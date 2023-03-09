Главный конструктор Ferrari ушел из команды
Проведя в Маранелло больше десяти лет, Давид Санчес покинул Скудерию – по слухам, он продолжит карьеру в McLaren
Санчес родился в Монпелье, куда его родители переехали из Испании. Он начал работу в Ferrari в октябре 2012-го и быстро продвигался по карьерной лестнице.
В 2019 году инженер возглавил в команде департамент аэродинамики, а с 2021-го занял должность главного конструктора, в которой принимал ключевое участие в создании шасси двух последних лет F1-75 и SF-23.
Как сообщили источники наших коллег из итальянской редакции Motorsport.com, это не увольнение: уход Санчеса из Ferrari никак не связан с недостаточно высокими результатами команды в Бахрейне, где ни один пилот на алой машине не смог дотянуться до призового подиума.
Скорее будет верно говорить, что француза переманил кто-то из соперников. Поговаривают, что это McLaren, где Давид работал в 2007-12 годах. При этом конструктора, в соответствии с правилами чемпионата, ждет период вынужденного отпуска.
Также стоит отметить, что в Маранелло Санчеса считали человеком Маттиа Бинотто, потому он мог принять решение об уходе, не дожидаясь каких-то кадровых решений со стороны нового главы команды Фредерика Вассера.
McLaren скверно начала новый сезон Ф1 из-за того, что допустила конструкторскую ошибку и вынуждена была прошлой осенью радикально менять концепцию шасси.
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