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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Реакция

Голосование: кто для вас лучший гонщик Гран При Абу-Даби?

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Голосование: кто для вас лучший гонщик Гран При Абу-Даби?
1 дек. 2019 г., 15:52

В голосовании на сайте Ф1 болельщики назвали покидающего чемпионат Нико Хюлькенберга лучшим пилотом последнего этапа нынешнего сезона. А что думаете вы? Выбираем главного героя, который, по вашему мнению, «сделал» гонку на трассе на «Яс-Марине»

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28 нояб. - 1 дек.
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Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
12:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
16:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
13:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
16:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
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