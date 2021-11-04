Глок: Хэмилтон больше не может положиться на Боттаса

Льюис Хэмилтон на 12 очков отстает от Макса Ферстаппена в чемпионате Формулы 1. В прошлом сезоне британцу в борьбе с Red Bull помогал напарник по Mercedes Валттери Боттас, в то время как у голландца сильного партнера не было.

Однако, по мнению бывшего пилота Ф1 Тимо Глока, в нынешнем чемпионате ситуация изменилась на противоположную.

«Mercedes рано принял решение заменить Валттери Боттаса на Джорджа Расселла со следующего сезона, – сказал Глок Speedweek. – Но теперь они не могут полностью положиться на Валттери. Это видно по тому, как финн ведет себя в определенных ситуациях.

Red Bull же уверенно полагается на Переса и тот поддерживает Макса. Серхио подтвердили контракт на 2022 год и он точно сделает все, чтобы помочь команде».

На недавнем Гран При Турции Перес отчаянно отбивал атаки Хэмилтона, не давая тому прорваться, что во многом определило пятое место Льюиса на финише против второго результата Ферстаппена.