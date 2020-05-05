«Годы в роли слуги». Как Алонсо уничтожал Массу

«Мои годы в роли слуги закончились». Так Фелипе Масса прокомментировал свой переход из Ferrari в Williams в конце 2013 года. Смысл высказывания был предельно понятен: бразилец устал от фаворитизма команды в пользу Фернандо Алонсо. И ему было от чего уставать.

С момента, когда Фелипе и Нандо оказались напарниками, прошло чуть больше десяти лет. Но Масса до сих пор вспоминает те времена и не может простить обиды – ни бывшему партнеру, ни Скудерии.

«Я много страдал, будучи напарником Алонсо, – написал Фелипе в ответ на вопрос подписчика в инстаграме этой весной. – Не потому, что работа не приносила удовольствия. Я ладил с Фернандо, но в команде он сумел все подстроить под себя. Все всегда делалось так, как он хотел. С Кими таких проблем не было, а с Алонсо было тяжело».

Фелипе Масса и Фернандо Алонсо на подиуме Гран При Германии 2010 года. Эта гонка вошла в историю Фото: XPB Images

Фернандо перешел в Ferrari в 2010 году после неудачи в McLaren и бесславного (по меркам Алонсо) возвращения в Renault. Масса к тому времени был старожилом команды. Бразилец успел поучиться у Михаэля Шумахера, выдержал дуэль с Райкконеном, едва не стал чемпионом в 2008-м и вернулся в строй после тяжелой травмы в 2009-м. Но с Алонсо проблемы начались уже во второй гонке.

«В Австралии мы ехали под дождем, занимали третье и четвертое место, – рассказывает Фелипе. – Фернандо был позади меня, а потом команда попросила его пропустить. Я отказался, ведь в этом не было смысла. Но такие вещи ломают тебя психически».

За первые десять гонок того сезона Алонсо взял всего три подиума против двух у напарника. Но успел склонить на свою сторону команду. Этого хватило, чтобы на Гран При Германии Фелипе получил знаменитый завуалированный приказ: «Фернандо быстрее тебя».

Справедливости ради скажем – Фернандо действительно был быстрее. Но не настолько, чтобы самостоятельно пройти напарника. А вот командные приказы тогда были запрещены. И сколько бы руководители Ferrari не уверяли, что всего лишь уведомили своего пилота о скорости напарника, Скудерии выписали штраф в $100 тыс. за командную тактику.

«Он пытался психически сломать меня, чтобы я делал то, что он хотел, – продолжает Фелипе. – В Германии я его пропустил, потому что тогда это было верным решением».

Несмотря на подаренную победу в Нюрбурге борьбу за титул Алонсо проиграл. А вот борьбу за главенство в команде выиграл, причем разгромно. В начале 2011-го Масса еще пытался сопротивляться, но дело было сделано.

«Он ничем не лучше моих прежних напарников», – уверял Фелипе перед стартом сезона. Что же, имея опыт работы с Райкконеном и Шумахером, бразилец мог позволить себе такие слова и не быть осмеянным. Вот только отношения с прежними партнерами у него складывались совсем иначе.

Фелипе Масса едет впереди Фернандо Алонсо на Гран При Малайзии-2011 Фото: XPB Images

«У Шумахера была власть в команде, когда я туда пришел, – вспоминает Масса. – Я воспринимал его как старшего брата. У нас были тесные отношения, я был молод и хотел учиться. А Михаэль хорошо со мной обращался.

С Фернандо борьба пошла по-другому. Вне трассы у меня с ним не было проблем. Но опуская визор, он становился другим человеком. Он вносил раздор в команду, мы видели это неоднократно в разных коллективах. Может, без этого он выжал бы из своего таланта больше».

Многие согласятся с Фелипе – характер помешал Фернандо получить место в Red Bull и рассорил с Honda. Но вот его проблемы с Массой начались даже раньше перехода в Ferrari. Пилоты публично не поладили еще на Гран При Европы-2007.

Тогда испанцу на McLaren пришлось преодолевать отчаянной сопротивление Фелипе на пути к победе. Пару кругов Масса отчаянно отбивал атаки, и дело дошло до контакта. В итоге бразилец не помешал Алонсо совершить обгон и выиграть гонку. Но это не снизило градус напряженности двукратного чемпиона мира после финиша.

Слайдер Список Фелипе Масса, Scuderia Ferrari, F2007, Фернандо Алонсо, McLaren Mercedes, MP4-22 1 / 6 Фотограф: XPB Images Фелипе Масса, Scuderia Ferrari, F2007 и Фернандо Алонсо, McLaren Mercedes, MP4-22 2 / 6 Фотограф: XPB Images Фелипе Масса, Scuderia Ferrari, F2007 и Фернандо Алонсо, McLaren Mercedes, MP4-22 3 / 6 Фотограф: XPB Images Фернандо Алонсо, McLaren Mercedes, MP4-22 и Фелипе Масса, Scuderia Ferrari, F2007 4 / 6 Фотограф: XPB Images Фернандо Алонсо, McLaren Mercedes, MP4-22 и Фелипе Масса, Scuderia Ferrari, F2007 5 / 6 Фотограф: XPB Images Фернандо Алонсо, McLaren Mercedes, MP4-22 и Фелипе Масса, Scuderia Ferrari, F2007 6 / 6 Фотограф: XPB Images

«Ты мне понтон сломал», – заявил Нандо в комнате для призеров Гран При. Между пилотами завязалась снятая на камеру перепалка. Масса закончил ее, предложив Алонсо пойти, скажем так, не совсем на подиум. Отразились ли эти слова на их взаимоотношениях через несколько лет? Наверняка сказать нельзя, но учитывая известную обидчивость Фернандо, исключать такого нельзя.

За четыре года, что Масса и Алонсо вместе провели в команде, Ferrari выиграла 11 гонок. Ни одна из этих побед не пришлась на долю Фелипе. Более того: после 2010-го Масса за три сезона взял всего три подиума. Можно было бы свалить это на самого бразильца, если бы уже в 2014-м он не взял те же три подиума с Williams. За один сезон.

«Тогда все делалось только для одного пилота, – вспоминал Масса в разговоре с подписчиками La Gazzetta dello Sport. – Пока моим напарником был Алонсо, я не имел никакого влияния в команде. Теперь в Ferrari хотя бы разрешают пилотам бороться».

Удивительно, но ближе всего к Алонсо в чемпионате Масса оказался сразу после ухода из Ferrari – в 2014-м пилоты стали шестым и седьмым соответственно. Но победа все равно осталась за Фернандо. Затем испанец погрузился в пучину McLaren-Honda, а бразилец успел уйти из Williams до того, как команда провалилась на самое дно. На трассе они пересекались редко и реального (то есть без вмешательства команды) соперничества двух бывших напарников мы не увидели. Несмотря на попытки Массы заманить Алонсо в Формулу E.

То, что Фелипе до сих пор вспоминает тот опыт, наглядно показывает, насколько болезненным для него был тот период. К чести бразильца, он не позволил этому сказаться на своем профессиональном мнении об экс-напарнике.

«Он был лучшим среди моих напарников, – заявил Масса. – Не хочу ставить Шумахера ниже, но Алонсо, без сомнений, был не менее талантлив и быстр».