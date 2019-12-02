Гонка в Абу-Даби прошла мимо меня. Расскажите все по-быстрому!

Вижу, что Хэмилтон первый. Небось, скучно было? 1 / 8 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images В целом, скорее да, чем нет. Гран При Абу-Даби и правда нельзя назвать самым непредсказуемым в этом сезоне. Льюис Хэмилтон взял «Большой шлем» – он выиграл поул, лидировал всю гонку и под конец показал лучшее время круга. К тому же, первые 18 кругов из-за сбоя на сервере FIA ни у кого не работала система DRS – так что обгонять было крайне сложно. Но хотя Хэмилтон, Макс Ферстаппен и Шарль Леклер финишировали на тех же трех первых позициях, с которых стартовали, этот вовсе не значит, что обгонов не было совсем. Валттери Боттас, к примеру, прорвался с последнего места (куда отправился из-за замены мотора) на четвертое. Леклер на первом круге обогнал Макса Ферстаппена, чтобы потом потерять вернуть позицию обратно из-за странной тактики Скудерии – которая еще и Феттеля четвертого места лишила. Наконец, нешуточная борьба разразилась в середине пелотона, где решилась судьба шестого места в зачете пилотов и пятого – в Кубке конструкторов. Так что, рассказать есть о чем. Читайте также: Боттасу второй раз за уик-энд сменили мотор

А почему Ферстаппен в этот раз не первый? Он же в Бразилии всех в одни ворота уделал. Разве Red Bull теперь не самый быстрый? 2 / 8 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Сразу после гонки Макс жаловался на возникшую после пит-стопа проблему с откликом на педаль акселератора. Говорил, что на выходе из поворотов как будто кто-то ручной тормоз дергал (такое, кстати, с болидом голландца в этом году уже пару раз случалось). Впрочем, Ферстаппен сразу же признал, что и без этой проблемы побороться за победу ему все равно не удалось бы. Если коротко, то болидам Red Bull просто не хватало скорости. Ни на тренировках, ни в квалификации, ни в гонке «Быки» не могли тягаться с Mercedes. Более того, на свежих шинах и пилоты Ferrari оказывались быстрее. Зато Ферстаппену и Элбону удавалось лучше беречь резину – они провели свои единственные пит-стопы достаточно поздно, проехав более половину дистанции на шинах Medium. Так что, похоже, правы те, кто связывает хорошие результаты Red Bull с высотой конкретной трассы над уровнем моря. При низкой плотности воздуха расклад сил корректируется в пользу машин австрийской команды, при возвращении на уровень моря – возвращается к стандартным показателям. Одним словом, пока сражаться с Mercedes Макс способен только на ограниченном числе трасс. Читайте также: Гонка в Бразилии прошла мимо меня. Расскажите все по-быстрому!

Ну, теперь расскажите, с чем Ferrari опять напортачила 3 / 8 Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images Еще до Гран При Абу-Даби Скудерия гарантировала себе второе место в Кубке конструкторов. И побороться могла разве что за третье место в личном зачете, на которое сохранял шансы Шарль Леклер. Правда, для этого монегаску нужно было отыграть у Макса Ферстаппена 11 очков – то есть финишировать минимум в 6-ти позициях впереди. Команда искренне пыталась помочь Леклеру, но получалось это как всегда. Все началось с квалификации. Инженеры посчитали, что в Абу-Даби выезд на трассу в самый последний момент обеспечивает особенно заметный выигрыш – и перед решающей попыткой держали пилотов в боксах до последнего. Догадываетесь, чем все закончилось? Бинго – гонщиков выпустили так поздно, что Леклер не успел пойти на быстрый круг и не смог побороться хотя бы за первый ряд. Стоит также упомянуть, что во втором сегменте квалификации Шарль проехал лучший круг на шинах Medium – и смог стартовать на них в гонке. Но именно его первым зазвали в боксы – даже чуть раньше Феттеля, который первый отрезок ехал на Soft. Имея возможность совершить всего один пит-стоп, Леклер в итоге был вынужден сделать два. Причем вторую позицию уступил Ферстаппену задолго до того, как заехал на переобувание во второй раз. Монегаск выполнил свой первый пит-стоп на 12-м круге, Ферстаппен единственный раз побывал в боксах на 25-м – и уже на 32-м догнал и уверенно опередил пилота Ferrari без особой борьбы. Читайте также: Почему Леклер слишком поздно выехал из боксов? Отвечает Бинотто

