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Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

Гонка в Сильверстоуне началась с аварии пяти машин

На первых метрах Гран При Великобритании произошло серьезное столкновение, после которого Алекса Элбона и Гуаньюя Чжоу направили в медицинский центр автодрома

Гонка в Сильверстоуне началась с аварии пяти машин
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Гонку пришлось остановить красными флагами после того, как на стартовой прямой Пьер Гасли задел заднее левое колесо Mercedes Джорджа Расселла, который стал смещаться в его сторону. Британца бросило наружу, где была Alfa Romeo Гуаньюя Чжоу.

Машина китайского гонщика после удара в заднее колесо перевернулась кверху днищем, заскользила на дуге безопасности, затем начала кувыркаться в гравии и перелетела барьер из шин. Alfa ударилась о металлическое ограждение и окончательно замерла опрокинувшись на бок.

Гонщика извлекала из кокпита специальная бригада спасателей. Команда  уже подтвердила, что Гуаньюй в сознании, однако его направили в медцентр автодрома для дополнительных проверок. 

Обновление: команда сообщила: «Чжоу в сознании, он общается, у него нет переломов. Учитывая обстоятельства, с ним все хорошо, все в порядке».

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Также у медиков оказался Алекс Элбон из Williams, который получил удар сзади от Себастьяна Феттеля, который отбросил машину англо-тайца в бетонную стенку пит-лейна. Несмотря на множество столкновений, из гонки выбыл еще лишь сам Расселл. 

ОбновлениеЭлбона отправили в больницу после аварии на старте

Машины Юки Цуноды и Эстебана Окона в толчее получили серьезные повреждения передней части, но гонщики смогли своим ходом вернуться в боксы. 

Оставшиеся в борьбе пилоты вернулись на пит-лейн – Макс Ферстаппен на шинах Soft выиграл старт у Карлоса Сайнса, Льюис Хэмилтон прорвался на третье место.

Новый старт будет дан с решетки – причем по результатам квалификации за вычетом сошедших – Расселла, Чжоу и Элбона.

Авария на старте гонки

Авария на старте гонки

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

 

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Анализ: как британская жара повлияет на ход гонки в Сильверстоуне
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Анализ: как британская жара повлияет на ход гонки в Сильверстоуне
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