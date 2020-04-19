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Формула 1 / Гран При Сан-марино / Ностальгия

Гонка как сплошная квалификация. Как Шумахер и Хаккинен рубились 20 лет назад

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Мика Хаккинен на McLaren MP4/15 выиграл квалификацию и взял поул-позицию

Мика Хаккинен на McLaren MP4/15 выиграл квалификацию и взял поул-позицию
1/18

Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

На старте Хаккинен захватил лидерство

На старте Хаккинен захватил лидерство
2/18

Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Двукратный чемпион мира на McLaren первым вошел в первый поворот

Двукратный чемпион мира на McLaren первым вошел в первый поворот
3/18

Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

В первой фазе гонки «Летучий финн» удерживал позади Михаэля Шумахера

В первой фазе гонки «Летучий финн» удерживал позади Михаэля Шумахера
4/18

Фотограф: Sutton Images

Тем временем в глубине пелотона кипела борьба Ральфа Шумахера на Williams с Jordan Хайнца-Харальда Френтцена

Тем временем в глубине пелотона кипела борьба Ральфа Шумахера на Williams с Jordan Хайнца-Харальда Френтцена
5/18

Фотограф: BMW AG

Шумахер никак не мог подобраться к Хаккинену и ждал пит-стопов

Шумахер никак не мог подобраться к Хаккинену и ждал пит-стопов
6/18

Фотограф: Гевин Лоуренс / Motorsport Images

За третье место развернулась борьба между Рубенсом Баррикелло, Ferrari, и Дэвидом Култхардом, McLaren

За третье место развернулась борьба между Рубенсом Баррикелло, Ferrari, и Дэвидом Култхардом, McLaren
7/18

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Сверхважный момент гонки: пит-стоп. На фото Мика Хаккинен покидает своих механиков после смены шин и дозаправки

Сверхважный момент гонки: пит-стоп. На фото Мика Хаккинен покидает своих механиков после смены шин и дозаправки
8/18

Фотограф: LAT Images

Классический кадр сезона-2000: Хаккинен и Шумахер друг за другом

Классический кадр сезона-2000: Хаккинен и Шумахер друг за другом
9/18

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

А это пит-стоп «Красного барона» на Ferrari

А это пит-стоп «Красного барона» на Ferrari
10/18

Фотограф: LAT Images

Михаэля Шумахера не зря называли «чемпионом мира по пит-стопам». Благодаря грамотной тактике и очень быстрой работе механиков немец опередил своего соперника во время дозаправок

Михаэля Шумахера не зря называли «чемпионом мира по пит-стопам». Благодаря грамотной тактике и очень быстрой работе механиков немец опередил своего соперника во время дозаправок
11/18

Фотограф: LAT Images

Пятым гонку завершил Жак Вильнёв на BAR Honda 002

Пятым гонку завершил Жак Вильнёв на BAR Honda 002
12/18

Фотограф: Sutton Images

Шестое место занял Мика Сало за рулем Sauber C19

Шестое место занял Мика Сало за рулем Sauber C19
13/18

Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

А итоговая победа досталась Ferrari F1 2000 под управлением Михаэля Шумахера

А итоговая победа досталась Ferrari F1 2000 под управлением Михаэля Шумахера
14/18

Фотограф: LAT Images

Трибуны и маршалы приветствуют Шумахера после финиша

Трибуны и маршалы приветствуют Шумахера после финиша
15/18

Фотограф: LAT Images

На тот момент Шумахер не выигрывал титулов больше четырех лет. И каждая победа в гонке была для Михаэля особенно важна: мало кто думал, что впереди немца ждут пять чемпионских званий подряд

На тот момент Шумахер не выигрывал титулов больше четырех лет. И каждая победа в гонке была для Михаэля особенно важна: мало кто думал, что впереди немца ждут пять чемпионских званий подряд
16/18

Фотограф: Ferrari Media Center

Мика Хаккинен был уверен, что выиграет эту гонку. Но результат получился иным

Мика Хаккинен был уверен, что выиграет эту гонку. Но результат получился иным
17/18

Фотограф: Sutton Images

Шумахер и Хаккинен на подиуме. Выражения лиц призеров Гран При Сан-Марино говорят сами за себя

