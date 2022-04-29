Главный моторист Renault: Мы осознанно убрали мощность

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Растеряв всех клиентов, компания Renault может рассчитывать в Ф1 только на собственную команду Aplune. Первые гонки показали, что та располагает довольно быстрой, но не слишком надежной машиной – большая часть сходов была связана с силовыми установками.

Исполнительный директор команды Бруно Фамен, который отвечает за силовые установки, рассказал, что при проектировании машины по новому регламенту мотористы осознанно решили ограничить мощность, чтобы получить выигрыш в других компонентах.

На вопрос о том, испытывает ли он опасения из-за отставания от других производителей по лошадиным силам в условиях заморозки работ над силовыми установками, Фамен ответил: «Честно говоря, не особенно. Что для меня важно – это общая эффективность машины.

Когда мы принимали принципиальные решения, то предпочли получить наилучшую машину в целом. Пожалуй, можно было добиться [от моторов] большей отдачи на стенде, но тогда вся машина вышла бы хуже.

Вместо этого A522 была спроектирована так, чтобы мотор позволял добиваться максимума от всей машины. И мы продолжаем работать с этой же философией».

По сравнению с прошлым сезоном в Renault пошли на значительные изменения: турбина и компрессор, прежде помещенные в едином блоке, теперь разнесены и связаны общим валом. Mercedes внедрила это решение еще в 2014 году, и время доказало ее эффективность.

«Это хороший пример выигрыша с точки зрения компоновки, – продолжил Фамен. – Это пример решения, который мы принимали вместе с коллегами из Энстоуна [где разрабатывают шасси]. И далеко не единственный.

Здесь мы говорим о компоновке для повышения аэродинамической эффективности, для понижения центра масс и, как следствие, для улучшения автомобиля. Так машина Alpine сможет приносить результат и зарабатывать очки».

Инженер перешел в Alpine в начале нынешнего года в рамках кадровой политики большого босса компании Лорана Росси. Три последних года он работал в FIA, но больше известен как технический директор Peugeot Sport.

«Мы серьезно инвестируем в инфраструктуру базы в Вири, – объяснил Бруно. – У нас новый корпус для двигателей, для их сборки. Мы перестраиваем первый этаж исторического здания [построенного еще в 1976 году]. А также вкладываем в новую инфраструктуру, в испытательные стенды, в другие инструменты, которые позволят лучше подготовиться к переходу на новое поколение моторов».

Смена регламента на двигатели произойдет в Формуле 1 в 2026 году.