Гонка в США прошла мимо меня. Расскажите все по-быстрому!

Вижу, что выиграл Боттас – Ferrari опять облажалась? 1 / 7 Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images И да, и нет. Да – потому что Себастьян Феттель сошел из-за поломки подвески еще в самом начале гонки. Нет – потому что у Ferrari по ходу уик-энда не было того преимущества, к которому мы успели привыкнуть за сентябрь и октябрь. В квалификации все три топ-команды боролись на равных (первая четверка уложилась немногим больше чем в одну десятую, а выиграл все тот же Боттас), а вот в гонке единственная оставшаяся в строю красная машина ехала не слишком быстро. Если не усложнять, то Леклер провел на 4-м месте всю гонку без особых надежд переместиться повыше. Причем масштаб трагедии был в целом очевиден уже в начале гонки. Не только лидировавший Боттас, но даже занимавший третье место Ферстаппен после своих первых пит-стопов уже через три круга обошли оставшегося на трассе Леклера – не дожидаясь, пока пилот Ferrari поедет в боксы. Читайте также: «Подвеска просто сломалась». Феттель о сходе в США

Феттель по ходу тренировок в Остине учуял запах марихуаны

Куда же делась скорость Ferrari? 2 / 7 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images На этот вопрос есть два варианта ответа: официальный – и конспирологический. Начнем, конечно, с конспирологического. Еще до начала Гран При США Red Bull направила в FIA запрос, где описала гипотетическое решение, позволяющее обходить ограничение по расходу топлива. Речь шла о системе, которая с помощью радиопомех «сбивает с толку» датчик расхода топлива и позволяет пропускать через топливную систему больше бензина, чем разрешено правилами. В субботу утром FIA обнародовала т.н. техническую директиву, где однозначно квалифицировала такое решение как незаконное. А в воскресенье впервые с начала августа на первой стартовой позиции стояла не Ferrari. Совпадение? Однозначно ответить сложно. К примеру, стоит вспомнить, что и неделей раньше лучшее время в квалификации было показано вовсе не за рулем Ferrari: Шарль Леклер попал на поул только благодаря штрафу, который получил Макс Ферстаппен. Так или иначе, самые разные люди – включая Тото Вольфа и Льюиса Хэмилтона – в субботу вечером стали (ни на что, конечно же, не намекая) говорить о том, как сильно сократилось преимущество Ferrari на прямых даже по сравнению с гонкой в Мексике. Читайте также: Директива FIA снизила скорость Ferrari? Бинотто ее даже не читал

А сама Ferrari что говорит? 3 / 7 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images С начала сезона было известно, что высокой скоростью на прямой Феттель и Леклер обязаны не только мощным моторам, но и низкому аэродинамическому сопротивлению болидов. Команда весь сезон сознательно предпочитала конфигурацию со сравнительно низким уровнем прижимной силы и приносила скорость в поворотах в жертву ради лучшей динамики и максимальной скорости. По словам Маттиа Бинотто, в США команда решила поэкспериментировать и сделать свой болид побыстрее в поворотах. Верить ли главе Ferrari на слово – вопрос непростой. Однако надо отметить, что в квалификации второй сектор (включающий в себя самую длинную прямую) быстрее всех проехал Ферстаппен. А первый сектор – в быстрых поворотах которого очень даже пригодится прижимная сила – как раз Леклер. Также нельзя забывать, что из-за утечки масла на субботней тренировке на машине Леклера заменили мотор – причем поставили двигатель версии Spec 2, который был впервые использован еще на Гран При Испании и накатал к октябрю немалый километраж. Так что, агрегат на машине монегаска был и менее совершенным, чем у Феттеля, и наверняка требовал более бережного отношения. Читайте также: Анализ: что случилось со скоростью Ferrari после директивы FIA

