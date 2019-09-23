Гонка в Сингапуре за 30 секунд: анимированные лэпчарты
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Хотите понять, кто как проехал гонку Формулы 1 в Сингапуре, но не имеете возможности ее пересмотреть? Мы покажем вам все за полминуты.
Вариант 1 (статичный)
Вариант 2 (динамичный)
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Сингапура
|Автор
|Чарльз Брэдли
Гонка в Сингапуре за 30 секунд: анимированные лэпчарты
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База данных
28 нояб. - 1 дек.
|Сессия
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|Первая тренировка
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пт 29 нояб.
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