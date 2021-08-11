Голландцев призвали не свистеть на Хэмилтона

На Гран При Венгрии Льюиса Хэмилтона освистали фанаты Макса Ферстаппена после того, как британец завоевал поул-позицию. Сам пилот заверил, что воспринял это как мотивацию, но перед Гран При Нидерландов промоутер этапа Ян Ламмерс призвал соотечественников не повторять подобное.

«Если Хэмилтон приедет в Нидерланды на Гран При, пожалуйста убедитесь, что он будет встречен уважением, а не свистом, – цитирует Ламмерса De Telegraaf. – Покажите свое достоинство семикратному чемпиону мира. Мы должны гордиться его приездом, а освистывать – это глупо и асоциально.

Вы должны проявлять уважение, если хотите получать его. Как энтузиасты гонок, мы должны вести себя надлежащим образом. И следить, чтобы другие не опозорились».