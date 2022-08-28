Гонка в Спа станет ключевой для Ferrari. И вот почему

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Первая позиция на старте на этот раз оказалась с горьким привкусом. В квалификации Сайнс уступил Максу Ферстаппену больше шести десятых секунды. В нынешнем сезоне такой разницы между двумя топ-командами не было еще ни разу.

Тревожным звоночком – точнее, громким звоном – для Ferrari стала гонка в Венгрии. Она показала, что в прохладных условиях алые F1-75 явно не столь сильны, как в жару. В Бельгии история получила продолжение: при температуре воздуха +15 °С, а асфальта +20 °С квалификационное преимущество Red Bull оказалось значительным, если не сказать подавляющим.

Те 632 тысячных, что Сайнс проиграл лучшему времени Ферстаппена, не могут не настораживать. Про Леклера и вспоминать не хочется – почти девять десятых отставания, даже несмотря на совершено новый мотор с доработанной гибридной частью. Да, Red Bull отлично подходят быстрые повороты валлонской трассы. Но не менее важно разобраться, чего в этот раз не хватило Скудерии.

Традиционное моделирование до старта уик-энда показало, что Ferrari должна быть очень сильна в Спа. Правда, слухи из Маранелло донесли, что инженеры в основном уделяли внимание не одному быстрому кругу в прохладных условиях, а поведению машины на длинных сериях в более теплую погоду, какая ожидается по ходу гонки.

Возможно, когда погаснут стартовые светофоры, расстановка сил и впрямь станет совсем не такой, что в субботу. Но по ходу тренировок можно было отметить очень тревожные знаки того, что команда испытывает сложности. И квалификация лишь подтвердила опасения.

Ferrari в этом сезоне традиционно была сильна в медленных поворотах. Но для конфигурации с малым прижимом это правило не сработало: на техничном втором секторе Ферстаппен оказался быстрее.

Специальное крыло для Спа (сверху) в команде забраковали, опробовав в тренировке. После этого на на Ferrari F1-75 стояла только версия из Баку Иллюстрация: Джорджо Пиола

Для Спа Скудерия подготовила очередные новинки, включая заднее крыло с почти горизонтальными плоскостями и минимальным углом атаки. Этот вариант, практически лишенный изгиба вниз, стал развитием прежней «быстрой» версии, которую использовали в Азербайджане (она снизу на иллюстрации Джорджо Пиолы).

Понятно, что новое крыло имело одну задачу – повысить максимальную скорость на длинных прямых бельгийской трассы, чтобы приблизиться к Red Bull. И Сайнс действительно разогнался до 342,2 км/ч. Вот только сделал он это в слип-стриме позади Леклера, тогда как Ферстаппен на пустой трасе показал 339,9 км/ч.

Вдобавок, есть основания говорить, что в пятницу пилоты остались недовольны нестабильностью шасси, лишенного прижима. После анализа данных на машину в субботу утром вернули «бакинское» крыло, пусть даже оно дает больше лобового сопротивления.

И вот тут уже действительно есть, о чем задуматься. Похоже, впервые со старта чемпионата те новинки, что подготовила команда, не принесли на реальной трассе той прибавки в эффективности, которую обещали продувки в трубе. И вопрос теперь звучит очень просто: «плоское» крыло не сработало из-за прохладных условий или же выбранная командой конфигурация шасси оказалась в принципе неудачной?

Гонка должна дать предельно ясный ответ. Вдобавок, станет ясно, действительно ли обновленный мотор у Леклера настолько лучше старой версии у Сайнса, как рассчитывали в команде. В конце концов, квалификацию Шарль проехал явно не в полную силу: сказались и авария в конце субботней тренировки, лишившая его части уверенности, и осознание неизбежной перестановки назад.

В гонке все эти факторы уже не должны влиять на монегаска. А для Ferrari, которая из последних сил сохраняет надежду все же побороться за титулы, информация из Спа окажется критически важной в преддверии скорых этапов в Зандфорте и Монце.

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