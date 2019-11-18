Гонка в Бразилии прошла мимо меня. Расскажите все по-быстрому!

Все вокруг говорят про потрясающую гонку – правда все было так круто? Прямо триллер с борьбой старта до финиша? 1 / 8 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Вообще-то нет. До начала по-настоящему увлекательных событий больше 50 кругов все было спокойно, а то и вовсе скучно. Ферстаппен в субботу завоевал поул-позицию, а воскресенье более чем уверенно лидировал – и даже когда после первого пит-стопа вперед вышел Хэмилтон, Макс почти сразу же и без особой борьбы вернулся в лидеры (на фото как раз этот обгон). Сам Хэмилтон при этом так же уверенно опережал Феттеля. В субботу шестикратный чемпион мира не лучшим образом провел квалификацию и остался только на третьей позиции, уступив своему четырехкратному конкуренту место в первом ряду. Но уже на старте Льюис отвоевал второе место – и далее по ходу гонки Себастьян в борьбу за лидерство, по большому счету, не вмешивался. Хотя некоторое время и лидировал: пилот Ferrari поехал на пит-стоп позже лидеров и в теории мог использовать тактику с одной остановкой в боксах. Но тут на 54 круге (из 71) из-за проблем с мотором сошел Боттас – и началось...

И что же именно началось? 2 / 8 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images На трассу выехал сейфти-кар, на последовавшем рестарте Алекс Элбон обогнал Себастьяна Феттеля в борьбе за третье место – и немец оказался непосредственно перед своим товарищем по команде. Гонка для Феттеля и Леклера складывалась по-разному: немец ехал сравнительно спокойно, а Леклер после внеплановой замены мотора и полученного за это штрафа прорывался вперед с 14-й стартовой позиции. К моменту рестарта монегаск уже отыграл 9 мест и, похоже, не хотел останавливаться. А его напарник не хотел уступать. Шарль чисто обогнал Себа в первом повороте, тот попробовал отыграться на задней прямой – и, не успев опередить монегаска полностью, стал смещаться в сторону товарища по команде. В результате случился пустяковый контактик: своим задним колесом Феттель чирканул то ли по переднему колесу, то ли по антикрылу Леклера. Но на скорости за 300 все это обернулось проколами, причем отнюдь не медленными – такими, что привели к обоюдному сходу. Все ждали нешуточных разборок после финиша (с учетом того, что у Себа и Шарля уже успели накопиться претензии друг к другу) – но в итоге и сами пилоты, и их босс с грустными лицами говорили и без того известные вещи: что это далеко не лучший результат гонки и что пострадавшей оказалась команда. Читайте также: Видео: столкновение пилотов Ferrari в Бразилии

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Ferrari сама себе испортила гонку – в первый раз, что ли? Не удивили! 3 / 8 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images Это был самый яркий, но не единственный момент. Дело в том, что при каждом выезде автомобиля безопасности кто-то из лидеров делал лишний, изначально не предусмотренный планом пит-стоп. При этом пилот терял одну-две позиции, но рассчитывал после ухода сейфти-кара добиться выигрыша за счет свежей резины. Первым (после схода Боттаса) так поступил лидировавший Ферстаппен. У него все сработало как надо: Макс отдал лидерство Хэмилтону, но оказался у него за спиной – и после рестарта вышел в лидеры в первом же повороте. Когда сошли пилоты Ferrari, аналогичный финт попробовал провернуть Льюис. И у него все прошло уже совсем не так гладко. Во-первых, Хэмилтон потерял две позиции – впереди оказались Элбон и Гасли (то есть в какой-то момент всю первую тройку составляли подопечные доктора Марко). Во-вторых, автомобиль безопасности ушел с трассы не сразу, и к моменту второго рестарта до финиша оставалось всего два круга. И на первом из этих двух кругов Хэмилтон и Элбон столкнулись в борьбе за вторую позицию. Читайте также: Видео: Хэмилтон выбивает Элбона

