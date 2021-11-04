Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Pirelli: Машины-2022 будут немного медленнее нынешних Следующая / Боттас: Между Хэмилтоном и Ферстаппеном нет личной вражды
Формула 1 Новости

Глок: Хэмилтон больше не может положиться на Боттаса

Автор:
, редактор

По мнению экс-пилота Ф1, напарник помогает Максу гораздо лучше, чем Льюису

Глок: Хэмилтон больше не может положиться на Боттаса

Льюис Хэмилтон на 12 очков отстает от Макса Ферстаппена в чемпионате Формулы 1. В прошлом сезоне британцу в борьбе с Red Bull помогал напарник по Mercedes Валттери Боттас, в то время как у голландца сильного партнера не было. 

Однако, по мнению бывшего пилота Ф1 Тимо Глока, в нынешнем чемпионате ситуация изменилась на противоположную.

«Mercedes рано принял решение заменить Валттери Боттаса на Джорджа Расселла со следующего сезона, – сказал Глок Speedweek. – Но теперь они не могут полностью положиться на Валттери. Это видно по тому, как финн ведет себя в определенных ситуациях.

Red Bull же уверенно полагается на Переса и тот поддерживает Макса. Серхио подтвердили контракт на 2022 год и он точно сделает все, чтобы помочь команде».

На недавнем Гран При Турции Перес отчаянно отбивал атаки Хэмилтона, не давая тому прорваться, что во многом определило пятое место Льюиса на финише против второго результата Ферстаппена.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Pirelli: Машины-2022 будут немного медленнее нынешних
Предыдущая новость

Pirelli: Машины-2022 будут немного медленнее нынешних
Следующая новость

Боттас: Между Хэмилтоном и Ферстаппеном нет личной вражды

Боттас: Между Хэмилтоном и Ферстаппеном нет личной вражды
Загрузить комментарии
Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Ферстаппен про титул: Все быстро может испортиться
Формула 1

Ферстаппен про титул: Все быстро может испортиться

Баттон: Обгон Ферстаппена в Мексике может решить судьбу титула Гран При Мексики
Формула 1

Баттон: Обгон Ферстаппена в Мексике может решить судьбу титула

Только клиенты Ferrari еще не cменили моторы. В чем причинa? Гран При Мексики
Формула 1

Только клиенты Ferrari еще не cменили моторы. В чем причинa?

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Хэмилтон: Если проиграю в Бразилии, то у меня проблемы Гран При Бразилии
Формула 1

Хэмилтон: Если проиграю в Бразилии, то у меня проблемы

«Оставил дверь открытой для Макса». Хэмилтон упрекнул Боттаса Гран При Мексики
Формула 1

«Оставил дверь открытой для Макса». Хэмилтон упрекнул Боттаса

Шовлин: Не повезло, что Хэмилтон стартовал лучше Боттаса Гран При Мексики
Формула 1

Шовлин: Не повезло, что Хэмилтон стартовал лучше Боттаса

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Драка за бонус. Как Ферстаппен мешал Боттасу ставить лучший круг Гран При Мексики
Формула 1

Драка за бонус. Как Ферстаппен мешал Боттасу ставить лучший круг

Гран При Мексики: 6 самых интересных технических решений Гран При Мексики
Формула 1

Гран При Мексики: 6 самых интересных технических решений

После Мехико Ньюи припомнил Сильверстоун Гран При Мексики
Формула 1

После Мехико Ньюи припомнил Сильверстоун

Самое важное:

Бразильский вице-чемпион Ф1 предрек Максу победу на «Интерлагосе»
Формула 1 Формула 1

Бразильский вице-чемпион Ф1 предрек Максу победу на «Интерлагосе»

СМИ: Alpine пытается переманить главу Aston Martin
Формула 1 Формула 1

СМИ: Alpine пытается переманить главу Aston Martin

Как победить Хэмилтона? Росберг дал совет Максу
Формула 1 Формула 1

Как победить Хэмилтона? Росберг дал совет Максу

Глава Ф1 о победе Макса в Мексике: Он действовал как Шумахер
Формула 1 Формула 1

Глава Ф1 о победе Макса в Мексике: Он действовал как Шумахер

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.