Гонка Формулы 1 в Спа стала самой короткой в истории

Гонка Формулы 1 на Гран При Бельгии фактически не состоялась. С интервалом в три часа судьи дважды пытались дать старт заезду – но каждый раз автомобили, выехавшие на трассу за машиной безопасности, возвращались на пит-лейн из-за большого количества воды на трассе.

Читайте также: Десять самых коротких гонок в истории Формулы 1

Тем не менее, гонка, борьба в которой так и не началась, официально считается состоявшейся – гонщики преодолели 3 круга, чего достаточно по спортивному регламенту. Позиции пилотов в итоговом протоколе соответствуют стартовым: Макс Ферстаппен одержал шестую победу в сезоне, Джордж Расселл впервые в карьере закончил заезд в первой тройке (и принес Williams первый подиум с 2017 года), а Льюис Хэмилтон замкнул тройку призеров.

Спортсмены, закончившие гонку в первой десятке, получили в зачет чемпионата половину от очков, которые они заработали бы в обычной ситуации. В результате отрыв Хэмилтона от Ферстаппена в личном зачете сократился с 8-ми очков до 3-х, а отрыв Mercedes от Red Bull в Кубке конструкторов – с 12-ти до 7-ми. В командном зачете даже произошли перестановки: McLaren оттеснил Ferrari с 3-го места на 4-е.

Самым комичным моментом гонки стал тот факт, что в режиме автомобиля безопасности (когда пилоты не должны пытаться проехать по трассе быстрее соперников) был зафиксирован и лучший круг гонки. Его обладателем стал Никита Мазепин – пилот Haas удвоил количество лучших кругов на счету российских пилотов Ф1 (ранее единственным был лучший круг Даниила Квята в Гран При Испании 2016 года). Бонусный балл за это «достижение» россиянин не получил, так как этот балл присуждается только при условии финиша в очковой зоне.

Езда за автомобилем безопасности несмотря на сложные погодные условия обошлась без инцидентов – однако зрители стали свидетелями аварии еще во время подготовки к старту. Серхио Перес по пути на стартовую решетку потерял контроль над автомобилем на выходе из поворота Лекомб и достаточно серьезно повредил переднюю подвеску болида. Благодаря тому, что старт был отложен, механики Red Bull смогли восстановить автомобиль – и Перес принял участие в гонке, хотя и был вынужден уйти в бой с пит-лейна.