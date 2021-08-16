Главу трассы в Спа убил собственный муж

Глава гоночной трассы в Спа-Франкоршам Натали Малле была найдена убитой в собственном доме. Женщина проводила время с подругой, когда их обеих застрелил муж Малле Франц Дюбуа. После этого мужчина совершил самоубийство.

Трагедия произошла в воскресенье. Мотивы действий мужчины пока не известны.

Спа примет следующий этап Формулы 1 – Гран При Бельгии, который пройдет 29 августа. Во время убийства Малле на трассе проходил этап чемпионата мира WRC Ралли Ипра.