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Формула 1 / Гран При США Новость

«Гонка хорошая, но я расстроен». Леклер подвел итоги Остина

Пилот Ferrari пробился с 12-го места на третье, но признал, что у его машины есть слабое место, из-за которого не получилось добиться большего

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, редактор, Испания
«Гонка хорошая, но я расстроен». Леклер подвел итоги Остина
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Получив штраф за замену мотора, Шарль Леклер вынужден был стартовать на Гран При США с 12-й позиции. Уже к пятому кругу гонщик был седьмым, а к 18-му даже вышел в лидеры, когда соперники стали проводить пит-стопы. 

Сам монегаск сменил шины во время выезда машины безопасности, стал четвертым, а затем сумел на трассе опередить Серхио Переса из Red Bull. В какой-то момент показалось, что Леклеру удастся побороться и за более высокие позиции, однако на финальном отрезке он ничего не смог противопоставить Максу Ферстаппену, который откатился назад из-за заминки в боксах, и даже не догнал Льюиса Хэмилтона. 

«Я доволен, так как стартовал 12-м. Потому подиум можно назвать хорошим результатом, – объяснил гонщик на медиа-сессии. – Но если вспомнить, как развивалась гонка, то я немного расстроен. 

У нас был хороший темп, но ближе к финишу задняя резина стала сильно изнашиваться. Нам надо обязательно разобраться с этим. Но в целом результат неплохой».

На уточняющий вопрос о проблемах с резиной Шарль добавил: «Из-за этого приходится постоянно менять настройки на руле, что очень осложняет жизнь. Да, было приятно поучаствовать в сражении с Серхио, а потом с Максом, но мы должны понять, как иметь возможность вести этот поединок вплоть до самого конца гонки».

Он отметил: «При этом первая часть гонки мне очень понравилась. На первых кругах приходилось проявлять терпение. Стартовал я хорошо, но в первом повороте мне не повезло [из-за разворота Карлоса Сайнса], так что я потерял все, что отыграл до этого.     

Затем нужно было терпеливо беречь резину, чтобы перейти в атаку под конец первого круга. Мне удавалось отыгрывать позиции, все складывалось хорошо. Нам повезло, что машина безопасности появилась в самый подходящий момент, что вернуло нас в борьбу с лидерами. Но затем темпы износа не позволили сразиться за что-то большее.

Впрочем, до старта мы считали, что подняться на подиум будет возможно, только если сделать все безупречно. Сейчас я могу сказать, что тактика и коммуникация в этот раз были верными».

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Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Спортивный директор Лоран Мекис объяснил, что против Скудерии в Остине сыграла нехватка максимальной скорости. В первой половине сезона алые машины были самыми быстрыми на прямых, но сейчас уже не могут угнаться за соперниками. 

«Это уже не первая гонка, где мы уступаем по максимальной скорости, – признал Мекис. – Им удалось прибавить, и в сражениях вроде тех, что были в этот раз, преимущество на их стороне. 

Мы всегда стремимся отыскать баланс между скоростью на прямых и временем круга, но выходит, что из-за этого соперники оказываются чуть быстрее, как и обычно по воскресеньям. И потому им удается успешно защищаться от наших атак». 

Из-за схода Сайнса преимущество Ferrari над Mercedes в Кубке конструкторов вновь сократилось – до 53 очков. 

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