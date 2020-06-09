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Гонка Ф1 в Муджелло вдруг стала всем интересна: Ferrari отпразднует, а Liberty сэкономит

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Гонка Ф1 в Муджелло вдруг стала всем интересна: Ferrari отпразднует, а Liberty сэкономит
Автор:
, Главный редактор
9 июн. 2020 г., 13:35

Раньше итальянский автодром был лишь один из многих претендентов на проведение «лишней» гонки в Европе. Теперь же гонка в Муджелло в середине сентября выглядит чуть ли не безальтернативным вариантом

Идея проведения одного из этапов Формулы 1 этого года на трассе в итальянском Муджелло была озвучена еще несколько месяцев назад. В конце февраля, когда было официально объявлено о переносе на неопределенный срок Гран При Китая, местные власти заявили о готовности принять гонку, которая заменила бы этап в Шанхае.

С тех пор название трассы регулярно всплывает при обсуждении календаря – даже управляющий директор Ф1 Росс Браун на днях подтвердил, что итальянский автодром является (наряду с Хоккенхаймом, Имолой и Хересом) одним из кандидатов на проведение дополнительной гонки в Европе.

Одним из важных нюансов является тот факт, что трасса в Муджелло принадлежит команде Ferrari. Которая в этом году собирается отметить свою тысячную гонку в Ф1 (даже уже начала отмечать, назвав свой новейший болид SF1000). Этой тысячной гонкой должен стать 9-й этап нынешнего сезона. Между тем, в соответствии с обнародованным в конце мая предварительным календарем, 8-й этап пройдет в Монце.

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Таким образом, проведение в сентябре – к примеру, через неделю после Гран При Италии – гонки в Муджелло выглядит близким к идеалу вариантом развития событий. Это будет несложно с точки зрения логистики, позволит Ferrari отметить юбилей на одной из домашних трасс – а также в теории поможет Ф1 провести этап за сравнительно небольшие деньги.

Напомним, что при проведении гонок без зрителей организаторы Гран При лишаются одного из основных, а то и единственного источника дохода – выручки от продажи билетов. И если обычно Liberty взимает с организаторов гонки т.н. промоутерский взнос, то в отсутствие зрителей, наоборот, Формуле 1 приходится оплачивать услуги по проведению гонки. И, к примеру, устроители Гран При Великобритании стали вовсю торговаться с руководством Ф1, пытаясь получить как можно больше денег.

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В обмен на проведение своей тысячной гонки в Муджелло итальянская команда может согласиться на более благоприятные для Ф1 условия – к примеру, взять часть расходов по организации на себя. По информации сайта RaceFans.net, руководство чемпионата уже сделало Ferrari соответствующее предложение – и Скудерия отреагировала на него весьма позитивно.

В изначальном варианте календаря за итальянским этапом с интервалом в две недели должен был следовать Гран При Сингапура. Однако организаторы гонки в Юго-Восточной Азии не видят смысла проводить ее в отсутствие зрителей – а провести соревнования в нормальном режиме могут помешать ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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