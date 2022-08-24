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Формула 1 Новости

Глок увидел российский фактор в судьбе Мика Шумахера

По мнению экс-пилота Формулы 1, Haas может заменить Шумахера на пилота с сильными спонсорами

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Глок увидел российский фактор в судьбе Мика Шумахера
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2022 год складывается очень непросто для Мика Шумахера. Если в прошлом сезоне он уверенно опережал своего напарника Никиту Мазепина, то в этом выглядит откровенно слабо на фоне нового партнера Кевина Магнуссена.

Однако есть и еще один фактор, отмечает экс-пилот Формулы 1 и соотечественник Шумахера Тимо Глок. Год назад у Haas была поддержка со стороны спонсоров Мазепина, а теперь ее нет. И Мика могут заменить на кого-то, кто принесет команде деньги.

«Главный вопрос в том, начал ли он уже переговоры с другими командами, – заявил Глок в немецком эфире телеканала Sky. – И насколько в Haas в нем заинтересованы. Возможно, им необходим другой пилот, который принесет много денег.

В начале сезона команда лишилась российских спонсорских денег, так что она оказалась в трудной ситуации. Если проблема так и не решена, то это может стать проблемой для Мика.

Пока ничего не решено. И эта неизвестность всегда негативно влияет на результатах пилота. Но в то же время это приучает его бороться со стрессом. В прошлом мы уже видели, что Шумахер умеет справляться с давлением. Да, он в этом сезоне завоевал маловато очков. Но он остается спокоен и верит в свою удачу.

Так что я продолжаю верить, что в следующем сезоне Мик останется в Ф1. Вопрос только в том, с какой он будет командой».

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