в весьма достойной компании Мик Шумахер.

Стоит добавить, что аналогичная система контроля за нарушениями действует и в других чемпионатах FIA. Скажем, в Формуле 2 по ходу нынешнего сезона уже двое пилотов достигли отметки в 12 баллов и вынуждены были «сесть на лавку». Такое наказание применили к Амори Корделю и Оливеру Калдуэллу.

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22, Юки Цунода, AlphaTauri AT03 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Помимо баллов, у наказаний в Ф1 есть и денежное выражение. Иногда судьи комбинируют два эти способа, иногда предпочитают какой-то один. Но если говорить именно о финансовых наказаниях, то тут в пелотоне есть безоговорочный лидер.

Непросто поверить, но таковым является законопослушный Себастьян Феттель. Немец уже пять раз по ходу чемпионата вынужден был открывать свой кошелек. Самое большое наказание – 25 тысяч евро – ему назначили за то, что Себ сбежал с пилотского брифинга в Шпильберге. Еще в пять тысяч ему обошлась поездка на скутере по трассе в Австралии.

Остальные штрафы относятся к стандартным: 5 000 евро за небезопасный выезд с пит-стопа, 300 и 600 за превышение скорости на пит-лейне. В сумме вышло почти 36 тысяч.

Карлоса Сайнса наказали на 25 тысяч за создание помехи сопернику по ходу тренировки в Монако, а Шарль Леклер с Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном обеднели на десять тысяч каждый за присутствие личных тренеров в закрытом парке после финиша Гран При Австрии перед церемонией награждения.

Денежные штрафы в этом сезоне получили уже 13 пилотов.

Гонщик Сумма штрафа (евро) Себастьян Феттель 35 900 Карлос Сайнс 25 000 Серхио Перес 10 600 Льюис Хэмилтон

Макс Ферстаппен

Шарль Леклер

Гуаньюй Чжоу

Даниэль Риккардо по 10 000 Лэнс Стролл 5 900 Валттери Боттас 2 000 Александр Элбон 1 800 Юки Цунода

Пьер Гасли по 1 300 Фернандо Алонсо

Эстебан Окон

Джордж Расселл

Кевин Магнуссен

Николя Латифи

Мик Шумахер Ландо Норрис –

Приведенная выше таблица позволяет составить и рейтинг команд-нарушителей. Дело в том, что в сумму для гонщиков мы включили в том числе штрафы за небезопасный выезд от боксов после пит-стопа.

В действительности в этом нарушении почти всегда виновна команда, она же и платит такие штрафы. Но формально наказание все же назначается именно гонщику, что немного осложняет оценку дисциплинированности.

В любом случае, Haas и Alpine здесь явно на высоте.

Команда Сумма штрафа (евро) Aston Martin 41 800 Ferrari 35 000 Red Bull Racing 20 600 Alfa Romeo 12 000 McLaren

Mercedes по 10 000 AlphaTauri 2 600 Williams 1 800 Alpine

Haas –

Машины на стартовой решетке, позади – медицинский автомобиль Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Но пилотов наказывают не только штрафными баллами и деньгами. За менее серьезные нарушения предусмотрены предупреждения. Вроде бы мелочь, но если набрать их слишком много, это также может иметь неприятные последствия.

В регламенте сказано, что если гонщик заработает по ходу сезона пять предупреждений, из которых как минимум четыре будут за гоночные проступки, то это приведет к потере десяти позиций на решетке ближайшего Гран При.

И здесь ситуация складывается куда более напряженно, так как Юки Цунода находится сейчас буквально в шаге от такого наказания.

Карлоса Сайнса предупреждали трижды, но один раз за негоночное нарушение (небезопасный выезд от боксов по ходу тренировок в Бахрейне). У всех остальных ситуация пока относительно спокойная.

Предупреждения Гонщики Сколько гоночных 4 Юки Цунода 4 3 Карлос Сайнс 2 2 Лэнс Стролл

Пьер Гасли по 2 1 Александр Элбон

Себастьян Феттель

Фернандо Алонсо

Гуаньюй Чжоу

Даниэль Риккардо по 1 1 Эстебан Окон 0 0 Серхио Перес

Макс Ферстаппен

Валттери Боттас

Николя Латифи

Джордж Расселл

Кевин Магнуссен

Льюис Хэмилтон

Шарль Леклер

Мик Шумахер 0

Если подводить итог, то на звание самого дисциплинированного гонщика сезона претендуют Ферстаппен, Леклер и Хэмилтон – с начала чемпионата каждому из них назначили всего по одному штрафу за ту самую историю с тренерами в Шпильберге.

Однако нашелся пилот, который избежал даже такого проступка. Мик Шумахер вообще ни разу ничего не нарушил со старта чемпионата. Возможно, правда, все дело в том, что он пока просто не был на подиуме, потому у тренера немца не появилось случая преступить правила закрытого парка…

Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь