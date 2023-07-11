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Формула 1 Новость

Голландские медиа сообщили об увольнении де Вриса из AlphaTauri

Газета De Telegraaf и телеканал ViaPlay со ссылкой на собственный источники опубликовали новость, что Гран При Венгрии в составе команды проведет уже новый пилот. Кто именно – мнения расходятся

Филип Клерен
Автор:
Ник де Врис, AlphaTauri

После первых Гран При нынешнего сезона в Формуле 1 начались разговоры о том, что за рулем AlphaTauri Ник де Врис и близко не демонстрирует той форму, которой заставил говорить о себе прошлой осенью в Монце. 

После того, как с Сильверстоуне голландец финишировал самым последним, терпение руководства Red Bull иссякло. Сразу несколько авторитетных СМИ сообщили, что 28-летний пилот уволен из команды и уступит машину кому-то другому.  

AlphaTauri выглядит в нынешнем сезоне не лучшим образом, однако чемпион Формулы 2 и Формулы Е всего раз финишировал на 12-й позиции, тогда как Юки Цунода на такой же машине попал в топ-12 шесть раз из десяти возможных, в том числе дважды заработал очки.   

Самый интересный вопрос теперь – кто заменит Ника. Инсайдеры говорят, что либо за руль AlphaTauri сядет Даниэль Риккардо, либо – Лиам Лоусон.

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Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

В пользу каждого из кандидатов есть свои аргументы. Риккардо явно нацелен вернуться в пелотон после пропущенного сезона-2023. Но прямо сейчас выступать на заведомо медленной машине – значит, в значительной степени лишать себя шанса начать все с чистого листа. Для 34-летнего австралийца этот фактор не может не иметь значения.

Юниор Red Bull Лоусон отлично вписывается в философию «младшей» команды, сейчас он выступает в японской Суперформуле и уже имеет немалый опыт езды на машине Ф1. Однако едва ли он сможет принести AlphaTauri существенно больше, чем де Врис. 

Источники говорят, что каких-то официальных объявлений от Red Bull можно ожидать еще до конца вторника. 

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