Гонка Гран При Японии в 2020 году начнется на час раньше

В 2020 году изменится время начала гонки Гран При Японии. Время старта сессий японского этапа было не определено 10 января, когда Формула 1 опубликовала расписание на 2020 год. Теперь стало известно, что по сравнению с прошлым годом гонка на «Сузуке» начнется на один час раньше. Начало гонки запланировано на 7:10 по московскому времени.

Кроме того, изменится время старта пятничных тренировок – обе начнутся на час позже, чем в прошлом году.

Гран При Японии стал третьим этапом, для которого изменили время старта гонки в сравнении с прошлым годом. Ранее на час вперед передвинули начала гонок в Великобритании и США.

Гран При Японии пройдет с 9 по 11 октября.