А с Феттелем что не так было? 4 / 8 Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images Себастьян стартовал четвертым, но по повторить маневр Леклера и обойти Ферстаппена на первом круге у Себа не получилось. Потом побороться с голландцем не позволяло отсутствие DRS, однако на своем четвертом месте немец чувствовал себя вполне комфортно. За 15 кругов до фишина Феттель на сравнительно свежих шинах Hard ехал впереди Боттаса и – и не сказать, чтобы те сильно угрожали четырехкратному чемпиону. Однако команда решила поставить своему пилоту комплект Soft, что отбросило Себа на шестое место. Феттель героически догнал Элбона и на последнем круге прошел пилота Red Bull, однако Боттас был уже вне досягаемости. Возможно, в Ferrari видели, что шин Hard Феттелю до финиша не хватит. Но по темпу перед пит-стопом это не было очевидно. Читайте также: Бинотто отказался жалеть о поражении Ferrari в 2019 году

Короче, все остались при своих? 5 / 8 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Нет. В глубине пелотона, вдали от объективов телекамер разразилась напряженнейшая борьба за шестое место в зачете пилотов. Перед финальной гонкой у Карлоса Сайнса и Пьера Гасли было по 95 очков, однако благодаря своему сказочному второму месту в Бразилии француз был на строчку выше испанца. Гасли на первом круге получил пинок от одного гонщика Racing Point (Стролла), врезался в другого – и отправился в боксы за новым передним обтекателем. Потеряв столько времени, что только на последних кругах сумел догнать и обогнать Роберта Кубицу, от которого до очковой зоны традиционно было как до Абу-Даби на верблюде. Казалось бы, у Сайнса шансов заработать очки с самого начала было больше. Испанец стартовал с 8-го места и опередил бы Гасли, даже потеряв две позиции. Однако пилоты McLaren под конец сезона стали завсегдатаями финального сегмента квалификации. Но попадать туда получается только на Soft. На этой же резине надо начинать гонку – в то время как у менее успешных конкурентов есть выбор. И в итоге Сайнсу пришлось выбирать между потерей времени в боксах (при тактике двух пит-стопов) и риском проехать последние круги на безнадежно стершихся шинах (при тактике одного пит-стопа). Карлос предпочел дважды заезжать на пит-лейн – в то время как Перес, Квят и Хюлькенберг сделали по одному и оказались впереди испанца. К счастью, Хюлькенберг тоже стартовал на Soft, рано поставил Hard и попытался дотянуть на нем до финиша в очковой зоне. Это немцу почти удалось, но Сайнс догнал его на последнем круге и в 11-м повороте (использовав чуть ли не последнюю возможность для обгона) вырвался вперед. С преимуществом в одно очко он закончил сезон шестым. Читайте также: Сайнс вырвал 6-е место в чемпионате на последнем круге. Обгон не показали по ТВ

Выходит, Халк так и не побывал на подиуме? 6 / 8 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Увы, но это так. Немец, который подавал большие надежды еще в младших сериях, провел в Формуле 1 десять лет, проехал 177 гонок, но так ни разу и не финишировал в первой тройке. Причем нельзя сказать, что гонка в Абу-Даби для Хюлькенберга не задалась. Пилот Renault до последнего цеплялся за очки – и появись клетчатый флаг на круг раньше, мог бы быть умеренно счастлив. Увы, из-за проблем с резиной Нико пропустил не только Сайнса, но и своего партнера Даниэля Риккардо. Единственным утешением для Хюлькенберга может служить тот факт, что болельщики признали его гонщиком дня. Правда, особой заслуги самого пилота в этом нет. Просто еще за несколько недель до финала сезона по сети прокатились призывы таким образом выразить почтение быстрому, но невезучему гонщику. Что же, флешмоб удался. Читайте также: 10 потерянных шансов на подиум. Карьера Хюлькенберга в 22-х слайдах

Никакой Нико. Почему Хюлькенберг так и не завоевал ни одного подиума

А что там Квят? Суда по протоколу, прорвался в очки? 7 / 8 Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images Прорвался – это не совсем верное слово. Очки Квяту достались благодаря удачной стратегии с одним поздним пит-стопом. Хотя несколько уверенных обгонов россиянин все же совершил. Когда на последних кругах он атаковал Хюлькенберга, сердца поклонников Дани замерли – уж больно это походило на ситуацию в Мексике, где Квят развернул Нико и был за это наказан. На этот раз все обошлось – и не обошлось. Россиянин оказался впереди, и на этот раз причины наказывать его не было. Однако в итоге на Toro Rosso оказалось слегка повреждено переднее антикрыло. Сам Даниил говорит, что именно из-за этого не смог на последних кругах побороться с ехавшими впереди Пересом и Норрисом. Быть может, это и к лучшему: ведь за некорректную атаку на мексиканца Квят в этом году тоже получал штраф... Читайте также: Нерасторопность инженеров лишила Квята шанса обогнать Переса

Повреждение крыла помешало Квяту добиться большего в Абу-Даби