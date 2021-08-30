«Голая жадность». Фанаты разнесли Ф1 после Спа

Формула 1 подверглась критике со стороны пилотов и экспертов после произошедшего н Гран При Бельгии. Не остались в стороне и фанаты, которых возмутило проведение лишь трех кругов под сейфти-каром за 3,5 часа ожидания. Еще сильнее зрителей разгневало то, что на трассе под дождем мокли болельщики, которые оплатили билеты, но так и не увидели гонку.

«Я согласен с тем, что гонку нельзя было проводить. Но вся эта ситуация была фарсом и позором для Ф1 и FIA. Ими двигала только жадность, они не заботились о зрителях на трассе и перед ТВ», – написал один из фанатов в твиттере.

«Два круга позади сейфти-кара, просто чтобы оправдать отказ в возврате денег людям, которые заплатили за просмотр гонки. Какой позор», – добавил другой.

«Промокли просто так, гонки не видели, потратили деньги впустую. Просто отвратительно! Голая жадность от Ф1», – написал еще один болельщик.

Отметим, что вернуть деньги за билеты потребовал и семикратный чемпион Ф1 Льюис Хэмилтон.