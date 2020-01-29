Гонка Гран При Японии в 2020 году начнется на час раньше
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Формула 1 определилась со временем начала сессий японского этапа.
В 2020 году изменится время начала гонки Гран При Японии. Время старта сессий японского этапа было не определено 10 января, когда Формула 1 опубликовала расписание на 2020 год. Теперь стало известно, что по сравнению с прошлым годом гонка на «Сузуке» начнется на один час раньше. Начало гонки запланировано на 7:10 по московскому времени.
Кроме того, изменится время старта пятничных тренировок – обе начнутся на час позже, чем в прошлом году.
Гран При Японии стал третьим этапом, для которого изменили время старта гонки в сравнении с прошлым годом. Ранее на час вперед передвинули начала гонок в Великобритании и США.
Гран При Японии пройдет с 9 по 11 октября.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Иван Матушкин
Гонка Гран При Японии в 2020 году начнется на час раньше
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