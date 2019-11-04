Глупости от Хэмилтона и тупые судьи. Почему после Гран При США за Квята становится тревожно

Четверг: работа с тыквой и шансы на Red Bull

Последние дней десять в Формуле 1 располагали к переодеваниям и всевозможным несерьезным развлечениям. На неделе, когда в Мексике празднуется День мертвых, а в США – Хеллоуин, этапы чемпионата мира состоялись в обеих этих странах. Так что, подготовка к очередной гонке не обошлась без возни с тыквами и режущим инструментом. Toro Rosso даже устроила для своих пилотов своеобразное соревнование. Завершившееся вничью: Квят справился с задачей быстрее, а Гасли – тщательнее.

Тем не менее, накануне гонки в Остине поднимались и вполне серьезные темы. Вроде бы Даниил уже должен был смириться с тем, что возвращение в Red Bull ему не светит: в Сингапуре Хельмут Марко заявил, что австрийская команда выбирает между Гасли и Алексом Элбоном. Но в Мексике известный любитель давать окончательные ответы на важные вопросы вдруг рассказал, что его неверно поняли и что Квята со счетов никто не сбрасывал.

Естественно, комментарии на эту тему были были затребованы журналистами у самого Квята, едва россиянин появился в паддоке трассы в Остине. Даниил к этой суете отнесся скорее скептически: «Это приятно слышать, но этому уделяют слишком много внимания. Я просто пытаюсь делать свою работу в Toro Rosso. У нас есть ясная цель – финишировать как можно выше в Кубке конструкторов. Я просто должен сосредоточиться на своей работе и приму любое решение».

Пятница: кочки на трассе и отставание от Гасли

Пятничные тренировки начались для россиянина ни шатко ни валко. С одной стороны, он не испытывал технических проблем и в обеих сессиях был достаточно близок к первой десятке. С другой, Гасли в это же время не просто был в десятке – он не опускался ниже 7-го места. И стабильно привозил россиянину примерно по полсекунды.

Сам Квят в целом вроде бы остался доволен происходящим: «Продуктивный день. Поработали над длинными и короткими отрезками. Думаю, поправить буквально пару вещей – и мы будем готовы к гонке. Да, однажды меня развернуло. Причем я не особо атаковал в том повороте – может, налетел на кочку. В целом же, по моим ощущениям, все было под контролем».

Однако после, уже в субботу, россиянин все же признал, что с самого начала уик-энда столкнулся с избыточной поворачиваемостью болида – и смог побороть эти проблемы лишь в квалификации.

Слайдер Список Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14 1 / 8 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14 2 / 8 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14 3 / 8 Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14 4 / 8 Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso 5 / 8 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14 6 / 8 Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso 7 / 8 Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14 8 / 8 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Кстати, кочки, о которых упомянул Квят, в пятницу стали чуть ли не главной темой разговоров в Остине. У Леклера из-за них сломалась машина, у Хэмилтона – заболела голова, негодовали и многие другие пилоты. Россиянин к числу паникеров и критиков примыкать не спешил: «Трасса действительно стала более кочковатой. Машина подпрыгивает на неровностях, и к этому надо быть готовым. Впрочем, я не вижу в этом ничего особенного… это даже интересно».

Суббота: помеха от Хэмилтона и нестабильные правила

Квалификация обернулась для российского пилота сразу несколькими инцидентами. Поначалу все было неплохо: Квят прошел во второй сегмент, где окончательно совладал с машиной и смог поехать весьма быстро... Время первой попытки было недостаточно хорошим, чтобы попасть в первую десятку – но у россиянина были неплохие шансы прибавить на последних минутах и оказаться в числе участников третьего сегмента.

Однако во второй попытке перед началом быстрого круга на трассе выстроилась очередь. Стоять в которой не захотел Льюис Хэмилтон – британец решил объехать пару соперников и выбрать себе место получше. Такое поведение не понравилось честно ехавшему позади Квята Максу Ферстаппену. Голландец попробовал оттеснить чемпиона мира (тогда еще не шестикратного) обратно, и их борьба едва не привела к столкновению голландца и россиянина.

«Не знаю, что они там удумали, – прокомментировал ситуацию Квят. – Это было довольно глупо… Или не то чтобы глупо – но в этом не было смысла. Не понимаю, зачем они так боролись на круге прогрева. Это привело к заварушке с участием всех троих и испортило нам всем быстрые круги.

Обычно мы предпочитаем сохранять порядок движения по трассе, но некоторые пилоты не уважают этот порядок – и тогда случается неразбериха. Я думаю, все это устроил Льюис. А ведь для него это был просто второй сегмент, он уже проходил в Q3 с огромным отрывом. Для меня же это стало проблемой. Пришлось начинать быстрый круг с холодными шинами».

Слайдер Список Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14 1 / 5 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14 2 / 5 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14 3 / 5 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14 4 / 5 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14 5 / 5 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Впрочем, Квяту удалось прибавить и показать 11-е время – в паре мгновений позади замкнувшего десятку Гасли. Однако в итоговом протоколе россиянин оказался только 13-м: судьи решили, что он нарушил границы трассы во время своего лучшего круга, и аннулировали это время.

