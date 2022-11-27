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После нескольких месяцев размышлений в Haas F1 назвали напарником Кевина Магнуссена на сезон-2023 Нико Хюлькенберга. Немцу уже 35 лет, три последних сезона у него не было постоянной гоночной практики, однако в итоге именно его предпочли другим кандидатам.

Дольше всего на продолжение выступлений в Haas рассчитывал Мик Шумахер, но его контракт решили не продлевать после двух проведенных сезонов. При этом сын Михаэля Шумахера в прошедшем чемпионате явно продемонстрировал прогресс, а также перестал попадать в серьезные аварии.

Его поддержали коллеги по пелотону, включая Себастьяна Феттеля и Эстебана Окона, но глава Haas Гюнтер Штайнер назвал опыт Хюлькенберга более значимым фактором.

«Нико прежде выступал в трех или четырех командах, – объяснял тиролец выбор Haas. – Опыт позволяет экономить время, для нас это крайне важно. У нас нет лишнего времени, мы нацелены двигаться вперед и не намерены оставаться там, где находимся сейчас.

Разумеется, в том, что мы стоим на месте, виноваты мы сами, а вовсе не Мик. Но чтобы двигаться дальше, нам нужен опытный пилот».

Однако постепенно появляется все больше тех, кто называет решение Haas уволить молодого Шумахера неправильным.

Тимо Глок Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Экс-пилот Формулы 1 Тимо Глок написал в своей колонке для Sky Германия: «Очень сложно понять, какие именно соображения Haas обдумывала все эти недели и месяцы. Как по мне, Мик всегда был очень быстр.

Да, он совершал ошибки, но всегда делал из них выводы. При этом его постоянно предупреждали о возможностях машины.

Вспомните, как часто у Мика возникали технические проблемы по ходу тренировок Гран При. И мне видится, что в этом есть влияние Haas.

Они сами осложнили Мику жизнь, у них постоянно что-то отказывало».

Ожидается, что Мик Шумахер с 2023 года станет резервным гонщиком в Mercedes. Интерес к этому подтвердил глава команды Тото Вольф.