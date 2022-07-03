Гонка в Сильверстоуне началась с аварии пяти машин

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Гонку пришлось остановить красными флагами после того, как на стартовой прямой Пьер Гасли задел заднее левое колесо Mercedes Джорджа Расселла, который стал смещаться в его сторону. Британца бросило наружу, где была Alfa Romeo Гуаньюя Чжоу.

Машина китайского гонщика после удара в заднее колесо перевернулась кверху днищем, заскользила на дуге безопасности, затем начала кувыркаться в гравии и перелетела барьер из шин. Alfa ударилась о металлическое ограждение и окончательно замерла опрокинувшись на бок.

Гонщика извлекала из кокпита специальная бригада спасателей. Команда уже подтвердила, что Гуаньюй в сознании, однако его направили в медцентр автодрома для дополнительных проверок.

Обновление: команда сообщила: «Чжоу в сознании, он общается, у него нет переломов. Учитывая обстоятельства, с ним все хорошо, все в порядке».

Также у медиков оказался Алекс Элбон из Williams, который получил удар сзади от Себастьяна Феттеля, который отбросил машину англо-тайца в бетонную стенку пит-лейна. Несмотря на множество столкновений, из гонки выбыл еще лишь сам Расселл.

Обновление: Элбона отправили в больницу после аварии на старте

Машины Юки Цуноды и Эстебана Окона в толчее получили серьезные повреждения передней части, но гонщики смогли своим ходом вернуться в боксы.

Оставшиеся в борьбе пилоты вернулись на пит-лейн – Макс Ферстаппен на шинах Soft выиграл старт у Карлоса Сайнса, Льюис Хэмилтон прорвался на третье место.

Новый старт будет дан с решетки – причем по результатам квалификации за вычетом сошедших – Расселла, Чжоу и Элбона.

Авария на старте гонки Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images