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Формула 1 Статистика

Гонка за штрафами. Кто чаще всех нарушал правила в сезоне-2022?

Кроме таблиц личного зачета и Кубка конструкторов в Ф1 есть и еще несколько далеко не столь престижных. Мы собрали статистику по штрафам в первой половине сезона

Автор:
, редактор Motorsport-Total
Гонка за штрафами. Кто чаще всех нарушал правила в сезоне-2022?
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В Формуле 1 уже добрый десяток лет действует система штрафных баллов – они присуждаются за каждое нарушение, и если пилот за 12 месяцев соберет 12 таких баллов, то не сможет выступить в ближайшем Гран При. 

Баллы сгорают спустя год после начисления, и пока еще никто за все время работы этого механизма не добрался до неприятной отметки – хотя в разное время Даниил Квят, Льюис Хэмилтон и другие гонщики оказывались в опасной близости от нее.  

В нынешнем пелотоне главными нарушителями остаются Макс Ферстаппен и Пьер Гасли – у обоих по семь баллов. Правда, действующему чемпиону мира можно особенно не волноваться – уже 12 сентября он потеряет два балла (начисленных, к слову, за прошлогоднюю аварию с Льюисом Хэмилтоном в Монце), а до конца чемпионата сгорят и остальные. В этом году голландец пока ни разу ничего не нарушил. 

Вот как выглядит ситуация у остальных пилотов Ф1:

Штрафные баллы Гонщики Когда сгорят (сколько)
7 Netherlands Макс Ферстаппен
France Пьер Гасли		 12 сентября (2)
10 октября (2)
6 Spain Фернандо Алонсо
France Эстебан Окон
Japan Юки Цунода
Thailand Александр Элбон		 10 октября (2)
12 сентября (1)
14 ноября (2)
27 марта (2)
5 Canada Лэнс Стролл 26 сентября (2)
4 China Гуаньюй Чжоу
Australia Даниэль Риккардо		 27 марта (1)
26 марта (1)
2 United Kingdom Джордж Расселл
Denmark Кевин Магнуссен		 10 июля (2)
8 мая (2)
1

Mexico Серхио Перес
Germany Себастьян Феттель
Finland Валттери Боттас
Canada Николя Латифи

United Kingdom Ландо Норрис

 12 сентября (1)
10 июля (1)
10 июля (1)
21 ноября (1)
10 июля (1)
0 United Kingdom Льюис Хэмилтон
Monaco Шарль Леклер
Spain Карлос Сайнс
Germany Мик Шумахер		  

Если говорить исключительно про сезон-2022, то тут главным нарушителем пока остается Алекс Элбон. 

Четверо участников чемпионата вовсе не имеют никаких нарушений за последние 12 месяцев – это оба представителя Ferrari, Льюис Хэмилтон и оказавшийся в весьма достойной компании Мик Шумахер. 

Стоит добавить, что аналогичная система контроля за нарушениями действует и в других чемпионатах FIA. Скажем, в Формуле 2 по ходу нынешнего сезона уже двое пилотов достигли отметки в 12 баллов и вынуждены были «сесть на лавку». Такое наказание применили к Амори Корделю и Оливеру Калдуэллу.

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22, Юки Цунода, AlphaTauri AT03

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22, Юки Цунода, AlphaTauri AT03

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Помимо баллов, у наказаний в Ф1 есть и денежное выражение. Иногда судьи комбинируют два эти способа, иногда предпочитают какой-то один. Но если говорить именно о финансовых наказаниях, то тут в пелотоне есть безоговорочный лидер. 

Непросто поверить, но таковым является законопослушный Себастьян Феттель. Немец уже пять раз по ходу чемпионата вынужден был открывать свой кошелек. Самое большое наказание – 25 тысяч евро – ему назначили за то, что Себ сбежал с пилотского брифинга в Шпильберге. Еще в пять тысяч ему обошлась поездка на скутере по трассе в Австралии. 

Остальные штрафы относятся к стандартным: 5 000 евро за небезопасный выезд с пит-стопа, 300 и 600 за превышение скорости на пит-лейне. В сумме вышло почти 36 тысяч.

