Голосование: кто для вас лучший гонщик Гран При Мексики?
Поделились
Комментарии
27 окт. 2019 г., 21:35
В голосовании на сайте Ф1 болельщики назвали Макса Ферстаппена лучшим пилотом Гран При Мексики. А что думаете вы? Выбираем главного героя, который, по вашему мнению, «сделал» гонку на автодроме братьев Родригес.
Читайте также:
Следующая новость
Предыдущая новость
Феттель остался недоволен стратегией Ferrari
Следующая новость
«Это был эксперимент». Вольф объяснил тактику Хэмилтона
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Сессия
|Гонка
Голосование: кто для вас лучший гонщик Гран При Мексики?
Поделились
Комментарии
База данных
28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
04:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
08:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
Формула 1
- Формула 1
- WEC
Билеты
Партнер проекта
Партнер проекта
Слайд-шоу