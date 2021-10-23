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Формула 1 / Гран При США Новость

«Глупый и ненужный момент». Феттель об эпизоде с Мазепиным

Россиянин помешал четырехкратному чемпиону мира по ходу квалификации в Остине

«Глупый и ненужный момент». Феттель об эпизоде с Мазепиным

По ходу первого сегмента субботней сессии в Техасе Себастьян Феттель был в начале своего быстрого круга, когда в «змейке» ему помешал Никита Мазепин, вынудив сбросить скорость.

«Что за д*****б! – в сердцах бросил Себ по радио. – Ну серьезно, что за д*****б!».

 Уже после завершения сессии, в которой он показал 12-е время, гонщик Aston Martin подробнее рассказал об этом эпизоде.

«Он обогнал меня перед тем, как мы оба начали быстрые круги, – отметил немец на медиа-сессии. – Затем он испортил свой собственный круг, после чего просто остался на траектории. Честно говоря, это был весьма глупый и ненужный момент.

Да, в итоге мне удалось пройти дальше, но на это пришлось потратить два комплекта шин, хотя вполне можно было обойтись и одним. Кто-то скажет, что это неважно, но когда борьба складывается напряженно, даже такие вещи вполне могут иметь значение». 

На воскресной решетке Мазепин и Феттель окажутся рядом: россиянину предстоит начинать гонку 17-м, а немец после штрафа за замену мотора займет 18-ю позицию.

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Дополнительная информация: Адам Купер

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Поломка заднего крыла у Ферстаппена поставила Red Bull в тупик

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