Карлоса Сайнса наказали на 25 тысяч за создание помехи сопернику по ходу тренировки в Монако, а Шарль Леклер с Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном обеднели на десять тысяч каждый за присутствие личных тренеров в закрытом парке после финиша Гран При Австрии перед церемонией награждения.

Денежные штрафы в этом сезоне получили уже 13 пилотов. 

Гонщик Сумма штрафа (евро)
Germany Себастьян Феттель 35 900
Spain Карлос Сайнс 25 000
Mexico Серхио Перес 10 600
United Kingdom Льюис Хэмилтон
Netherlands Макс Ферстаппен
Monaco Шарль Леклер
China Гуаньюй Чжоу
Australia Даниэль Риккардо		 по 10 000
Canada Лэнс Стролл 5 900
Finland Валттери Боттас 2 000

Thailand Александр Элбон

 1 800

Japan Юки Цунода
France Пьер Гасли

 по 1 300

Spain Фернандо Алонсо
France Эстебан Окон
United Kingdom Джордж Расселл
Denmark Кевин Магнуссен
Canada Николя Латифи
Germany Мик Шумахер

United Kingdom Ландо Норрис

Приведенная выше таблица позволяет составить и рейтинг команд-нарушителей. Дело в том, что в сумму для гонщиков мы включили в том числе штрафы за небезопасный выезд от боксов после пит-стопа. 

В действительности в этом нарушении почти всегда виновна команда, она же и платит такие штрафы. Но формально наказание все же назначается именно гонщику, что немного осложняет оценку дисциплинированности. 

В любом случае, Haas и Alpine здесь явно на высоте. 

Команда Сумма штрафа (евро)
United Kingdom Aston Martin 41 800
Italy Ferrari 35 000
Austria Red Bull Racing 20 600
Switzerland Alfa Romeo 12 000
United Kingdom McLaren
Germany Mercedes		 по 10 000
Italy AlphaTauri 2 600
United Kingdom Williams 1 800
France Alpine
United States Haas
Машины на стартовой решетке, позади – медицинский автомобиль

Машины на стартовой решетке, позади – медицинский автомобиль

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Но пилотов наказывают не только штрафными баллами и деньгами. За менее серьезные нарушения предусмотрены предупреждения. Вроде бы мелочь, но если набрать их слишком много, это также может иметь неприятные последствия. 

В регламенте сказано, что если гонщик заработает по ходу сезона пять предупреждений, из которых как минимум четыре будут за гоночные проступки, то это приведет к потере десяти позиций на решетке ближайшего Гран При. 

И здесь ситуация складывается куда более напряженно, так как Юки Цунода находится сейчас  буквально в шаге от такого наказания. 

Карлоса Сайнса предупреждали трижды, но один раз за негоночное нарушение (небезопасный выезд от боксов по ходу тренировок в Бахрейне). У всех остальных ситуация пока относительно спокойная. 

Предупреждения Гонщики Сколько гоночных
4 Japan Юки Цунода 4
3 Spain Карлос Сайнс 2
2 Canada Лэнс Стролл
France Пьер Гасли		 по 2
1 Thailand Александр Элбон
Germany Себастьян Феттель
Spain Фернандо Алонсо
China Гуаньюй Чжоу
Australia Даниэль Риккардо		 по 1
1 France Эстебан Окон 0
0 Mexico Серхио Перес
Netherlands Макс Ферстаппен
Finland Валттери Боттас
Canada Николя Латифи
United Kingdom Джордж Расселл
Denmark Кевин Магнуссен
United Kingdom Льюис Хэмилтон
Monaco Шарль Леклер
Germany Мик Шумахер		 0

Если подводить итог, то на звание самого дисциплинированного гонщика сезона претендуют Ферстаппен, Леклер и Хэмилтон – с начала чемпионата каждому из них назначили всего по одному штрафу за ту самую историю с тренерами в Шпильберге. 

Однако нашелся пилот, который избежал даже такого проступка. Мик Шумахер вообще ни разу ничего не нарушил со старта чемпионата. Возможно, правда, все дело в том, что он пока просто не был на подиуме, потому у тренера немца не появилось случая преступить правила закрытого парка…

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