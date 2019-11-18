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Формула 1 / Гран При Бразилии / Самое интересное

Гонка в Бразилии прошла мимо меня. Расскажите все по-быстрому!

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Гонка в Бразилии прошла мимо меня. Расскажите все по-быстрому!
Автор:
, Ответственный редактор
18 нояб. 2019 г., 11:24

Что там вообще, черт возьми, происходило? Как стал возможен подиум Сайнса при старте с последнего места? Что устроили пилоты Ferrari? Объясняем главное о бразильской гонке тем, кто пропустил самую эпичную концовку гонки в этом сезоне.

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Все вокруг говорят про потрясающую гонку – правда все было так круто? Прямо триллер с борьбой старта до финиша?
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Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Вообще-то нет. До начала по-настоящему увлекательных событий больше 50 кругов все было спокойно, а то и вовсе скучно. Ферстаппен в субботу завоевал поул-позицию, а воскресенье более чем уверенно лидировал – и даже когда после первого пит-стопа вперед вышел Хэмилтон, Макс почти сразу же и без особой борьбы вернулся в лидеры (на фото как раз этот обгон).

Сам Хэмилтон при этом так же уверенно опережал Феттеля. В субботу шестикратный чемпион мира не лучшим образом провел квалификацию и остался только на третьей позиции, уступив своему четырехкратному конкуренту место в первом ряду. Но уже на старте Льюис отвоевал второе место – и далее по ходу гонки Себастьян в борьбу за лидерство, по большому счету, не вмешивался. Хотя некоторое время и лидировал: пилот Ferrari поехал на пит-стоп позже лидеров и в теории мог использовать тактику с одной остановкой в боксах.

Но тут на 54 круге (из 71) из-за проблем с мотором сошел Боттас – и началось...

И что же именно началось?

И что же именно началось?
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Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

На трассу выехал сейфти-кар, на последовавшем рестарте Алекс Элбон обогнал Себастьяна Феттеля в борьбе за третье место – и немец оказался непосредственно перед своим товарищем по команде.

Гонка для Феттеля и Леклера складывалась по-разному: немец ехал сравнительно спокойно, а Леклер после внеплановой замены мотора и полученного за это штрафа прорывался вперед с 14-й стартовой позиции. К моменту рестарта монегаск уже отыграл 9 мест и, похоже, не хотел останавливаться. А его напарник не хотел уступать.

Шарль чисто обогнал Себа в первом повороте, тот попробовал отыграться на задней прямой – и, не успев опередить монегаска полностью, стал смещаться в сторону товарища по команде. В результате случился пустяковый контактик: своим задним колесом Феттель чирканул то ли по переднему колесу, то ли по антикрылу Леклера. Но на скорости за 300 все это обернулось проколами, причем отнюдь не медленными – такими, что привели к обоюдному сходу. 

Все ждали нешуточных разборок после финиша (с учетом того, что у Себа и Шарля уже успели накопиться претензии друг к другу) – но в итоге и сами пилоты, и их босс с грустными лицами говорили и без того известные вещи: что это далеко не лучший результат гонки и что пострадавшей оказалась команда. 

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Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Это был самый яркий, но не единственный момент. Дело в том, что при каждом выезде автомобиля безопасности кто-то из лидеров делал лишний, изначально не предусмотренный планом пит-стоп. При этом пилот терял одну-две позиции, но рассчитывал после ухода сейфти-кара добиться выигрыша за счет свежей резины.

Первым (после схода Боттаса) так поступил лидировавший Ферстаппен. У него все сработало как надо: Макс отдал лидерство Хэмилтону, но оказался у него за спиной – и после рестарта вышел в лидеры в первом же повороте. Когда сошли пилоты Ferrari, аналогичный финт попробовал провернуть Льюис. И у него все прошло уже совсем не так гладко.

Во-первых, Хэмилтон потерял две позиции – впереди оказались Элбон и Гасли (то есть в какой-то момент всю первую тройку составляли подопечные доктора Марко). Во-вторых, автомобиль безопасности ушел с трассы не сразу, и к моменту второго рестарта до финиша оставалось всего два круга. И на первом из этих двух кругов Хэмилтон и Элбон столкнулись в борьбе за вторую позицию.

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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Когда Элбон столкнулся с Хэмилтоном, пилот Red Bull сошел, а пилот Mercedes пропустил на второе место Гасли. Конечно, чемпионский болид был однозначно быстрее – но француз, что называется, поймал кураж. И до конца гонки уже оставалось всего ничего. В решающую атаку Хэм пошел за несколько сотен метров до финиша – чуть ли не в том же самом месте, где 11 лет назад обогнал на последнем круге Тимо Глока и завоевал таким образом первый чемпионский титул.

Будь этот круг предпоследним – Mercedes наверняка оказался бы впереди уже на входе в первый поворот. Но круг был последним – и классический рывок к финишной линии в итоге с преимуществом в 0,062 с в итоге выиграл Гасли.

