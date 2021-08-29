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Формула 1 / Гран При Бельгии Отчет о гонке

Гонка Формулы 1 в Спа стала самой короткой в истории

Автор:
, главный редактор

Пилоты так и не вступили в борьбу – но первая десятка заработала половину положенных очков, а Никита Мазепин показал лучший круг!

Гонка Формулы 1 в Спа стала самой короткой в истории

Гонка Формулы 1 на Гран При Бельгии фактически не состоялась. С интервалом в три часа судьи дважды пытались дать старт заезду – но каждый раз автомобили, выехавшие на трассу за машиной безопасности, возвращались на пит-лейн из-за большого количества воды на трассе.

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Тем не менее, гонка, борьба в которой так и не началась, официально считается состоявшейся – гонщики преодолели 3 круга, чего достаточно по спортивному регламенту. Позиции пилотов в итоговом протоколе соответствуют стартовым: Макс Ферстаппен одержал шестую победу в сезоне, Джордж Расселл впервые в карьере закончил заезд в первой тройке (и принес Williams первый подиум с 2017 года), а Льюис Хэмилтон замкнул тройку призеров.

Спортсмены, закончившие гонку в первой десятке, получили в зачет чемпионата половину от очков, которые они заработали бы в обычной ситуации. В результате отрыв Хэмилтона от Ферстаппена в личном зачете сократился с 8-ми очков до 3-х, а отрыв Mercedes от Red Bull в Кубке конструкторов – с 12-ти до 7-ми. В командном зачете даже произошли перестановки: McLaren оттеснил Ferrari с 3-го места на 4-е.

Самым комичным моментом гонки стал тот факт, что в режиме автомобиля безопасности (когда пилоты не должны пытаться проехать по трассе быстрее соперников) был зафиксирован и лучший круг гонки. Его обладателем стал Никита Мазепин – пилот Haas удвоил количество лучших кругов на счету российских пилотов Ф1 (ранее единственным был лучший круг Даниила Квята в Гран При Испании 2016 года). Бонусный балл за это «достижение» россиянин не получил, так как этот балл присуждается только при условии финиша в очковой зоне.

Езда за автомобилем безопасности несмотря на сложные погодные условия обошлась без инцидентов – однако зрители стали свидетелями аварии еще во время подготовки к старту. Серхио Перес по пути на стартовую решетку потерял контроль над автомобилем на выходе из поворота Лекомб и достаточно серьезно повредил переднюю подвеску болида. Благодаря тому, что старт был отложен, механики Red Bull смогли восстановить автомобиль – и Перес принял участие в гонке, хотя и был вынужден уйти в бой с пит-лейна.

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Позиция Гонщик Команда Круги Отрыв Отставание
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 3    
2 United Kingdom Джордж Расселл Williams 3 2.198 2.198
3 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 3 3.518 1.320
4 Australia Даниэль Риккардо McLaren 3 5.951 2.433
5 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 3 7.894 1.943
6 France Пьер Гасли AlphaTauri 3 10.275 2.381
7 France Эстебан Окон Alpine 3 11.791 1.516
8 Monaco Шарль Леклер Ferrari 3 13.217 1.426
9 Canada Николя Латифи Williams 3 15.634 2.417
10 Spain Карлос Сайнс Ferrari 3 16.961 1.327
11 Spain Фернандо Алонсо Alpine 3 20.259 3.298
12 Finland Валттери Боттас Mercedes 3 21.946 1.687
13 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 3 23.530 1.584
14 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 3 26.085 2.555
15 Japan Юки Цунода AlphaTauri 3 28.781 2.696
16 Germany Мик Шумахер Haas 3 30.900 2.119
17 Russian Federation Никита Мазепин Haas 3 32.687 1.787
18 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 3 34.838 2.151
19 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 3 36.322 1.484
20 Mexico Серхио Перес Red Bull 3 38.690 2.368
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