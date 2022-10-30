Гонка в Мексике вышла пресной. Макс одержал 14-ю победу в сезоне
Положение на трассе практически не менялось по ходу 71 круга, подиум дополнили Льюис Хэмилтон и Серхио Перес
Положение в шестерке лидеров, которое сформировалось по ходу первого круга, оставалось неизменных до финиша – хотя команды и использовали разную шинную тактику.
Макс Ферстаппен стартовал с поула на мягких сликах Soft и смог удержать лидерство на долгом разгоне к первому повороту. Джордж Расселл на Medium пробовал поравняться с чемпионом по внешнему радиусу, но в итоге обнаружил рядом с собой партнера по Mercedes Льюиса Хэмилтона, приподнял ногу с газа – и оказался только четвертым, пропустив еще и Серхио Переса.
Гонщики Ferrari Карлос Сайнс и Шарль Леклер дополнили шестерку.
После старта: Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Джордж Расселл, Mercedes W13, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Ровно в этом порядке они и финишировали без малого два часа спустя. На первом отрезке Хэмилтон держался в двух секундах за Максом, но на пит-стопе пилот Red Bull получил Medium, а в Mercedes поставили обоим гонщикам Hard.
Льюис и Расселл остались недовольны этим выбором, называя по радио шины «неправильными», а Джорджа буквально в приказном порядке не пустили на еще один пит-стоп. После финиша Тото Вольф признал по радио, что «возможно, мы были не совсем правы с резиной».
Отрыв Ферстаппена постепенно рос и к клетчатому флагу составил 15 секунд. Голландец выиграл в 14-й раз по ходу одного сезона, это новый исторический рекорд Формулы 1.
Перес и Расселл отставали не так и сильно (Джордж в конце все же поехал за свежими шинами и второй раз подряд забрал бонус за лучший круг), а вот у Ferrari в этот раз совсем не было темпа: ставший лучшим Сайнс отстал почти на целую минуту.
Даниэль Риккардо, McLaren MCL36
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Главный герой второго плана
В зрелищном плане гонка казалась совсем провальной, но ее спас Даниэль Риккардо. Уволенный из McLaren австралиец проехал первый отрезок на шинах Medium, а затем перешел на Soft и помчался вперед в невероятном темпе.
С 12-го места он за неполные 30 кругов пробился на седьмое – правда, в процессе получил десять секунд штрафа, выкинув с трассы неуступчивого Юки Цуноду. Эстебан Окон старался изо всех сил, но так и не смог воспользоваться наказанием соперника и все равно остался восьмым. Блистательный Риккардо стал гонщиком дня и напомнил, сколь в действительности хорош.
Десятку замкнули Ландо Норрис и Валттери Боттас, который заработал первые очки с июньской гонки в Канаде.
Сход Фернандо Алонсо, Alpine
Кроме Цуноды, который сошел с поврежденной подвеской после столкновения с Риккардо, гонку не закончил лишь Фернандо Алонсо. Ветеран имел отличные шансы заработать очки, но стал жертвой поломки.
«Сколько же это будет продолжаться…», – проговорил испанец по радио и остановил машину.
Не самым лучшим день оказался и для Пьера Гасли. Еще на первых кругах в сражении с хорошо стартовавшим Лэнсом Строллом француз вынудил соперника выехать с трассы – и сам тоже не удержался в ее пределах.
Так как пилот AlphaTauri не вернул после этого позицию, его оштрафовали на пять секунд. В итоге Пьер финишировал 11-м. Алекс Элбон принес Williams очень неплохое 12-е место, а за его спиной скучающих болельщиков порадовали Гуаньюй Чжоу и Себастьян Феттель: китайский дебютант смог осле множества атак и контратак переиграть немецкого чемпиона.
Результаты Гран При Мексики
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|Пит-стопы
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|1:38'36.729
|1
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1:38'51.915
|15.186
|1
|3
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|1:38'54.826
|18.097
|1
|4
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|1:39'26.160
|49.431
|2
|5
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1:39'34.852
|58.123
|1
|6
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1:39'45.503
|1'08.774
|1
|7
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|1 lap
|1
|8
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1 lap
|1
|9
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1 lap
|1
|10
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1 lap
|1
|11
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|1 lap
|1
|12
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|1 lap
|1
|13
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1 lap
|1
|14
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|1 lap
|1
|15
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1 lap
|2
|16
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|1 lap
|1
|17
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|1 lap
|1
|18
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|2 laps
|2
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|1
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|2
|Полные результаты
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Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Мексики
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