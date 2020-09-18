Глок: У Бинотто непотопляемый контракт, но Ferrari надо менять управление
Экс-пилот Формулы 1 не верит в успех руководителя Скудерии
Маттиа Бинотто возглавил Ferrari в январе 2019 года и с тех пор команда выиграла лишь три гонки. Итальянец регулярно подвергается критике в прессе, однако боссы Скудерии решили оставить его во главе команды.
Бывший пилот Формулы 1 Тимо Глок удивился живучести Бинотто, но предположил, что того все же заменят.
«Видимо, у него непотопляемый контракт, – пошутил Глок в интервью Speedweek. – В обычной ситуации было бы понятно, что он должен уйти. Но он пока крепко держится в седле. Любопытно, сколько еще продержится.
В какой-то момент у их результатов должны появиться последствия. Но дело не в одном человеке, должна появиться совершенно новая структура».
Соотечественник Глока Себастьяна Феттель Ferrari покинет в конце года, сменив ее на Aston Martin. Глок нашел такой вариант идеальным для четырехкратного чемпиона:
«Очевидно, что это было лучшим вариантом для него. Может, это поможет ему и после завершения карьеры. Может, он почувствовал, что в этой команде сможет задержаться подольше. Так что это хороший выбор».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Тимо Глок
|Команды
|Ferrari
|Автор
|Иван Матушкин