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Формула 1 / Новость

Глок объяснил, почему Феттель не повторил успехов Шумахера

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Глок объяснил, почему Феттель не повторил успехов Шумахера
Автор:
, редактор
30 июл. 2020 г., 10:00

Экс-пилот Формулы 1 считает Ferrari виновной в неудачах Себастьяна

Себастьян Феттель переходил в Ferrari в 2015 году в статусе преемника Михаэля Шумахера, который должен был вернуть Скудерии победы в чемпионате. Однако за пять сезонов немец так и не забрался выше второго места по итогам сезона.

Соотечественник Феттеля Тимо Глок считает, что причиной тому стала неразбериха в руководстве Скудерии.

«При Cебе там все время чего-то не хватало, – сказал Глок в подкасте Konigspartie. – Постоянно шли перемены на уровне руководства. Он не получил возможности построить команду вокруг себя, чтобы сделать Ferrari такой успешной, как при Михаэле».

Тем не менее Глок считает несправедливым, что критикуя Феттеля люди забывают о его достижениях.

«Жаль, что люди забывают, что он четырехкратный чемпион мира. И в первые сезоны он действительно вернул Ferrari в борьбу за титул. Теперь сначала вспоминают о его ошибках, а потом уже о чем-то позитивном. Это увеличивает давление на него и заставляет еще чаще ошибаться».

Прошлый сезон Феттель завершил на пятом месте в чемпионате. После трех гонок чемпионата-2020 он идет 10-м.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Михаэль Шумахер В Магазин , Тимо Глок , Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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