«Я так и не понял за весь этап, должен я быть на линии, за ней или полностью с внутренней стороны… Мне этого так и не прояснили, – недоумевал Даниил. – Проблема в том, что правила все время меняются. Сначала была белая линия перед бордюром. И ты должен был быть внутри нее всеми четырьмя колесами. Теперь там красно-белый поребрик. А сейчас еще что-то другое. Это уже чересчур. Нам нужно одно правило для всех поворотов.

Я не говорю, что против своего наказания – правила есть правила. Но надо знать, где находится черта. И не иметь в каждом повороте новое правило».

Воскресенье: три типа шин и снова штраф

После квалификации стратеги Toro Rosso решили, что Квяту логично сделать ставку на жесткие шины и один пит-стоп. На предыдущей гонке первый отрезок на Soft заставил обоих пилотов итальянской команды дважды заезжать в боксы – и несколько соперников, стартовавших на более жесткой резине и обошедшихся одним пит-стопом, к финишу оказались впереди. Теперь россиянин рассчитывал сам получить преимущество аналогичным способом.

Однако жесткие шины Квята оказались недостаточно жесткими. И пусть Даниил вновь не лучшим образом стартовал, пропустив вперед пару соперников – темп россиянина на первом отрезке был не так уж плох, и в начале первой волны пит-стопов (когда в боксы отправились гонщики, стартовавшие на Soft) Квят поднялся в первую десятку. Причиной провала изначального тактического плана, похоже, стали все-таки шины – или то, как с ними работает болид Toro Rosso.

«Покрышки изнашивались быстрее, чем это происходит обычно», – цитирует Квята пресс-релиз команды. Но и непосредственно по ходу гонки было видно, что у Даниила не все в порядке. Явно из-за начинающих сдавать шин Квят позволил обогнать себя Чеко Пересу, чей Medium держался не хуже Hard на машине россиянина, и в итоге задержался на трассе всего на 2-3 круга дольше многих, стартовавших на Soft. Остановка в боксах отбросила россиянина с 7-го места на 15-е – а верить в возможность проехать 35 кругов до финиша на Medium (когда Hard продержался 20) никак не приходилось.

Слайдер Список Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14, Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C38, и Лэнс Стролл, Racing Point F1 Team RP19 1 / 4 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Ромен Грожан, Haas F1 Team VF-19, Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14, Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C38, и Лэнс Стролл, Racing Point F1 Team RP19 2 / 4 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Кевин Магнуссен, Haas F1 Team VF-19, Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C38, Нико Хюлькенберг, Renault Sport F1 Team R.S.19, и Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14 3 / 4 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images Ромен Грожан, Haas F1 Team VF-19, и Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14 4 / 4 Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images

До заезда на второй пит-стоп россиянин прошел пару соперников, а мягкие шины, которые Даниил получил за 16 кругов до финиша, держались неожиданно хорошо. Вдобавок начали сдавать покрышки у конкурентов, которые ехали с одной остановкой. Плюс сломалась подвеска у Гасли. В результате на последних кругах между весьма быстрым Даниилом и очковой зоной оказался только Перес на изрядно убитой жесткой резине.

За круг до финиша Квят оказался в пяти десятых от соперника и пошел в стремительную атаку. Позднее торможение, внутренний радиус, скольжение, контакт... Ничего не напоминает? Да, Квят сделал почти то же самое, что неделю назад с Хюлькенбергом. На этот раз удар был не столь явным, и наказание россиянин получил меньшее – пять секунд вместо десяти. Однако и этого хватило, чтобы с 10-го места опуститься на 12-е.

Наказание вызвало у Квята волну ярости: «Это просто дерьмо какое-то! Это просто невероятно. Я даже не знаю, что сказать. Судьи – это полные… У меня нет слов. Это глупо. Очень глупо. Просто неприемлемо. Правда».

Однако у руководителя гонки Майкла Маси было другое мнение: он назвал вину Квята в этом эпизоде очевидной.

Выводы: поражения от Гасли и непризнание ошибок

Если в дуэли с Алексом Элбоном Квят смотрелся предпочтительно (хотя перевес в пользу Даниила был и не слишком велик), то на фоне Пьера Гасли россиянин пока не блещет. После США счет в их квалификационной дуэли стал 5-2 в пользу француза. Да и в гонке шансы Гасли на попадание в десятку были выше: он на протяжении почти всей дистанции был впереди Квята – и приехал бы 9-м, если бы не сломал подвеску за три круга до финиша (причем столкнувшись со все тем же Пересом). А ведь трудно рассчитывать на перевод в Red Bull, когда регулярно проигрываешь парню, совсем недавно оттуда отчисленному.

Что до агрессивных маневров Квята, то именно они когда-то создали Даниилу определенную репутацию. Причем не самую лучшую репутацию. Конечно, в обеих последних гонках Квят не то чтобы имел право, а даже должен был идти в атаку на последнем круге. Но атаки хорошо бы завершать не вызывающими споров обгонами – а иначе в комментариях к видео с твоими маневрами снова всплывет подзабытое прозвище Торпеда.

Причем реакция Квята на наказание снова смущает даже сильнее, чем сам проступок. Кажется, Даниил готов винить все, кроме своей неосторожности. Пожалуй, обе аварии смотрелись бы вполовину менее опасно, если бы после них россиянин честно сказал: мол, был неправ, не совладал с ситуацией. В конце концов, подпрыгнуть на поребрике может каждый гонщик. А вот признать ошибку способны «не только лишь все».