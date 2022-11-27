Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Предыдущая / В истории с увольнением Бинотто появились новые подробности Следующая / ДиСи назвал ситуацию Переса в Red Bull безвыходной
Формула 1 Новость

Немецкий экс-пилот Ф1 увидел в действиях Haas саботаж Шумахера

По мнению Тимо Глока, команда была заинтересована в том, чтобы выставить своего гонщика в невыгодном свете

Зейнеп Таш
Автор:
, редактор (Турция)
Немецкий экс-пилот Ф1 увидел в действиях Haas саботаж Шумахера
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После нескольких месяцев размышлений в Haas F1 назвали напарником Кевина Магнуссена на сезон-2023 Нико Хюлькенберга. Немцу уже 35 лет, три последних сезона у него не было постоянной гоночной практики, однако в итоге именно его предпочли другим кандидатам. 

Дольше всего на продолжение выступлений в Haas рассчитывал Мик Шумахер, но его контракт решили не продлевать после двух проведенных сезонов. При этом сын Михаэля Шумахера в прошедшем чемпионате явно продемонстрировал прогресс, а также перестал попадать в серьезные аварии. 

Его поддержали коллеги по пелотону, включая Себастьяна Феттеля и Эстебана Окона, но глава Haas Гюнтер Штайнер назвал опыт Хюлькенберга более значимым фактором. 

«Нико прежде выступал в трех или четырех командах, – объяснял тиролец выбор Haas. – Опыт позволяет экономить время, для нас это крайне важно. У нас нет лишнего времени, мы нацелены двигаться вперед и не намерены оставаться там, где находимся сейчас.  

Разумеется, в том, что мы стоим на месте, виноваты мы сами, а вовсе не Мик. Но чтобы двигаться дальше, нам нужен опытный пилот».

Однако постепенно появляется все больше тех, кто называет решение Haas уволить молодого Шумахера неправильным. 

Читайте также:
Тимо Глок

Тимо Глок

Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Экс-пилот Формулы 1 Тимо Глок написал в своей колонке для Sky Германия: «Очень сложно понять, какие именно соображения Haas обдумывала все эти недели и месяцы. Как по мне, Мик всегда был очень быстр. 

Да, он совершал ошибки, но всегда делал из них выводы. При этом его постоянно предупреждали о возможностях машины.

Вспомните, как часто у Мика возникали технические проблемы по ходу тренировок Гран При. И мне видится, что в этом есть влияние Haas. 

Они сами осложнили Мику жизнь, у них постоянно что-то отказывало».

Ожидается, что Мик Шумахер с 2023 года станет резервным гонщиком в Mercedes. Интерес к этому подтвердил глава команды Тото Вольф. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии
В истории с увольнением Бинотто появились новые подробности
Предыдущая новость

В истории с увольнением Бинотто появились новые подробности
Следующая новость

ДиСи назвал ситуацию Переса в Red Bull безвыходной

ДиСи назвал ситуацию Переса в Red Bull безвыходной
Зейнеп Таш Больше от
Зейнеп Таш
Эксперт: Смена босса не решит проблемы Ferrari
Формула 1

Эксперт: Смена босса не решит проблемы Ferrari

Пиастри проехал на McLaren 2022 года – и высказался о сложностях Риккардо Ноябрьские тесты в Абу-Даби
Формула 1

Пиастри проехал на McLaren 2022 года – и высказался о сложностях Риккардо

Льюис: Жду не дождусь момента, когда расстанусь с этой машиной Гран При Абу-Даби
Формула 1

Льюис: Жду не дождусь момента, когда расстанусь с этой машиной

Тимо Глок Больше от
Тимо Глок
«Никогда не критикуй Ferrari». Хилл предупредил Леклера
Формула 1

«Никогда не критикуй Ferrari». Хилл предупредил Леклера

«Он отвык работать». Эксперт назвал причину проблем Хэмилтона
Формула 1

«Он отвык работать». Эксперт назвал причину проблем Хэмилтона

Экс-пилот Ф1 подсказал Шумахеру, как бороться с Мазепиным
Формула 1

Экс-пилот Ф1 подсказал Шумахеру, как бороться с Мазепиным

Haas F1 Team Больше от
Haas F1 Team
Уэббер присоединился к критике Haas за контракт с Хюлькенбергом
Формула 1

Уэббер присоединился к критике Haas за контракт с Хюлькенбергом

«Сайт упал на четыре часа». Штайнера удивила собственная популярность
Формула 1

«Сайт упал на четыре часа». Штайнера удивила собственная популярность

Слухи: контракт Хюлькенберга с Haas организовал Вассер
Формула 1

Слухи: контракт Хюлькенберга с Haas организовал Вассер

Самое важное:

«Просто потратили на меня время и деньги». Гонщика MotoGP удивил подход Honda
MotoGP MotoGP

«Просто потратили на меня время и деньги». Гонщика MotoGP удивил подход Honda

Пол Эспаргаро раскритиковал свою бывшую команду за решение не ставить обновления на его мотоцикл

Прощальный сезон WTCR завершился двойным успехом Audi
WTCR WTCR

Прощальный сезон WTCR завершился двойным успехом Audi

Натанаэль Бертон и Жиль Магнус добились побед на трассе в Джидде

Уэббер присоединился к критике Haas за контракт с Хюлькенбергом
Формула 1 Формула 1

Уэббер присоединился к критике Haas за контракт с Хюлькенбергом

По мнению австралийского экс-пилота, своим шагом команда продемонстрировала пренебрежение к тем, кто только начинает карьеру

Трассу в Джидде переделали к гонке Ф1 2023 года
Формула 1 Формула 1

Трассу в Джидде переделали к гонке Ф1 2023 года

Изменения, призванные улучшить обзорность и безопасность гонок, затронли в общей сложности 13 поворотов саудовского кольца

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.