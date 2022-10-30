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Формула 1 / Гран При Мексики Отчет о гонке

Гонка в Мексике вышла пресной. Макс одержал 14-ю победу в сезоне

Положение на трассе практически не менялось по ходу 71 круга, подиум дополнили Льюис Хэмилтон и Серхио Перес

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Гонка в Мексике вышла пресной. Макс одержал 14-ю победу в сезоне
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Положение в шестерке лидеров, которое сформировалось по ходу первого круга, оставалось неизменных до финиша – хотя команды и использовали разную шинную тактику. 

Макс Ферстаппен стартовал с поула на мягких сликах Soft и смог удержать лидерство на долгом разгоне к первому повороту. Джордж Расселл на Medium пробовал поравняться с чемпионом по внешнему радиусу, но в итоге обнаружил рядом с собой партнера по Mercedes Льюиса Хэмилтона, приподнял ногу с газа – и оказался только четвертым, пропустив еще и Серхио Переса. 

Гонщики Ferrari Карлос Сайнс и Шарль Леклер дополнили шестерку. 

После старта: Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Джордж Расселл, Mercedes W13, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

После старта: Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Джордж Расселл, Mercedes W13, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Ровно в этом порядке они и финишировали без малого два часа спустя. На первом отрезке Хэмилтон держался в двух секундах за Максом, но на пит-стопе пилот Red Bull получил Medium, а в Mercedes поставили обоим гонщикам Hard.

Льюис и Расселл остались недовольны этим выбором, называя по радио шины «неправильными», а Джорджа буквально в приказном порядке не пустили на еще один пит-стоп. После финиша Тото Вольф признал по радио, что «возможно, мы были не совсем правы с резиной».

Отрыв Ферстаппена постепенно рос и к клетчатому флагу составил 15 секунд. Голландец выиграл в 14-й раз по ходу одного сезона, это новый исторический рекорд Формулы 1. 

Перес и Расселл отставали не так и сильно (Джордж в конце все же поехал за свежими шинами и второй раз подряд забрал бонус за лучший круг), а вот у Ferrari в этот раз совсем не было темпа: ставший лучшим Сайнс отстал почти на целую минуту.

Даниэль Риккардо, McLaren MCL36

Даниэль Риккардо, McLaren MCL36

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Главный герой второго плана

В зрелищном плане гонка казалась совсем провальной, но ее спас Даниэль Риккардо. Уволенный из McLaren австралиец проехал первый отрезок на шинах Medium, а затем перешел на Soft и помчался вперед в невероятном темпе. 

С 12-го места он за неполные 30 кругов пробился на седьмое – правда, в процессе получил десять секунд штрафа, выкинув с трассы неуступчивого Юки Цуноду. Эстебан Окон старался изо всех сил, но так и не смог воспользоваться наказанием соперника и все равно остался восьмым. Блистательный Риккардо стал гонщиком дня и напомнил, сколь в действительности хорош.

Десятку замкнули Ландо Норрис и Валттери Боттас, который заработал первые очки с июньской гонки в Канаде. 

Сход Фернандо Алонсо, Alpine

Сход Фернандо Алонсо, Alpine

Кроме Цуноды, который сошел с поврежденной подвеской после столкновения с Риккардо, гонку не закончил лишь Фернандо Алонсо. Ветеран имел отличные шансы заработать очки, но стал жертвой поломки.

«Сколько же это будет продолжаться…», – проговорил испанец по радио и остановил машину.

Не самым лучшим день оказался и для Пьера Гасли. Еще на первых кругах в сражении с хорошо стартовавшим Лэнсом Строллом француз вынудил соперника выехать с трассы – и сам тоже не удержался в ее пределах. 

Так как пилот AlphaTauri не вернул после этого позицию, его оштрафовали на пять секунд. В итоге Пьер финишировал 11-м. Алекс Элбон принес Williams очень неплохое 12-е место, а за его спиной скучающих болельщиков порадовали Гуаньюй Чжоу и Себастьян Феттель: китайский дебютант смог осле множества атак и контратак переиграть немецкого чемпиона.

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Результаты Гран При Мексики

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв Пит-стопы
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1:38'36.729   1
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1:38'51.915 15.186 1
3 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 1:38'54.826 18.097 1
4 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1:39'26.160 49.431 2
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1:39'34.852 58.123 1
6 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1:39'45.503 1'08.774 1
7 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1 lap   1
8 France Эстебан Окон Alpine Renault 1 lap   1
9 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1 lap   1
10 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1 lap   1
11 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 1 lap   1
12 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 1 lap   1
13 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1 lap   1
14 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1 lap   1
15 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1 lap   2
16 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1 lap   1
17 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1 lap   1
18 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 2 laps   2
  Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault     1
  Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull     2
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