Голосование: кто для вас лучший гонщик Гран При Бразилии?
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17 нояб. 2019 г., 21:23
В голосовании на сайте Ф1 болельщики назвали Макса Ферстаппена лучшим пилотом 20-го этапа нынешнего сезона. А что думаете вы? Выбираем главного героя, который, по вашему мнению, «сделал» гонку на трассе в Сан-Паулу.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Сессия
|Гонка
Голосование: кто для вас лучший гонщик Гран При Бразилии?
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Комментарии
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