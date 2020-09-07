Гонка в Монце подтолкнула Ф1 вернуться к идее спринтов с реверсивной решеткой

Победа Пьера Гасли из AlphaTauri после штрафа Льюиса Хэмилтона позволила болельщикам назвать гонку в Монце самой интересной в нынешнем сезоне.

На подиум поднялись Карлос Сайнс из McLaren и Лэнс Стролл из Racing Point – таким образом, впервые с гонки в Венгрии 2012 года в числе призеров не оказалось ни одного представителя Mercedes, Ferrari или Red Bull.

Хэмилтон лидировал со старта, но после наказания за въезд в боксы на запрещающий сигнал оказался 15-м, в 30 секундах позади ближайшего соперника. Он бросился отыгрываться и в итоге прорвался на седьмое место.

Столь неожиданный результат и богатый на события ход гонки натолкнули руководство Ф1 на мысль вернуться к обсуждению идеи коротких гонок с реверсивной стартовой решеткой.

Это предложение уже звучало перед стартом сезона-2020, но тогда была отвергнута из-за несогласия Mercedes.

В своей традиционной колонке по итогам Гран При спортивный директор чемпионата Росс Браун написал: «Когда мы рассматривали проверку формата спринтерских гонок с реверсивной стартовой решеткой, то считали Монцу кандидатом для такого теста.

К сожалению, нам не удалось продвинуться с этой идеей, но в ближайшие месяцы мы с FIA хотим вновь проработать эту тему и обсудить ее с командами применительно к следующему сезону.

Мы полагаем, что вчерашняя гонка показала, сколь интересно все получается, когда позиции перемешаны. Так как в следующем году машины останутся теми же, что и в этом, болельщиков могут ждать столь же драматичные события, как в прошедший уик-энд в Монце.

Разумеется, заранее зная о спринтерских гонках с развернутой решеткой, команды иначе настроят свои машины. Сейчас в Mercedes нацеливаются на лучшее время круга и контроль событий во главе гонки.

Если они будут знать, что необходимо обгонять, то изменят свой подход.

Мы продолжим исследовать новые форматы ради повышения качества шоу, но при этом намерены сохранять ДНК Формулы 1».

По информации Motorsport.com, в ближайшие недели пройдут несколько раундов переговоров между Ф1, FIA и командами о формате гонок в 2021 году. Среди тем для обсуждения есть и реверсивные гонки.

Стоит добавить, что теперь в чемпионате уже действует иная процедура принятия решений. По новому Договору Согласия больше не требуется полное единодушие.

Теперь у FIA и Ф1 есть по десять голосов, у каждой команды – по одному. Решение считается принятым при наличии 28 голосов. Это значит, что если одна или две команды будут против, они не смогут заблокировать положительный вердикт.