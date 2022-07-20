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Ни в одной команде по итогам первой половины чемпионата нет такой разницы между пилотами, как в McLaren. Даже Мик Шумахер благодаря последним успехам смог подобраться к Кевину Магнуссену, а вот Даниэль Риккардо уступает своему напарнику Ландо Норрису по очкам в четыре раза.

Если не считать хорошего выступления в апреле на домашнем этапе в Мельбурне, Риккардо ни разу не поднимался в 2022-м выше восьмого места на финише, тогда как Норрис стабильно финиширует в середине десятки, а на Гран При Эмилии-Романьи и вовсе стал призером.

По словам Даниэля, для него сейчас важнее всего избежать новых провалов, а мотивацию он черпает из прошлогодней победы в Монце.

«Должен честно признать, пока не видно, как нам можно выиграть, – рассказал пилот в интервью Express Sport. – Но думаю, что и год назад никто не верил в мою победу. Тогда она оказалась крайне своевременной, так как напомнила мне, что нет ничего невозможного, особенно в спорте.

Чем лучше будет результат, тем больше позитива он мне принесет. Я стараюсь добиться того, чтобы стабильно выступать на высоком уровне.

Пока мне не удается соответствовать даже собственным ожиданиям – они в том, чтобы стабильно финишировать в шестерке. Но даже важнее избегать провальных уик-эндов. И именно к тому, чтобы искоренить их, я стремлюсь в первую очередь.

Понятно, что мне хочется сражаться за места на подиуме. Сейчас даже нет необходимости побеждать. Но было бы очень здорово в ближайшие месяцы хоть разок финишировать в тройке».

Не считая прошлогодней победы в Монце, Риккардо в последний раз поднимался на пьедестал Ф1 на этапе в Имоле два года назад, еще выступая за Renault.