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«Год назад мы провалили краш-тест шесть раз». Williams нашла повод для оптимизма

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«Год назад мы провалили краш-тест шесть раз». Williams нашла повод для оптимизма
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
15 янв. 2020 г., 19:00

Клэр Уильямс сравнила нынешнюю ситуацию в команде с тем. что было 12 месяцев назад – и пришла к выводу о неизбежном улучшении результатов в предстоящем сезоне.

В 2019 году проблемы у Williams начались еще на стадии предсезонной подготовки. Новая машина опоздала к старту тестов, изначально оказалась очень медленной, после чего существенного прогресса по ходу чемпионата добиться так и не удалось. 

Сравнивая ту историю с тем, что происходит сейчас, заместитель руководителя команды Клэр Уильямс выразила уверенность, что в 2020-м все будет гораздо лучше. 

«Этой зимой мы поставили перед собой очень серьезные задачи, особенно в области аэродинамики, – сказала она на пресс-конференции в Тель-Авиве, посвященной подписанию контракта тест-пилота с Роем Ниссани. – Мы должны найти скорость, а кроме того, избавиться от некоторых механических проблем. И пока этот процесс идет успешно. 

Понятно, что первоочередной является задача вовремя подготовить машину к тестам и быть там, когда загорятся зеленые огни. Или даже раньше. И я совершенно уверена в том, что это у нас получится». 

Она добавила: «Мы создали достаточный запас времени для всевозможных непредвиденных ситуаций. Нам важно гарантировать, что даже если что-то пойдет не так, мы справимся. 

Один из первых признаков успеха для нас – прохождение краш-тестов. С большей их частью мы справились с первой попытки, тогда как год назад некоторые не смогли пройти даже с шестого раза. 

Из-за этого прессинг вырос еще больше, ведь вместо работы с машиной нам пришлось думать об этих краш-тестах. Так что успешный результат стал важным событием этой зимы».

При этом Клэр отказалась говорить о том, на что может рассчитывать Williams в новом сезоне. 

«Все знают, как много усилий мы прикладываем вдали от посторонних глаз, – объяснила она. – Мне очень жаль, что нет возможности пригласить всех и показать ту трансформацию, которую претерпевает Williams.

Но я всегда говорила, что это будет интересное приключение. Мы начали его год назад и сейчас уже видим первые результаты. В конце прошлого сезона нам стабильно удавалось сокращать отрыв. Но он изначально был слишком велик, чтобы отыграться по ходу сезона.  

Вспоминая, чего мы смогли добиться, и зная, что нам по силам зимой, можно говорить, что машина будет соответствовать расчетам и ожиданиям. Но в Формуле 1 ни в чем нельзя быть уверенным на 100%, пока не начнется реальная работа на трассе. Так что мы очень ждем начала февральских тестов. 

Я уверена, что мы добьемся прогресса. Вопрос лишь в том, каким он будет. А это зависит и от наших соперников, состояние дел у которых нам неизвестно».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Williams
Автор Джонатан Нобл

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