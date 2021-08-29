Гонка Формулы 1 в Спа стала самой короткой в истории
Пилоты так и не вступили в борьбу – но первая десятка заработала половину положенных очков, а Никита Мазепин показал лучший круг!
Гонка Формулы 1 на Гран При Бельгии фактически не состоялась. С интервалом в три часа судьи дважды пытались дать старт заезду – но каждый раз автомобили, выехавшие на трассу за машиной безопасности, возвращались на пит-лейн из-за большого количества воды на трассе.
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Тем не менее, гонка, борьба в которой так и не началась, официально считается состоявшейся – гонщики преодолели 3 круга, чего достаточно по спортивному регламенту. Позиции пилотов в итоговом протоколе соответствуют стартовым: Макс Ферстаппен одержал шестую победу в сезоне, Джордж Расселл впервые в карьере закончил заезд в первой тройке (и принес Williams первый подиум с 2017 года), а Льюис Хэмилтон замкнул тройку призеров.
Спортсмены, закончившие гонку в первой десятке, получили в зачет чемпионата половину от очков, которые они заработали бы в обычной ситуации. В результате отрыв Хэмилтона от Ферстаппена в личном зачете сократился с 8-ми очков до 3-х, а отрыв Mercedes от Red Bull в Кубке конструкторов – с 12-ти до 7-ми. В командном зачете даже произошли перестановки: McLaren оттеснил Ferrari с 3-го места на 4-е.
Самым комичным моментом гонки стал тот факт, что в режиме автомобиля безопасности (когда пилоты не должны пытаться проехать по трассе быстрее соперников) был зафиксирован и лучший круг гонки. Его обладателем стал Никита Мазепин – пилот Haas удвоил количество лучших кругов на счету российских пилотов Ф1 (ранее единственным был лучший круг Даниила Квята в Гран При Испании 2016 года). Бонусный балл за это «достижение» россиянин не получил, так как этот балл присуждается только при условии финиша в очковой зоне.
Езда за автомобилем безопасности несмотря на сложные погодные условия обошлась без инцидентов – однако зрители стали свидетелями аварии еще во время подготовки к старту. Серхио Перес по пути на стартовую решетку потерял контроль над автомобилем на выходе из поворота Лекомб и достаточно серьезно повредил переднюю подвеску болида. Благодаря тому, что старт был отложен, механики Red Bull смогли восстановить автомобиль – и Перес принял участие в гонке, хотя и был вынужден уйти в бой с пит-лейна.
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|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Отрыв
|Отставание
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|3
|2
|Джордж Расселл
|Williams
|3
|2.198
|2.198
|3
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|3
|3.518
|1.320
|4
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|3
|5.951
|2.433
|5
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|3
|7.894
|1.943
|6
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|3
|10.275
|2.381
|7
|Эстебан Окон
|Alpine
|3
|11.791
|1.516
|8
|Шарль Леклер
|Ferrari
|3
|13.217
|1.426
|9
|Николя Латифи
|Williams
|3
|15.634
|2.417
|10
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|3
|16.961
|1.327
|11
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|3
|20.259
|3.298
|12
|Валттери Боттас
|Mercedes
|3
|21.946
|1.687
|13
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|3
|23.530
|1.584
|14
|Ландо Норрис
|McLaren
|3
|26.085
|2.555
|15
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|3
|28.781
|2.696
|16
|Мик Шумахер
|Haas
|3
|30.900
|2.119
|17
|Никита Мазепин
|Haas
|3
|32.687
|1.787
|18
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|3
|34.838
|2.151
|19
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|3
|36.322
|1.484
|20
|Серхио Перес
|Red Bull
|3
|38.690
|2.368
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