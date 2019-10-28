Гонка в Мексике прошла мимо меня. Расскажите все по-быстрому!

Хэмилтон, я слышал, выиграл. А как же «худшая трасса сезона для Mercedes»? 1 / 7 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Действительно, перед началом уик-энда и сам Льюис, и его начальство регулярно говорили о том, насколько непросто им придется на Гран При Мексики. И результаты квалификации, где Хэмилтон и Боттас оказались 4-м и 6-м соответственно, намекают, что представители немецкой команды не особо сильно прибеднялись. Но в гонке все сложилось в пользу Хэмилтона. Причем даже в тех ситуациях, когда он ненадолго выпускал ситуацию из-под контроля. К примеру, вскоре после старта на подходе ко второму повороту Mercedes лидера чемпионата мира понесло мимо апекса – и Льюис вытеснил с трассы находившегося рядом Ферстаппена. Потеряли позиции оба пилота – но если Хэмилтон потом отыграл их обратно, для голландца это стало началом череды приключений, которая не дала лидеру Red Bull попасть на подиум. Впереди в этот момент ехали две Ferrari – но итальянцев опять подвела тактика... Читайте также: Хэмилтон о борьбе на первом круге: Волосы встали дыбом

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Что, опять?! 2 / 7 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images Честно говоря, мы уже сами подустали произносить перед стартом фразу «А сейчас давайте посмотрим, как Ferrari сама все себе испортит». Но итальянцы продолжают это делать с упорством, достойным лучшего применения. Лидировавший со старта Леклер провел два пит-стопа. Оказавшись на финише только 4-м, он клял поставленный на первом пит-стопе второй комплект шин Medium (мол, тот оказался неожиданно медленным) – плюс может упрекнуть команду в 4-секундной заминке во время второго заезда в боксы. Однако сама выбранная для монегаска тактическая схема представляется не слишком выгодной. Ни в одной из фаз гонки Леклер не отгрызал у соперников время так активно, чтобы «окупить» лишнее переобувание. В итоге Шарль пропустил вперед всех гонщиков топ-команд, кто заезжал в боксы лишь однажды и при этом не влип в неприятности, как Ферстаппен. Читайте также: Леклер: Надо было не молчать, а действовать – как Себ

А как же Феттель? 3 / 7 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Феттель ехал с одним пит-стопом – но совершил его на 14 кругов позже, чем Хэмилтон: в конце 37-го круга (из 71-го) вместо 23-го. Роковыми стали последние три круга перед переобуванием: в этот момент темп Феттеля стал резко падать (всего было потеряно около 4 секунд), но итальянцы не спешили звать немца в боксы. У Хэмилтона падения темпа перед пит-стопом не было. И если сложить отставание пилота Mercedes от гонщика Ferrari в тот момент (чуть больше 1,6 секунд) и разрыв между ними на финише (1,7 секунды), получим сумму, не слишком отличающуюся от тех самых роковых 4 секунд. Читайте также: Феттель остался недоволен стратегией Ferrari

По чистой скорости Ferrari по-прежнему всех быстрее? 4 / 7 Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images Похоже на то – хотя на квалификации лучшее время показал вообще Ферстаппен. Но потом начались выяснения, сбросил тот или иной пилот темп, когда на последнем круге перед самым финишем разбил машину Валттери Боттас и судьи вывесили желтые флаги. Голландец на субботней пресс-конференции сам заявил, что стоящий у отбойника Mercedes видел, но ногу с педали газа не убрал – и тут же получил от судей наказание в виде потери трех позиций на стартовой решетке. Читайте также: Видео: Боттас разбивает машину в финале квалификации

Ферстаппена лишили поула в Мексике

Квяту, говорят, тоже за что-то прилетело? 5 / 7 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images К большому сожалению. Даниил проводил близкий к идеальному уик-энд. В большинстве случаев он был быстрее напарника, он выжал максимум из машины (оказавшейся неожиданно шустрой) в квалификации, а в гонке минимизировал потери от не самой выгодной тактической схемы с двумя пит-стопами. Она подразумевала активные действия пилота, который должен был выжать максимум из преимущества свежих шин – и россиянин действовал активно, после очередного пит-стопа догоняя и обгоняя соперников. К последнему кругу гонки Квят надежно закрепил за собой 10-ю позицию, но хотел стать 9-м и c этой целью в предпоследнем повороте атаковал Нико Хюлькенберга. Закончилось все ударом в заднее колесо болида Renault, который тут же развернуло и ударило об отбойник. Судьи тоже отреагировали оперативно: 10 штрафных секунд переместили Даниила с 9-й на 11-ю позицию – и соответственно, лишили россиянина заработанных было очков. Читайте также: Хюлькенберг о столкновении с Квятом: Я оставил ему достаточно места

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Запись гонки стоит посмотреть? 6 / 7 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Вполне. И дело не только в разборках на первом круге, от которых у Хэмилтона, по словам самого лидера чемпионата, волосы встали в дыбом. За пределами группы лидеров также происходило немало интересного – начиная с дорого обошедшейся Ферстаппену атаки на Боттаса и заканчивая несколькими разной степени серьезности инцидентами в боксах. До Гран При США (он ведь уже на этой неделе) осталось не так мало свободных вечеров – и с задачей скоротать один из них запись мексиканской гонки вполне справится.