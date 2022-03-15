Главный конструктор McLaren: Снимаю шляпу перед Mercedes
Джеймс Ки признал отказ от понтонов самым смелым решением. Но усомнился в его правильности
Главный конструктор болида McLaren Джеймс Ки в этом году уже вошел в историю, первым представив болид с «перевернутой» относительно прошлого года схемой подвесок: тягами спереди и толкающими штангами сзади.
Правда, позже выяснилось, что такую же схему подвески выбрали в Red Bull. Но самую необычную машину сделали в Mercedes, представив в Бахрейне обновленный болид с почти полностью отсутствующими боковыми понтонами. В интервью агентству PA Ки признал смелость такого решения.
«Снимаю шляпу перед ними, – сказал Ки. – Это смелое решение, они сделали что-то принципиально отличное и это потребовало от них большого количества инженерной работы.
Однако это лишь одна из 10 совершенно разных концепций, которую мы увидели в этом году. «Беспонтонный» болид Mercedes является крайней противоположностью тому, что сделали в Ferrari, но я убежден, что обе эти столь непохожие машины будут быстры.
Я рискну предположить, что понтоны в 2022 году вообще не играют главной роли. Конечно, в Mercedes пошли дальше всех, вообще от них отказавшись. Тем интереснее посмотреть на их скорость и узнать, правильным ли был выбор этого направления».
Хэмилтон: Нам нужно минимум четыре Гран При на решение проблем
Тише едешь – быстрее будешь. В Pirelli раскрыли лайфхак 2022 года