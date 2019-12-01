Голосование: кто для вас лучший гонщик Гран При Абу-Даби?
Поделились
Комментарии
1 дек. 2019 г., 15:52
В голосовании на сайте Ф1 болельщики назвали покидающего чемпионат Нико Хюлькенберга лучшим пилотом последнего этапа нынешнего сезона. А что думаете вы? Выбираем главного героя, который, по вашему мнению, «сделал» гонку на трассе на «Яс-Марине»
Читайте также:
Следующая новость
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
Голосование: кто для вас лучший гонщик Гран При Абу-Даби?
Поделились
Комментарии
База данных
28 нояб. - 1 дек.
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
12:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
16:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
13:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
16:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
16:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
WEC
Билеты
Партнер проекта
Партнер проекта
Слайд-шоу