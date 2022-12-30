Голландские политики пригрозили лишить Зандфорт Формулы 1

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В начале декабря Формула 1 объявила о продлении контракта с организаторами Гран При Нидерландов – теперь гонке гарантировано место в календаре на три ближайших сезона.

Однако, как стало известно изданию De Telegraaf, над дальнейшей судьбой этапа стали сгущаться тучи. Муниципалитет Зандфорта захотел обложить уик-энд Формулы 1 особым налогом на развлекательные мероприятия. Такой предусмотрен законами страны, но прежде для Формулы 1 делали исключение.

Если сторонникам налога удастся добиться своего, стоимость билетов непременно вырастет, а местным промоутерам придется расстаться со значительной частью прибыли. Глава оргкомитета Гран При Ян Ламмерс уже вступил в диалог с оппонентами, которых возглавляет местный политик Джерри Крамер.

«Организаторы этапа должны понять, что это мы нужны им, – заявил Крамер. – Это сложная история. Как муниципалитет мы ежегодно несем серьезные расходы. Каждый визит Формулы 1 обходится нам примерно в 600 тысяч евро. И я категорически против продолжения этих инвестиций. Недавно мы общались с другими партиями – они тоже поддержали возвращение налога».

Политик подчеркнул, что сам любит гонки, но недоволен подходом промоутеров, которые не настроены на конструктивный диалог с властями: «Они должны понимать, что ставят дальнейшее проведение своей Ф1 под вопрос.

Им кажется, что муниципалитет должен платить за все. Но это общественные средства. И налог на развлечения сейчас отменили, как будто мы хотим получать прибыль. Но Формула 1 уже стоила муниципалитету миллионы. И теперь пришло время вернуть эти средства».

Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Ламмерс, со своей стороны, призвал не руководствоваться эмоциями.

«Давайте оперировать фактами, – сказал участник 23 гонок Ф1. – За два последних года мы принесли Зандфорту 16 миллионов дополнительных доходов. А кроме того, дали местным жителям и предпринимателям серьезный повод для гордости.

И если нам говорят, что "пришло время возвращать деньги" и "иначе у вас отнимут право принимать Гран При", то тогда мы зададим на январском собрании совета директоров вопрос, можно ли считать это официальной позицией. И еще я попрошу жителей Зандфорта и местных бизнесменов ответить, что они думают на этот счет».

Формула 1 вернулась на голландскую трассу в 2021 году, оба прошедших Гран При выиграл местный кумир Макс Ферстаппен.