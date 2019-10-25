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Формула 1 / Гран При Мексики / Новость

Renault: Мы годами использовали запрещенные тормоза

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Renault: Мы годами использовали запрещенные тормоза
Автор:
, Редактор
25 окт. 2019 г., 21:20

По словам главы команды Сириля Абитбуля, запрещенная система регулировки баланса тормозов не делала машины быстрее.

После Гран При Японии команда Racing Point подала протест на Renault по поводу их системы автоматической регулировки баланса тормозов. Позже в Racing Point признались, что на самом деле хотели скопировать эту технологию и пытались таким образом заручиться поддержкой FIA.

Однако судьи вместо этого признали систему незаконной и аннулировали результаты обоих пилотов Renault в Японии.

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Накануне Гран При Мексики руководитель Renault Сириль Абитбуль признал, что система, о которой идет речь, была установлена задолго до последнего этапа Формулы 1.

«Да, это система помощи пилоту. Но многие системы помогают пилотам, – сказал Абитбуль. – Надо признать, что в правилах есть элемент субъективности. Система использовалась годами, и мы не думали о ее незаконности до последнего момента. Мне не хотелось бы вдаваться в детали, но эта система появилась у нас не в этом сезоне, а раньше.

Эта система не делала болиды быстрее, но она облегчала работу пилотов. Но это субъективная оценка того, насколько серьезную помощь она предоставляет пилоту и, соответственно, насколько она легальна. Судьи решили, что это запрещено. Вот так.

Мне кажется, что это жестоко по отношению к команде. И еще жестче по отношению к пилотам, так как дает плохое представление о том, что именно они делают за рулем, как они управляют машиной.

Что же, увидим здесь, сохранили ли мы свой уровень выступлений, не зависел ли он и правда от этой тормозной системы».

Дополнительная информация: Скотт Митчелл

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Команды Renault F1 Team
Автор Сергей Иванов

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