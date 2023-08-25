Главы команд призвали боссов Ф1 изменить календарь и формат уик-энда. Все ради юниоров

На неделе перед голландским Гран При команда Haas объявила, что в 2024 году продолжит работу с Нико Хюлькенбергом и Кевином Магнуссеном. Главным критерием такого выбора стал опыт пилотов – у тех сейчас почти 350 Гран При на двоих.

Глава Haas Гюнтер Штайнер любит вспоминать, как в сезоне-2022 молодой Мик Шумахер дважды устраивал серьезные аварии, ущерб от которых составил много миллионов, из-за чего в рамках лимита бюджетов команде пришлось отказаться от подготовки нескольких обновлений.

Кроме того, руководство Ф1 настаивает на увеличении количества спринтерских этапов. Особенность формата таких уик-эндов в том, что у пилотов есть всего одна тренировка, и для молодежи задача сбора данных и поиска настроек зачастую становится слишком сложной.

По мнению главы Williams Джеймса Воулза, руководство спорта уделяет много внимания различным экспериментам вроде особого распределения шин, но забывает, что все это бьет по новичкам.

«У нас сейчас есть альтернативная шинная схема, спринтерские этапы, да еще и погода проявляет себя на многих Гран При, – сказал он. – Из-за всего этого дебютантам приходится учиться несравненно быстрее, чем это было десять-пятнадцать лет назад.

Думаю, есть смысл задуматься, как мы можем помочь молодым гонщикам в таких условиях. Ведь сейчас количество дебютантов меньше, чем нам бы хотелось».

Воулз добавил, что нынешняя практика с заменой основных гонщиков на юниоров в пятничных тренировках тоже имеет свои границы: «Если просто давать им больше времени за рулем [по ходу Гран При], это скажется на результатах команды. Так что тут требуются серьезные и непростые обсуждения».

Мик Шумахер, запасной гонщик Mercedes-AMG, на фоне Кевина Магнуссена, Haas VF-23, на пит-лейне Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Глава AlphaТauri Франц Тост добавил, что было бы неплохо увязывать календарь сезона с возможностями молодых пилотов. Сейчас первые Гран При проходят на трассах, куда не приезжает Формула 2, потому новички просто не знают их.

«Дебютантам стало еще сложнее, чем всего пару лет назад, – сказал австриец. – Почему? Прежде всего, причина в возросшем уровне конкуренции. Кроме того, надо помнить о деньгах: прежде, лет 10-15 назад, десятое место в Кубке конструкторов приносило всего 20-30 миллионов [призовых].

Сейчас сумма выросла до 70-80 млн. Это очень серьезная разница. И общее направление в том, что командам выгодно брать опытных пилотов, иначе ты не добьешься результата и потеряешь в деньгах».

Он добавил: «Если ты хочешь взять новичка, то единственная возможность – это как следует подготовить его. Иначе никаких шансов у него просто нет».

Ранее Тост не раз говорил, что пилоту нужно минимум 6000 километров частных тестов, чтобы обрести уверенность за рулем машины Ф1.

Логан Серджент, Williams FW45, после аварии в тренировке Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images