Ладно, с Ferrari разобрались. Но почему выиграл Боттас, а не Хэмилтон? 4 / 7 Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images Льюис не слишком удачно провел квалификацию (после признав, что виной всему были его собственные ошибки). В то время как первая четверка уложилась в одну десятую, британец отстал сразу на три десятых и на старте оказался только 5-м. В осенних гонках позиция, на которой оказался тот или иной пилот к концу первого круга, очень сильно влияет на то, за какие места он сможет или не сможет бороться в оставшейся части заезда. В случае с Хэмилтоном вскоре после старта из четырех соперников самоустранились только два (сошедший Феттель и откатившийся на 4-е место Леклер) – и необходимость опередить ехавшего 3-м Ферстаппена ограничила возможности лидера чемпионата в сражении с товарищем по команде. Хэмилтон выполнил один пит-стоп, Боттас заезжал на переобувание дважды – и в итоге кругов за десять до финиша финн на сравнительно свежих шинах догнал лидировавшего напарника, чьи покрышки к этому моменту отработали добрую половину гонки. Льюис не сдался и во время первой атаки вытеснил Валттери на асфальтовую зону безопасности – однако буквально через круг финн с видимой легкостью вышел вперед. Читайте также: У Хэмилтона от неровного асфальта в Остине заболела голова

Хэмилтон, небось, поддался – ему же второго места хватало, чтобы чемпионом стать 5 / 7 Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images Так и есть – в том смысле, что выигрывать Льюису было необязательно. Шестой чемпионский титул был гарантирован британцу даже при финише на 8-й позиции – и после окончания гонки вопрос о чемпионе 2019 года был закрыт окончательно. Изменилось бы что-нибудь, если бы два пилота Mercedes сражались за чемпионский титул, имея на счету равное количество очков? Ответить сложно – но можно сделать предположения. Принимая тактические решения, обоим пилотам вне зависимости от ситуации в чемпионате пришлось бы учитывать присутствие на трассе Ферстаппена. Поэтому можно с определенной долей уверенности предположить, что Хэмилтон в любом случае пошел бы на один пит-стоп, а Боттас – на два. А вот пытаясь понять, как события развивались бы дальше, уже рискуешь попасть пальцем в небо. Боттас в конце гонки догонял Хэмилтона не слишком быстро. В среднем он проходил круг лишь на полсекунды быстрее напарника – а в современной Формуле 1 этого маловато, чтобы быть уверенным в возможности объехать соперника. Разница выросла до одной-двух секунд, когда пилоты Mercedes поменялись местами – но в той ситуации Льюису уже явно некуда было спешить. Одним словом, эта ситуация отлично подходит, чтобы каждый мог создать собственную теорию и колоть ей глаза умничающим экспертам. Читайте также: Боттас рад, что испортил Хэмилтону праздник

Квяту штраф за обгон на последнем круге… Это ж недельной давности новости! Или нет? 6 / 7 Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images Увы, нет. Мексиканская история повторилась. Вместо Хюлькенберга был Перес, вместо 9-й позиции на кону – 10-я, вместо десяти штрафных секунд – пять. Но в общем и целом ситуация та же. Атака на последнем круге, контакт с соперником, штраф после финиша – и негодование на эту тему. Правда, в прошлый раз маневр Квята и полученное наказание хотя бы помогли набрать очки второму пилоту Toro Rosso. На этот же раз Гасли к последнему кругу сам уже стоял на трассе со сломанной подвеской. В целом Гран При был для россиянина не самым простым. Даниил только к квалификации в полной мере нашел общий язык с машиной, логичная при старте с 13-го места схема с первым отрезком на жестких шинах и одним пит-стопом не сработала… Добытое на последнем круге очко позволило бы завершить на высокой ноте противоречивый уик-энд. Но судьи не предоставили россиянину такой возможности. Читайте также: «Судьи – полные ...» Квят раскритиковал дирекцию гонки

Глупости от Хэмилтона и тупые судьи. Почему после Гран При США за Квята становится тревожно