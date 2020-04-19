Гонка как сплошная квалификация. Как Шумахер и Хаккинен рубились 20 лет назад

Гран При Сан-Марино 2000 года можно назвать классической гонкой периода противостояния Хаккинен-Шумахер. Мика как всегда взял поул. Михаэль навязал ему борьбу в воскресенье.

Хаккинен ракетой улетел со старта. Шумахер забуксовал и потом менял траекторию перед носом Дэвида Култхарда, что позволило его напарнику Рубенсу Баррикелло отобрать у пилота McLaren третье место. А группу отстающих возглавил Жак Вильнёв на BAR.

Гонка превратилось в дуэль McLaren против Ferrari. Хаккинен и Шумахер вместе пошли на первый пит-стоп, но Михаэлю залили больше топлива. Мика раньше провел вторую остановку, а Шумахер набрал такой темп на последних кругах перед вторым (и последним) пит-стопом, что после финальной дозаправки выехал с большим отрывом от Хаккинена. «Эти четыре круга стали решающими», – заявил Михаэль после гонки.

Мика Хаккинен лидирует на старте Фото: Steve Etherington / Motorsport Images Михаэль Шумахер, Ferrari F1 2000 Фото: Motorsport Images

Еще до этого, на первом отрезке, Хаккинен проехал по обломкам, которые сам назвал «металлическим кусочком мусора». Инцидент повредил переднюю часть днища McLaren и замедлил темп машины. Это не помешало Мике приблизиться к Шумахеру на последних кругах. А Михаэль напугал сам себя, когда едва не столкнулся с Sauber Педро Диниса, обходя того на круг.

Култхард и Баррикелло, в свою очередь, на второй пит-стоп поехали вместе. Дэвиду залили меньше топлива и он буквально на сантиметры опередил Рубенса. После этого шотландцу легко удалось оторваться. «Я знал, что быстрее, а мои парни отлично справились с пит-стопом», – сказал Култхард после гонки.

Это была третья подряд победа Шумахера, увенчавшая его идеальную кампанию по отбору титула у действующего чемпиона Хаккинена. А Мика в той гонке набрал первые очки в сезоне после неудачного старта.

«Это была захватывающая гонка. Надеюсь, тиффози довольны результатом, – сказал Шумахер после финиша. – Мы действовали по стратегическому плану. Не знали, как будет действовать Мика, нам пришлось гадать. Четыре круга перед вторым пит-стопом стали решающими, я атаковал изо всех сил. Может, шины у нас были не лучшими для сегодняшних условий.

Был волнительный момент, когда я пытался пройти Диниса на круг. Он пытался быть милым и пропустить меня, но место было неудачным и я почти в него въехал. В остальном гонка была веселой. Как квалификация от старта до финиша».

Мика Хаккинен, McLaren MP4/15 Mercedes, Михаэль Шумахер, Ferrari F1 2000 Фото: Charles Coates / Motorsport Images Мика Хаккинен ищет повреждения болида Фото: Sutton Images

Хаккинен был не так рад: «Доволен набранными очками, но я должен был побеждать. Перед первым пит-стопом я наехал на обломок и повредил днище. Из-за этого всю оставшуюся гонку мне было тяжело пилотировать.

А перед вторым пит-стопом у меня на главной прямой вырубился мотор. Я потерял время, что позволило Шумахеру выехать после своего пит-стопа лидером».