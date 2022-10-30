Гонка в Мексике вышла пресной. Макс одержал 14-ю победу в сезоне

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Положение в шестерке лидеров, которое сформировалось по ходу первого круга, оставалось неизменных до финиша – хотя команды и использовали разную шинную тактику.

Макс Ферстаппен стартовал с поула на мягких сликах Soft и смог удержать лидерство на долгом разгоне к первому повороту. Джордж Расселл на Medium пробовал поравняться с чемпионом по внешнему радиусу, но в итоге обнаружил рядом с собой партнера по Mercedes Льюиса Хэмилтона, приподнял ногу с газа – и оказался только четвертым, пропустив еще и Серхио Переса.

Гонщики Ferrari Карлос Сайнс и Шарль Леклер дополнили шестерку.

После старта: Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Джордж Расселл, Mercedes W13, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13 Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Ровно в этом порядке они и финишировали без малого два часа спустя. На первом отрезке Хэмилтон держался в двух секундах за Максом, но на пит-стопе пилот Red Bull получил Medium, а в Mercedes поставили обоим гонщикам Hard.

Льюис и Расселл остались недовольны этим выбором, называя по радио шины «неправильными», а Джорджа буквально в приказном порядке не пустили на еще один пит-стоп. После финиша Тото Вольф признал по радио, что «возможно, мы были не совсем правы с резиной».

Отрыв Ферстаппена постепенно рос и к клетчатому флагу составил 15 секунд. Голландец выиграл в 14-й раз по ходу одного сезона, это новый исторический рекорд Формулы 1.

Перес и Расселл отставали не так и сильно (Джордж в конце все же поехал за свежими шинами и второй раз подряд забрал бонус за лучший круг), а вот у Ferrari в этот раз совсем не было темпа: ставший лучшим Сайнс отстал почти на целую минуту.

Даниэль Риккардо, McLaren MCL36 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Главный герой второго плана

В зрелищном плане гонка казалась совсем провальной, но ее спас Даниэль Риккардо. Уволенный из McLaren австралиец проехал первый отрезок на шинах Medium, а затем перешел на Soft и помчался вперед в невероятном темпе.

С 12-го места он за неполные 30 кругов пробился на седьмое – правда, в процессе получил десять секунд штрафа, выкинув с трассы неуступчивого Юки Цуноду. Эстебан Окон старался изо всех сил, но так и не смог воспользоваться наказанием соперника и все равно остался восьмым. Блистательный Риккардо стал гонщиком дня и напомнил, сколь в действительности хорош.

Десятку замкнули Ландо Норрис и Валттери Боттас, который заработал первые очки с июньской гонки в Канаде.

Сход Фернандо Алонсо, Alpine

Кроме Цуноды, который сошел с поврежденной подвеской после столкновения с Риккардо, гонку не закончил лишь Фернандо Алонсо. Ветеран имел отличные шансы заработать очки, но стал жертвой поломки.

«Сколько же это будет продолжаться…», – проговорил испанец по радио и остановил машину.

Не самым лучшим день оказался и для Пьера Гасли. Еще на первых кругах в сражении с хорошо стартовавшим Лэнсом Строллом француз вынудил соперника выехать с трассы – и сам тоже не удержался в ее пределах.

Так как пилот AlphaTauri не вернул после этого позицию, его оштрафовали на пять секунд. В итоге Пьер финишировал 11-м. Алекс Элбон принес Williams очень неплохое 12-е место, а за его спиной скучающих болельщиков порадовали Гуаньюй Чжоу и Себастьян Феттель: китайский дебютант смог осле множества атак и контратак переиграть немецкого чемпиона.

Результаты Гран При Мексики