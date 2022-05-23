Гонка в Барселоне возродила у Mercedes надежды на титул

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Пакет обновлений машины, подготовленный к Гран При Испании, позволил избавить Mercedes W13 от вертикальной раскачки на прямых и заметно улучшил настроение в команде.

Джордж Расселл не уступил на трассе Максу Ферстаппену и финишировал третьим, а Льюис Хэмилтон пробился по ходу дистанции с 19-го места до четвертого и по итогам зрительского голосования стал гонщиком дня.

Оценивая выступление команды в Барселоне, ее руководитель Тото Вольф не стал скрывать амбиций.

«Все выглядело так, словно Льюис вновь пилотирует чемпионскую машину, – сказал австриец на медиа-сессии. – В прежних Гран При ничего подобного не было.

Происходящее напомнило мне прошлый год и более ранние сезоны, когда наша машина была действительно хороша».

На уточняющий вопрос, значит ли это, что Mercedes сможет навязать борьбу Red Bull и Ferrari, Вольф ответил: «То, что я увидел сегодня, напомнило мне прошедшие сезоны, когда мы, оказавшись на полминуты позади всех остальных, прорывались через пелотон почти к подиуму.

Такие выступления обнадеживают. Они показывают, что мы сделали еще один шаг вперед.

По силам ли нам биться за титул? Готов поспорить, что да. Но для этого нужна машина, которая позволит нам финишировать на первой и второй позициях. Полагаю, у нас есть основания верить, что мы добьемся этого.

Может показаться, что все против нас. Но в гонках не все так просто. В этот раз Ferrari должна была заработать множество очков, однако не сделала этого. И мы не жалеем сил, чтобы вернуться в спор за лидерство».

Сейчас Mercedes сохраняет третью строчку в Кубке конструкторов. Команда на 49 очков отстает от Ferrari и уступает 75 лидерам сезона из Red Bull.

По мнению Вольфа, обновления машины позволят его команде догонять соперников.

«В каком-то смысле новые правила застали нас врасплох, – объяснил Тото. – Но теперь мы постепенно начинаем все лучше понимать, как надо действовать, чтобы вернуть скорость.

Этот уик-энд позволил нам значительно продвинуться вперед. Пожалуй, мы сократили отставание от лидеров вдвое. Но впереди еще долгий путь.

Однако третье месть Джорджа – это серьезный результат. Он пилотировал невероятно, когда защищал позицию. Я ощутил радость и гордость – и считаю, что мы видим становление новой звезды и очень классного гонщика».

Расселл в Барселоне продолжил успешную серию и закончил в первой пятерке уже шестую (если считать спринты, то даже седьмую) гонку кряду.