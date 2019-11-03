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Формула 1 / Гран При США / Самое интересное

Голосование: кто для вас лучший гонщик Гран При США?

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Комментарии
Голосование: кто для вас лучший гонщик Гран При США?
3 нояб. 2019 г., 21:54

В голосовании на сайте Ф1 болельщики назвали Александра Элбона лучшим пилотом 19-го этапа нынешнего сезона. А что думаете вы? Выбираем главного героя, который, по вашему мнению, «сделал» гонку на трассе в Остине.

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
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