Гонка за штрафами. Кто чаще всех нарушал правила в сезоне-2022?
Кроме таблиц личного зачета и Кубка конструкторов в Ф1 есть и еще несколько далеко не столь престижных. Мы собрали статистику по штрафам в первой половине сезона
В Формуле 1 уже добрый десяток лет действует система штрафных баллов – они присуждаются за каждое нарушение, и если пилот за 12 месяцев соберет 12 таких баллов, то не сможет выступить в ближайшем Гран При.
Баллы сгорают спустя год после начисления, и пока еще никто за все время работы этого механизма не добрался до неприятной отметки – хотя в разное время Даниил Квят, Льюис Хэмилтон и другие гонщики оказывались в опасной близости от нее.
В нынешнем пелотоне главными нарушителями остаются Макс Ферстаппен и Пьер Гасли – у обоих по семь баллов. Правда, действующему чемпиону мира можно особенно не волноваться – уже 12 сентября он потеряет два балла (начисленных, к слову, за прошлогоднюю аварию с Льюисом Хэмилтоном в Монце), а до конца чемпионата сгорят и остальные. В этом году голландец пока ни разу ничего не нарушил.
Вот как выглядит ситуация у остальных пилотов Ф1:
|Штрафные баллы
|Гонщики
|Когда сгорят (сколько)
|7
| Макс Ферстаппен
Пьер Гасли
|12 сентября (2)
10 октября (2)
|6
| Фернандо Алонсо
Эстебан Окон
Юки Цунода
Александр Элбон
|10 октября (2)
12 сентября (1)
14 ноября (2)
27 марта (2)
|5
|Лэнс Стролл
|26 сентября (2)
|4
| Гуаньюй Чжоу
Даниэль Риккардо
|27 марта (1)
26 марта (1)
|2
| Джордж Расселл
Кевин Магнуссен
|10 июля (2)
8 мая (2)
|1
|
Серхио Перес
Ландо Норрис
|12 сентября (1)
10 июля (1)
10 июля (1)
21 ноября (1)
10 июля (1)
|0
| Льюис Хэмилтон
Шарль Леклер
Карлос Сайнс
Мик Шумахер
Если говорить исключительно про сезон-2022, то тут главным нарушителем пока остается Алекс Элбон.
Четверо участников чемпионата вовсе не имеют никаких нарушений за последние 12 месяцев – это оба представителя Ferrari, Льюис Хэмилтон и оказавшийся в весьма достойной компании Мик Шумахер.
Стоит добавить, что аналогичная система контроля за нарушениями действует и в других чемпионатах FIA. Скажем, в Формуле 2 по ходу нынешнего сезона уже двое пилотов достигли отметки в 12 баллов и вынуждены были «сесть на лавку». Такое наказание применили к Амори Корделю и Оливеру Калдуэллу.
Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22, Юки Цунода, AlphaTauri AT03
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Помимо баллов, у наказаний в Ф1 есть и денежное выражение. Иногда судьи комбинируют два эти способа, иногда предпочитают какой-то один. Но если говорить именно о финансовых наказаниях, то тут в пелотоне есть безоговорочный лидер.
Непросто поверить, но таковым является законопослушный Себастьян Феттель. Немец уже пять раз по ходу чемпионата вынужден был открывать свой кошелек. Самое большое наказание – 25 тысяч евро – ему назначили за то, что Себ сбежал с пилотского брифинга в Шпильберге. Еще в пять тысяч ему обошлась поездка на скутере по трассе в Австралии.
Остальные штрафы относятся к стандартным: 5 000 евро за небезопасный выезд с пит-стопа, 300 и 600 за превышение скорости на пит-лейне. В сумме вышло почти 36 тысяч.
Карлоса Сайнса наказали на 25 тысяч за создание помехи сопернику по ходу тренировки в Монако, а Шарль Леклер с Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном обеднели на десять тысяч каждый за присутствие личных тренеров в закрытом парке после финиша Гран При Австрии перед церемонией награждения.
Денежные штрафы в этом сезоне получили уже 13 пилотов.
|Гонщик
|Сумма штрафа (евро)
|Себастьян Феттель
|35 900
|Карлос Сайнс
|25 000
|Серхио Перес
|10 600
| Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
Гуаньюй Чжоу
Даниэль Риккардо
|по 10 000
|Лэнс Стролл
|5 900
|Валттери Боттас
|2 000
|
Александр Элбон
|1 800
|
Юки Цунода
|по 1 300
|
Фернандо Алонсо
Ландо Норрис
|–
Приведенная выше таблица позволяет составить и рейтинг команд-нарушителей. Дело в том, что в сумму для гонщиков мы включили в том числе штрафы за небезопасный выезд от боксов после пит-стопа.
В действительности в этом нарушении почти всегда виновна команда, она же и платит такие штрафы. Но формально наказание все же назначается именно гонщику, что немного осложняет оценку дисциплинированности.
В любом случае, Haas и Alpine здесь явно на высоте.
|Команда
|Сумма штрафа (евро)
|Aston Martin
|41 800
|Ferrari
|35 000
|Red Bull Racing
|20 600
|Alfa Romeo
|12 000
| McLaren
Mercedes
|по 10 000
|AlphaTauri
|2 600
|Williams
|1 800
| Alpine
Haas
|–
Машины на стартовой решетке, позади – медицинский автомобиль
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Но пилотов наказывают не только штрафными баллами и деньгами. За менее серьезные нарушения предусмотрены предупреждения. Вроде бы мелочь, но если набрать их слишком много, это также может иметь неприятные последствия.
В регламенте сказано, что если гонщик заработает по ходу сезона пять предупреждений, из которых как минимум четыре будут за гоночные проступки, то это приведет к потере десяти позиций на решетке ближайшего Гран При.
И здесь ситуация складывается куда более напряженно, так как Юки Цунода находится сейчас буквально в шаге от такого наказания.
Карлоса Сайнса предупреждали трижды, но один раз за негоночное нарушение (небезопасный выезд от боксов по ходу тренировок в Бахрейне). У всех остальных ситуация пока относительно спокойная.
|Предупреждения
|Гонщики
|Сколько гоночных
|4
|Юки Цунода
|4
|3
|Карлос Сайнс
|2
|2
| Лэнс Стролл
Пьер Гасли
|по 2
|1
| Александр Элбон
Себастьян Феттель
Фернандо Алонсо
Гуаньюй Чжоу
Даниэль Риккардо
|по 1
|1
|Эстебан Окон
|0
|0
| Серхио Перес
Макс Ферстаппен
Валттери Боттас
Николя Латифи
Джордж Расселл
Кевин Магнуссен
Льюис Хэмилтон
Шарль Леклер
Мик Шумахер
|0
Если подводить итог, то на звание самого дисциплинированного гонщика сезона претендуют Ферстаппен, Леклер и Хэмилтон – с начала чемпионата каждому из них назначили всего по одному штрафу за ту самую историю с тренерами в Шпильберге.
Однако нашелся пилот, который избежал даже такого проступка. Мик Шумахер вообще ни разу ничего не нарушил со старта чемпионата. Возможно, правда, все дело в том, что он пока просто не был на подиуме, потому у тренера немца не появилось случая преступить правила закрытого парка…
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