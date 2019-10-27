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Формула 1 / Гран При Мексики / Самое интересное

Голосование: кто для вас лучший гонщик Гран При Мексики?

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Комментарии
Голосование: кто для вас лучший гонщик Гран При Мексики?
27 окт. 2019 г., 21:35

В голосовании на сайте Ф1 болельщики назвали Макса Ферстаппена лучшим пилотом Гран При Мексики. А что думаете вы? Выбираем главного героя, который, по вашему мнению, «сделал» гонку на автодроме братьев Родригес.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Сессия Гонка

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
04:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
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