Шумахер и Хаккинен на подиуме. Выражения лиц призеров Гран При Сан-Марино говорят сами за себя
18/18

Фотограф: LAT Images

Автор:
, главный редактор (Global)
19 апр. 2020 г., 14:42

Гран При Сан-Марино 2000 года стал ярким примером того, насколько плотная борьба случалась в Формуле 1 в эпоху дозаправок. Тогда Михаэль Шумахер на Ferrari победил стартовавшего с поула Мику Хаккинена на McLaren и удержался на верном пути к титулу. После гонки Михаэль заявил, что проезжал квалификационные круги от старта до финиша

Гран При Сан-Марино 2000 года можно назвать классической гонкой периода противостояния Хаккинен-Шумахер. Мика как всегда взял поул. Михаэль навязал ему борьбу в воскресенье.

Хаккинен ракетой улетел со старта. Шумахер забуксовал и потом менял траекторию перед носом Дэвида Култхарда, что позволило его напарнику Рубенсу Баррикелло отобрать у пилота McLaren третье место. А группу отстающих возглавил Жак Вильнёв на BAR.

Гонка превратилось в дуэль McLaren против Ferrari. Хаккинен и Шумахер вместе пошли на первый пит-стоп, но Михаэлю залили больше топлива. Мика раньше провел вторую остановку, а Шумахер набрал такой темп на последних кругах перед вторым (и последним) пит-стопом, что после финальной дозаправки выехал с большим отрывом от Хаккинена. «Эти четыре круга стали решающими», – заявил Михаэль после гонки.

Мика Хаккинен лидирует на старте

Мика Хаккинен лидирует на старте

Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

Михаэль Шумахер, Ferrari F1 2000

Михаэль Шумахер, Ferrari F1 2000

Фото: Motorsport Images

Еще до этого, на первом отрезке, Хаккинен проехал по обломкам, которые сам назвал «металлическим кусочком мусора». Инцидент повредил переднюю часть днища McLaren и замедлил темп машины. Это не помешало Мике приблизиться к Шумахеру на последних кругах. А Михаэль напугал сам себя, когда едва не столкнулся с Sauber Педро Диниса, обходя того на круг.

Култхард и Баррикелло, в свою очередь, на второй пит-стоп поехали вместе. Дэвиду залили меньше топлива и он буквально на сантиметры опередил Рубенса. После этого шотландцу легко удалось оторваться. «Я знал, что быстрее, а мои парни отлично справились с пит-стопом», – сказал Култхард после гонки.

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Это была третья подряд победа Шумахера, увенчавшая его идеальную кампанию по отбору титула у действующего чемпиона Хаккинена. А Мика в той гонке набрал первые очки в сезоне после неудачного старта.

«Это была захватывающая гонка. Надеюсь, тиффози довольны результатом, – сказал Шумахер после финиша. – Мы действовали по стратегическому плану. Не знали, как будет действовать Мика, нам пришлось гадать. Четыре круга перед вторым пит-стопом стали решающими, я атаковал изо всех сил. Может, шины у нас были не лучшими для сегодняшних условий.

Был волнительный момент, когда я пытался пройти Диниса на круг. Он пытался быть милым и пропустить меня, но место было неудачным и я почти в него въехал. В остальном гонка была веселой. Как квалификация от старта до финиша».

Мика Хаккинен, McLaren MP4/15 Mercedes, Михаэль Шумахер, Ferrari F1 2000

Мика Хаккинен, McLaren MP4/15 Mercedes, Михаэль Шумахер, Ferrari F1 2000

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Мика Хаккинен ищет повреждения болида

Мика Хаккинен ищет повреждения болида

Фото: Sutton Images

Хаккинен был не так рад: «Доволен набранными очками, но я должен был побеждать. Перед первым пит-стопом я наехал на обломок и повредил днище. Из-за этого всю оставшуюся гонку мне было тяжело пилотировать.

А перед вторым пит-стопом у меня на главной прямой вырубился мотор. Я потерял время, что позволило Шумахеру выехать после своего пит-стопа лидером».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Сан-марино
Сессия Воскресная гонка
Местонахождение Имола
Пилоты Михаэль Шумахер В Магазин , Мика Хаккинен
Автор Чарльз Брэдли

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