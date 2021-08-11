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Голландцев призвали не свистеть на Хэмилтона
Автор: Иван Матушкин , редактор
Организаторы Гран При Нидерландов хотят отнестись к Льюису с уважением
На Гран При Венгрии Льюиса Хэмилтона освистали фанаты Макса Ферстаппена после того, как британец завоевал поул-позицию. Сам пилот заверил, что воспринял это как мотивацию, но перед Гран При Нидерландов промоутер этапа Ян Ламмерс призвал соотечественников не повторять подобное.
«Если Хэмилтон приедет в Нидерланды на Гран При, пожалуйста убедитесь, что он будет встречен уважением, а не свистом, – цитирует Ламмерса De Telegraaf. – Покажите свое достоинство семикратному чемпиону мира. Мы должны гордиться его приездом, а освистывать – это глупо и асоциально.
Вы должны проявлять уважение, если хотите получать его. Как энтузиасты гонок, мы должны вести себя надлежащим образом. И следить, чтобы другие не опозорились».
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Голландцев призвали не свистеть на Хэмилтона
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