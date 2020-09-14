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Формула 1 / Гран При Тосканы / Новость

Главный судья Ф1 не увидел причин менять правила рестарта после завала в Муджелло

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Главный судья Ф1 не увидел причин менять правила рестарта после завала в Муджелло
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Серьезная авария с участием четырех машин и предупреждения 12 гонщикам не показались Майклу Маси серьезным основанием для раздумий

Попытка рестарта с хода в дебюте Гран При Тосканы имела печальные последствия. Валттери Боттас, возглавлявший пелотон, начал разгон в самый последний момент, что привело к массовому столкновению в задних рядах.

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Некоторые гонщики возложили вину за случившееся на Боттаса, однако сам он отметил, что автомобиль безопасности предельно поздно погасил огни, что помешало ему нормально подготовиться к возобновлению гонки. 

Напарника по Mercedes поддержал и Льюис Хэмилтон.

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Однако руководитель гонок Ф1 Майкл Маси, в свою очередь, отверг какие-либо претензии к судейскому корпусу. По его словам, все делалось строго в рамках регламента. 

«Изучение всех обстоятельств все еще продолжается, но я не собираюсь обвинять судей, – сказал австралиец на медиа-сессии вечером в воскресенье. – Но кое-какие выводы сделать, безусловно, надо. В пятницу на брифинге мы дали гонщикам вполне определенные советы. И я хотел бы их напомнить.

Во-первых, они не должны обгонять машину безопасности до соответствующей линии на въезде в боксы. Во-вторых, что является особенностью именно этой трассы, контрольная линия (линия финиша – прим.ред.) расположена очень близко к выезду с пит-лейна – а обгонять можно только после нее.

[Случившееся] не стало для нас сюрпризом, мы уже видели подобное в Баку, где такой же долгий путь до контрольной линии. До нее лидер вправе диктовать остальным свой темп, пытаясь не дать слипстрима своему преследователю».

Говоря о возможности процедуры рестарта с хода, он отметил: «Не думаю, что в этом есть необходимость». 

Маси также не согласился с мнением, что в последнее время ради зрелищности судьи стали предельно поздно гасить огни автомобиля безопасности.  

«Они [гонщики] могут критиковать кого угодно, – объяснил судья. – Если посмотреть, на какой дистанции от контрольной линии были погашены огни, она едва ли не больше, чем на других трассах. 

У машины безопасности есть своя задача, и она ее выполняет. А потом гасит огни и заезжает на пит-лейн. А на трассе остаются 20 лучших пилотов в мире.  

Как мы видели в гонке Формулы 3, у молодых пилотов был очень похожий рестарт, и они, в отличие от Ф1, отлично справились с ним, не допустив никаких инцидентов».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Тосканы
Автор Адам Купер

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