А что за фотофиниш, о котором все пищат? 4 / 8 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Когда Элбон столкнулся с Хэмилтоном, пилот Red Bull сошел, а пилот Mercedes пропустил на второе место Гасли. Конечно, чемпионский болид был однозначно быстрее – но француз, что называется, поймал кураж. И до конца гонки уже оставалось всего ничего. В решающую атаку Хэм пошел за несколько сотен метров до финиша – чуть ли не в том же самом месте, где 11 лет назад обогнал на последнем круге Тимо Глока и завоевал таким образом первый чемпионский титул. Будь этот круг предпоследним – Mercedes наверняка оказался бы впереди уже на входе в первый поворот. Но круг был последним – и классический рывок к финишной линии в итоге с преимуществом в 0,062 с в итоге выиграл Гасли. Так и подмывает сказать, что француз и британец вели борьбу как в кино. Но на деле было даже лучше, чем в кино. По крайней мере, лучше чем в фильме «Ford против Ferrari», премьера которого состоялась на прошлой неделе. Там тоже есть эпизод с борьбой на последних метрах – но он, как мы рассказали в соответствующей статье, по большому счету, придуман. А тут все было на самом деле, да еще и в прямом эфире. Читайте также: «Не могу поверить, что это случилось в Toro Rosso». Гасли о своем первом подиуме

Если Льюис в итоге третий, почему все о Сайнсе говорят? 5 / 8 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Поскольку столкновение Элбона и Хэмилтона случилось на предпоследнем круге, судьи не смогли оперативно решить, кто там был виноват. А когда внимательно рассмотрели все видеозаписи, прибавили ко времени Хэмилтона 5 штрафных секунд. Из-за этого шестикратный чемпион откатился на 7-е место, освободив нижнюю ступень подиума Карлосу Сайнсу. Тот и так провел отличную гонку, прорвавшись на 4-е место с 20-го (куда попал из-за поломки мотора в квалификации). С темпом у McLaren все было в порядке, и Карлос смог обгонять соперников, хотя должен был очень внимательно следить за шинами – он стал единственным во всем пелотоне, кто обошелся одним пит-стопом. Так что, первый в Ф1 финиш в первой тройке стал для испанца своего рода супер-бонусом. На настоящем награждении Карлос не был – но судьи приняли решение о наказании Хэмилтона достаточно быстро, и сфотографироваться на подиуме с кубком и довольной командой пилот все-таки смог.

Второе место, третье – это все прекрасно. А почему Ферстаппен-то в одни ворота выиграл? Red Bull теперь быстрее всех? 6 / 8 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images На фоне множества событий эта тема немного отошла в тень. Но в Сан-Паулу Red Bull объективно была сильнейшей. Причин тому несколько – во-первых, машины «Быков» всегда сильны, если трасса расположена сравнительно высоко над уровнем моря (здесь играют свою роль и мотор, и аэродинамическая конфигурация). Таких гонок в календаре три: Австрия, Мексика и Бразилия – и на каждой из них в этом году Ферстаппен был очень хорош. Кроме того, Red Bull невольно помогли соперники. У Ferrari темп на одном быстром круге был неплох, но уже в пятницу Себастьян Феттель признал, что в гоночной конфигурации все куда хуже. Mercedes впервые за шесть лет проводила уик-энд без Тото Вольфа – а уж как меняется отношение Льюиса к гонкам после завоевания очередного титула, отлично известно всем. При таком сочетании факторов – хорошая собственная скорость и сложности у соперников – пилот уровня Макса должен был выигрывать гонку, что голландец и сделал. Хотя, надо признать, до схода Боттаса складывалось ощущение, что Хэмилтон вот-вот навяжет лидеру борьбу. Разрыв в этой паре медленно, но неуклонно сокращался. Но чем бы все закончилось – мы уже не узнаем. К счастью для Ферстаппена, нового Эстебана Окона в этом году в пелотоне не нашлось. Читайте также: «Победа не главное». Хэмилтон наметил новую цель

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