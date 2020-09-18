Глок: У Бинотто непотопляемый контракт, но Ferrari надо менять управление

Маттиа Бинотто возглавил Ferrari в январе 2019 года и с тех пор команда выиграла лишь три гонки. Итальянец регулярно подвергается критике в прессе, однако боссы Скудерии решили оставить его во главе команды.

Бывший пилот Формулы 1 Тимо Глок удивился живучести Бинотто, но предположил, что того все же заменят.

«Видимо, у него непотопляемый контракт, – пошутил Глок в интервью Speedweek. – В обычной ситуации было бы понятно, что он должен уйти. Но он пока крепко держится в седле. Любопытно, сколько еще продержится.

В какой-то момент у их результатов должны появиться последствия. Но дело не в одном человеке, должна появиться совершенно новая структура».

Соотечественник Глока Себастьяна Феттель Ferrari покинет в конце года, сменив ее на Aston Martin. Глок нашел такой вариант идеальным для четырехкратного чемпиона:

«Очевидно, что это было лучшим вариантом для него. Может, это поможет ему и после завершения карьеры. Может, он почувствовал, что в этой команде сможет задержаться подольше. Так что это хороший выбор».