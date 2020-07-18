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Главу Racing Point спросили прямо: выступят ли Перес и Стролл за команду в 2021 году? Вот что он ответил

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Главу Racing Point спросили прямо: выступят ли Перес и Стролл за команду в 2021 году? Вот что он ответил
Автор:
, Редактор
18 июл. 2020 г., 08:30

Казалось бы, при наличии контрактов на следующий сезон с двумя гонщиками ответ на такой вопрос вполне может состоять из одного слова. Но...

Накануне Гран При Венгрии все чаще обсуждается возможность перехода Себастьяна Феттеля в команду Racing Point, которая со следующего сезона сменит название на Aston Martin. При этом у действующих пилотов Лэнса Стролла и Серхио Переса уже есть контракты на следующий год. Лэнс, к тому же, является сыном владельца команды Лоуренса Стролла, так что ему место в Aston Martin фактически гарантировано. Чего нельзя сказать о Пересе.

На пресс-конференции в Венгрии руководителя Racing Point Отмара Сафнауэра прямо спросили, уверен ли он на сто процентов, что в 2021 году за команду будут выступать Стролл и Перес.

«Ну, предсказывать будущее сложно, – осторожно ответил Сафнауэр. – Сейчас наши пилоты знают, что им нужно выкладываться по полной. У них есть контракты на следующий год и... Со временем мы посмотрим, к чему мы в итоге придем. Но у нас нет желания не соблюдать контракты.

При этом у нас нет ограничений по времени в плане принятия решения. Пока прошло только две гонки. Сейчас будет третья, и почти весь сезон впереди. Так что мы не привязаны к какому-либо конкретному времени при принятии решения».

На вопрос о том, что он думает о Феттеле, Сафнауэр выразил уверенность в способностях немца: «Он определенно умеет побеждать, он очень силен. Спросите у Маттиа Бинотто, может быть он  знает о Феттеле что-то, чего не знаю я. Я знаю Себастьяна только со стороны, и он отличный парень. Целеустремленный, честный, а также очень быстрый. Четырехкратный чемпион, не забывайте».

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Об этой статье

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Автор Сергей Иванов

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