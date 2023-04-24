Главреда журнала уволили за поддельное интервью с Михаэлем Шумахером
В немецком издании использовали искусственный интеллект, чтобы подготовить «кликбейтный» материал. Но им быстро объяснили, что так дела не делают
Скандал разразился на прошлой неделе, когда журнал Die Aktuelle вышел с портретом Михаэля Шумахера на обложке. Читателям аршинными буквами пообещали «первое интервью» великого гонщика после его трагического падения на горнолыжном склоне в самом конце 2013 года.
На поверку материал оказался текстом, который сгенерировал искусственный интеллект – по заверениям автором подделки, она «звучит поразительно реальной».
Семье Шумахера, которая тщательно сражается за приватность семикратного чемпиона, публикация категорически не понравилась – издательскому дому Funke, которому принадлежит Die Aktuelle, сразу же пригрозили судом.
Ответом стало увольнение главного редактора журнала Анне Хоффман и официальное письмо с извинениями в адрес родных Михаэля.
«Эта безвкусная и вводящая в заблуждение статья никогда не должна была появиться, – написала управляющий директор Funke Бьянка Полман. – Она никоим образом не соответствует стандартам журналистики, которые мы и наши читатели ожидаем от такого издателя, как Funke.
Публикация этого материала привела к немедленным кадровым последствиям. Главный редактор Die Aktuelle Анне Хоффманн, занимавшая журналистскую должность в издании с 2009 года, с сегодняшнего дня будет освобождена от своих обязанностей».
Подробности о состоянии 54-летнего Шумахера до сих пор скрыты от общественности. Доступ к гонщику имеют лишь несколько человек – в частности, его бывший босс в Ferrari Жан Тодт.
В то же время, менеджеру Вилли Веберу, который привел немца к успеху, и его экс-напарнику Рубенсу Баррикелло семья Михаэля отказала в возможности свидания.
В 2021 году на канале Netflix вышла документальная лента «Шумахер», где есть интервью его супруги Коринны и сына Мика.
В частности, Коринна рассказала: «Мы вместе живем дома и проводим необходимою терапию. Мы делаем все возможное, чтобы улучшить состояние Михаэля, обеспечить ему комфорт и просто дать ему почувствовать нашу семью, нашу связь.
Мы пытаемся жить как семья – делать это так, как нравилось Михаэлю. И эта жизнь продолжается».
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