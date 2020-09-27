Гонка в Сочи за 30 секунд: анимированные лэпчарты Гран При России
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Иллюстрируем откат Хэмилтона и прорыв Квята с помощью инфографики
Вариант № 1 (статичный)
Вариант № 2 (динамический)
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При России
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Кими Райкконен , Льюис Хэмилтон , Себастьян Феттель , Серхио Перес , Ромен Грожан , Валттери Боттас , Кевин Магнуссен , Даниил Квят , Макс Ферстаппен , Антонио Джовинацци , Николя Латифи , Эстебан Окон , Пьер Гасли , Лэнс Стролл , Джордж Расселл , Карлос Сайнс , Даниэль Риккардо , Александр Элбон , Шарль Леклер , Ландо Норрис
|Автор
|Чарльз Брэдли
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Гонка в Сочи за 30 секунд: анимированные лэпчарты Гран При России
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