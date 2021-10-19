Глок заступился за Феттеля: Каждый имеет право на мнение
Общественная позиция Себастьяна нашла понимание у его соотечественника
В этом году четырехкратный чемпион Формулы 1 Себастьян Феттель неоднократно высказывался на общественно важные темы вроде проблем экологии и отношения к ЛГБТ.
Некоторые считают, что как спортсмен Феттель должен быть более сдержан в высказываниях. А вот бывший пилот Ф1 Тимо Глок призвал не закрывать Феттелю рот.
«К счастью, в нашем обществе каждый может выражать свое мнение, – сказал Глок. – Можно говорить о важных для тебя темах. Так что нельзя критиковать Себастьяна за его мнение. Но и он не должен критиковать тех, кто с ним не согласен. Каждый решает сам за себя».
Особенно активно Феттель и Хэмилтон стали высказываться о проблемах с защитой прав человека в некоторых странах после того, как Ф1 подтвердила проведения Гран При Саудовской Аравии. Но Глок и тут не увидел проблем:
«Я бы, пожалуй, вел себя по-другому. Но я понимаю их подход, особенно Льюиса».
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