Так и подмывает сказать, что француз и британец вели борьбу как в кино. Но на деле было даже лучше, чем в кино. По крайней мере, лучше чем в фильме «Ford против Ferrari», премьера которого состоялась на прошлой неделе. Там тоже есть эпизод с борьбой на последних метрах – но он, как мы рассказали в соответствующей статье, по большому счету, придуман. А тут все было на самом деле, да еще и в прямом эфире.

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Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Поскольку столкновение Элбона и Хэмилтона случилось на предпоследнем круге, судьи не смогли оперативно решить, кто там был виноват. А когда внимательно рассмотрели все видеозаписи, прибавили ко времени Хэмилтона 5 штрафных секунд. Из-за этого шестикратный чемпион откатился на 7-е место, освободив нижнюю ступень подиума Карлосу Сайнсу.

Тот и так провел отличную гонку, прорвавшись на 4-е место с 20-го (куда попал из-за поломки мотора в квалификации). С темпом у McLaren все было в порядке, и Карлос смог обгонять соперников, хотя должен был очень внимательно следить за шинами – он стал единственным во всем пелотоне, кто обошелся одним пит-стопом. Так что, первый в Ф1 финиш в первой тройке стал для испанца своего рода супер-бонусом. На настоящем награждении Карлос не был – но судьи приняли решение о наказании Хэмилтона достаточно быстро, и сфотографироваться на подиуме с кубком и довольной командой пилот все-таки смог. 

Второе место, третье – это все прекрасно. А почему Ферстаппен-то в одни ворота выиграл? Red Bull теперь быстрее всех?

Второе место, третье – это все прекрасно. А почему Ферстаппен-то в одни ворота выиграл? Red Bull теперь быстрее всех?
6/8

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

На фоне множества событий эта тема немного отошла в тень. Но в Сан-Паулу Red Bull объективно была сильнейшей.

Причин тому несколько – во-первых, машины «Быков» всегда сильны, если трасса расположена сравнительно высоко над уровнем моря (здесь играют свою роль и мотор, и аэродинамическая конфигурация). Таких гонок в календаре три: Австрия, Мексика и Бразилия – и на каждой из них в этом году Ферстаппен был очень хорош.

Кроме того, Red Bull невольно помогли соперники. У Ferrari темп на одном быстром круге был неплох, но уже в пятницу Себастьян Феттель признал, что в гоночной конфигурации все куда хуже. Mercedes впервые за шесть лет проводила уик-энд без Тото Вольфа – а уж как меняется отношение Льюиса к гонкам после завоевания очередного титула, отлично известно всем. 

При таком сочетании факторов – хорошая собственная скорость и сложности у соперников – пилот уровня Макса должен был выигрывать гонку, что голландец и сделал. Хотя, надо признать, до схода Боттаса складывалось ощущение, что Хэмилтон вот-вот навяжет лидеру борьбу. Разрыв в этой паре медленно, но неуклонно сокращался. Но чем бы все закончилось – мы уже не узнаем. К счастью для Ферстаппена, нового Эстебана Окона в этом году в пелотоне не нашлось.

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Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Даниил набрал одно очко, но в целом уик-энд сложился для него не слишком весело. Особенно на фоне того, как провел гонку напарник россиянина. 

Впрочем, не только гонку. Уже в квалификации Гасли стал «лучшим из остальных», в то время как Квят не пробился даже во второй сегмент – и сформулировать причины этого провала не смог (по крайней мере, в субботу вечером). После старта с 16-й позиции на протяжении первых 60 с лишним кругов Даниил то проигрывал позиции (на старте, как водится) – то отыгрывал (на пит-стопах), но реальных шансов на попадание в первую десятку у россиянина долгое время не было.

При оценке выступления Квята найдутся аргументы и за, и против. Сложно спорить, что многочисленные сходы на последних кругах подарили Даниилу целых 5 мест. Но очко Даниил все-таки выгрыз сам, совершив два обгона на двух последних кругах (и даже не получив за это штрафа). Но при этом он решал проблемы, которые устроил себе также сам: после первого рестарта Квят за пару кругов потерял чуть ли не 6 позиций. 

Одним словом, команда наверняка все это тщательно изучит – но не раньше, чем как следует отпразднует подиум Пьера Гасли.

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Запись гонки стоит смотреть?
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Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Запись – нет. А вот ту ее часть, что начинается круга с 60-го круга, можно не просто смотреть, но и многократно пересматривать, занести в избранное и на всякий случай сохранить копию в надежном месте. Ибо эта концовка гонки еще не раз сможет длинными зимними вечерами напомнить любому, за что мы так любим Формулу 1.

А если надо как-то убить время, то почитайте все наши статьи на тему вышедшего на прошлой неделе гоночного блокбастера.

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Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Сессия Гонка
Автор Александр Кабановский

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