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Формула 1 / Гран При Катара Новость

Гонка в Катаре не огорчила Мазепина

Автор:
, Ответственный редактор

По словам российского пилота Ф1, после скомканного начала Гран При Катара у него изначально не было шансов в гонке – но большого негатива она не принесла

Гонка в Катаре не огорчила Мазепина

Потеряв из-за технических проблем две из трех тренировок на трассе «Лосаил», Никита Мазепин проехал до начала квалификации всего 16 кругов. Понятно, что в такой ситуации он показал 20-й результат, сильно отстав от соперников. 

В гонке россиянин стартовал на шинах Meduim, на которых продержался 31 круг. Лишь Валттери Боттас проехал на этом составе больше – 32, однако на следующем резина у финна не выдержала. 

После этого Мазепин получил комплект Soft, на котором добрался до финиша на 18-м и последнем месте.

«Я не могу сказать, что доволен или удовлетворен, – рассказал он репортерам. – Психологически эта гонка не была сложной. В то же время, нет ощущения, что можно было добиться чего-то значительно лучшего.

Большую часть дистанции я атаковал, словно в квалификации – и меня самого удивило, насколько удалось прибавить с пятого круга до 55-го. Это неудивительно, если учесть, что я провел всего одну тренировку и совсем не был готов к квалификации. После насыщенных последних гонок в этот раз я был в одиночестве. Но тут уж ничего не поделать». 

Он добавил: «Сама трасса мне очень понравилась. Думаю, в этой гонке вполне можно было на что-то рассчитывать, не сложись весь уик-энд таким образом».

Накануне глава Haas Гюнтер Штайнер рассказал, что команда Haas пока не знает, есть ли смысл восстанавливать старое шасси Мазепина, поврежденное в Катаре в пятницу. Никита отметил, что хотел бы верить в позитивное решение.

«Я вернулся к тяжелому шасси, – сказал он. – Сейчас в плане управляемости с ним все нормально, но лишний вес едва ли помогает в гонках. Пилоты не едят картошку-фри и сэндвичи именно по этой причине. А мое нынешнее шасси чуть толще, чем хотелось бы.

Надеюсь, прежнее успеют починить до Абу-Даби. Если нет – останется вспоминать, как здорово оно помогало нам в Мексике и Бразилии».

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Дополнительная информация: Люк Смит

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