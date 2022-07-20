Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Хилл предсказал дубль Mercedes во Франции Следующая / Тодт о Шумахере: Я не скучаю по Михаэлю
Формула 1 Новость

«Год назад тоже никто не верил». Риккардо нацелился на подиум

Австралийский пилот объяснил, каким образом собирается улучшить свои результаты после очень слабого старта сезона

Автор:
, Редактор (Турция)
«Год назад тоже никто не верил». Риккардо нацелился на подиум
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Ни в одной команде по итогам первой половины чемпионата нет такой разницы между пилотами, как в McLaren. Даже Мик Шумахер благодаря последним успехам смог подобраться к Кевину Магнуссену, а вот Даниэль Риккардо уступает своему напарнику Ландо Норрису по очкам в четыре раза. 

Если не считать хорошего выступления в апреле на домашнем этапе в Мельбурне, Риккардо ни разу не поднимался в 2022-м выше восьмого места на финише, тогда как Норрис стабильно финиширует в середине десятки, а на Гран При Эмилии-Романьи и вовсе стал призером. 

По словам Даниэля, для него сейчас важнее всего избежать новых провалов, а мотивацию он черпает из прошлогодней победы в Монце. 

«Должен честно признать, пока не видно, как нам можно выиграть, – рассказал пилот в интервью Express Sport. – Но думаю, что и год назад никто не верил в мою победу. Тогда она оказалась крайне своевременной, так как напомнила мне, что нет ничего невозможного, особенно в спорте. 

Чем лучше будет результат, тем больше позитива он мне принесет. Я стараюсь добиться того, чтобы стабильно выступать на высоком уровне. 

Пока мне не удается соответствовать даже собственным ожиданиям – они в том, чтобы стабильно финишировать в шестерке. Но даже важнее избегать провальных уик-эндов. И именно к тому, чтобы искоренить их, я стремлюсь в первую очередь. 

Понятно, что мне хочется сражаться за места на подиуме. Сейчас даже нет необходимости побеждать. Но было бы очень здорово в ближайшие месяцы хоть разок финишировать в тройке».

Не считая прошлогодней победы в Монце, Риккардо в последний раз поднимался на пьедестал Ф1 на этапе в Имоле два года назад, еще выступая за Renault.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Хилл предсказал дубль Mercedes во Франции
Предыдущая новость

Хилл предсказал дубль Mercedes во Франции
Следующая новость

Тодт о Шумахере: Я не скучаю по Михаэлю

Тодт о Шумахере: Я не скучаю по Михаэлю
Даниэль Риккардо Больше от
Даниэль Риккардо
Риккардо рассказал, как Марко портил ему жизнь
Формула 1

Риккардо рассказал, как Марко портил ему жизнь

Риккардо отказался уходить из McLaren и Формулы 1
Формула 1

Риккардо отказался уходить из McLaren и Формулы 1

«Токсичный, слишком милый, нестабильный». Марко высказался о пилотах Red Bull
Формула 1

«Токсичный, слишком милый, нестабильный». Марко высказался о пилотах Red Bull

McLaren Больше от
McLaren
«Не думал, что все так плохо». Зак Браун вспомнил знакомство с McLaren
Формула 1

«Не думал, что все так плохо». Зак Браун вспомнил знакомство с McLaren

Слухи: BMW хочет вернуться в Формулу 1 с McLaren
Формула 1

Слухи: BMW хочет вернуться в Формулу 1 с McLaren

Босса McLaren порадовало наказание его гонщика Гран При Австрии
Формула 1

Босса McLaren порадовало наказание его гонщика

Самое важное:

Феттель пошутил о слухах, что он заменит Риккардо
Формула 1 Формула 1

Феттель пошутил о слухах, что он заменит Риккардо

Фактически, четырехкратный чемпион подтвердил, что остается в Aston Martin

Мик Шумахер пропустил вечер в честь отца из-за болезни?
Формула 1 Формула 1

Мик Шумахер пропустил вечер в честь отца из-за болезни?

Что именно случилось со здоровьем гонщика Haas не сообщается

Фото: как Mercedes будет проветривать Хэма во Франции
Формула 1 Формула 1

Фото: как Mercedes будет проветривать Хэма во Франции

Команда обновила форму переднего обтекателя своей машины

Перес отказался признать поражение в борьбе за титул
Формула 1 Формула 1

Перес отказался признать поражение в борьбе за титул

Гонщик Red Bull сохранил надежду на победу в чемпионате 2022 года

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.